Kadın koruma polislerinin zorlu eğitimi: Devlet başkanları onlara emanet

Verilen eğitimlerle ilgili konuşan Komiser Yardımcısı Fatma Büşra Arslan, "Koruma personelleri arasında yer alabilmek için öncelikle Emniyet Teşkilatı mensubu olmak gerekmektedir. Ardından ise Koruma Daire Başkanlığımızda 'Koruma Branş Eğitimi' alınması gerekmektedir. Bu eğitimde personelin görevini en iyi şekilde yerine getirmesi ve üstün atış kabiliyetlerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. İstihbarata karşı koyma, terör örgütlerinin güncel durumlarının yanı sıra iletişimden başlayarak protokol ve görgü kurallarından yüzmeye, ilk yardım, yaya ve araçlı koruma durumları ve atış simülasyon eğitimleri verilmektedir" ifadelerine yer verdi."Mesleğimizi çok sevdiğimizden dolayı zorlukların üstesinden rahat bir şekilde gelebiliyoruz"Mesleğine olan sevgisini dile getiren Polis Memuru İrem Buse Budak, "Tabii ki bizleri de zorlayan durumlar oluyor ama biz vatanımızı ve mesleğimizi çok sevdiğimizden dolayı bu zorlukların üstesinden çok rahat bir şekilde gelebiliyoruz. Düzenli olarak atış poligonlarında ve polis savunma taktikleri eğitimleriyle kendimizi geliştiriyoruz. Fiziksel kondisyonumuzu korumak için ise spor yapıyoruz ve stres yönetimi üzerine düzenlenen seminerlere katılıyoruz. Ayrıca ileri sürüş teknolojileri ve yeni güvenlik teknolojileri hakkında sürekli eğitim alıyoruz" şeklinde konuştu.