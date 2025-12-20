Kar ve gök gürültülü sağanak kuvvetli geliyor! Meteoroloji uyardı: 10 ilde kar, 28 ilde yağmur alarmı

10

EGE



Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR 2°C, 10°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



DENİZLİ 6°C, 15°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



İZMİR 7°C, 16°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MUĞLA 4°C, 13°CParçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.