Kahramanmaraş'taki acımasız hemşirenin ilk olayı değilmiş! Kan donduran yeni görüntüleri ortaya çıktı

‘BİR ANLIK GAFLETLE YAPTIM’



Hazel Dırık Bağrıyanık, tutuklandığı mahkemede savunmasında yaptıklarından dolayı pişman olduğunu belirterek, “Pişmanım, bir anlık gaflet ve refleks ile yaptım. Asla zarar vermek amacıyla yapmadım” dedi.



DÜŞÜK KİLODAKİ BEBEĞE YAKLAŞIM KURSU ALMIŞ



Öte yandan Hazel Dırık Bağrıyanık’ın ‘Aşırı Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeğe Yaklaşım Kursu’na katıldığı ve kurs sonunda aldığı belgeyi de sanal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.