Kar ve gök gürültülü sağanak kuvvetli geliyor! Meteoroloji uyardı: 10 ilde kar, 28 ilde yağmur alarmı

Son dakika haberine göre yurdumuz yeni bir soğuk hava dalgasına girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Ege, Batı Akdeniz, İstanbul çevreleri, Ankara ve Eskişehir’in güneyi ile Konya’nın kuzey ve batısının yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Muğla çevrelerinde gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, yurt genelinde yağış beklenmediğini, yurdun güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer kesimlerinin ise az bulutlu geçeceğini bildirdi.

HAFTA BAŞINDA YURDUN TAMAMINDA YAĞIŞ VAR

Pazar günü ise yurdun Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini söyleyen Çelik, "Pazar günü için güneybatı bölgelerimizde ve Marmara Bölgesi'nde yağmur şeklinde yağışlar var. Güney Ege ve Batı Akdeniz'de ise gök gürültülü yağışlar göreceğiz. Bu yağışlar, özellikle Muğla ve Antalya'nın kıyılarında yer yer kuvvetli olacak." dedi.

Hafta başında yurdun tamamında yağış beklendiğini aktaran Çelik, İç Anadolu'nun yüksek rakımlı kesimlerinde ise yağışların yer yer karla karışık yağmur şeklinde öngörüldüğünü belirtti. Çelik, yurt genelinde sıcaklıkların ise mevsim normallerinde, yer yer 1 ila 2 derece üzerinde seyredeceğini söyledi.

Pazartesi sağanak yağış beklenen iller arasında; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Düzce, Sakarya, Bilecik, Uşak, Denizli, Burdur, Antalya, Muğla, Isparta, Karaman, Mersin, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Çorum, Amasya, Sinop, Bartın, Zonguldak, Karabük illerinde sağanak yağış, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Eskişehir, Ankara, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Kırıkkale ve Yozgat illerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul'da önümüzdeki bir hafta boyunca sıcaklıkların 11-14 derece aralığında mevsim normalleri civarında yer yer üzerinde seyretmeye devam edeceği, aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle güney ve doğulu, yurdun kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Muğla ve Antalya çevrelerinde gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Trakya ile İstanbul çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA 1°C, 12°CParçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 8°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 8°C, 13°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 7°C, 12°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 10°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 6°C, 15°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 7°C, 16°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 4°C, 13°CParçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

ADANA 7°C, 19°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA 14°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 7°C, 17°CParçalı ve az bulutlu

ISPARTA 4°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde Ankara ile Eskişehir’in güneyi, Konya’nın kuzeyinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 0°C, 10°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde güney ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 1°C, 9°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde güney ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ -3°C, 8°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KONYA 2°C, 9°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU -1°C, 11°CParçalı ve az bulutlu

DÜZCE 2°C, 12°CParçalı ve az bulutlu

SİNOP 9°C, 16°CParçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 6°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA -1°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu

RİZE 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 6°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu

TRABZON 6°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -7°C, 6°CParçalı ve az bulutlu

KARS -12°C, 3°CParçalı ve az bulutlu

MALATYA -2°C, 7°CParçalı ve az bulutlu

VAN -5°C, 7°CParçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BATMAN -1°C, 12°CParçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR -1°C, 11°CParçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 14°CParçalı ve az bulutlu

MARDİN 5°C, 10°CParçalı ve az bulutlu