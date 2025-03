Kadın koruma polislerinin zorlu eğitimi: Devlet başkanları onlara emanet

Kadınlar her meslekte olduğu gibi polislikte de başarılı olduklarını kaydeden Kılıçarslan, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle toplumsal yaşamda, ailede ve çalışma hayatında önemli roller üstlenen kadınlarımızı onurlandırmak için bir aradayız. Koruma polisleri olarak da devlet büyüklerinden diplomatik temsilcilere, kamu binalarından tehdit altında olan kişilere kadar geniş bir alanda görev yapıyoruz. Kadınların eğitimden iş hayatına, sosyal yaşamdan siyasete kadar her alanda güvenle ilerleyebilmeleri için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Atatürk'ün açtığı yolda ilerleyen bizler görevini en iyi şekilde yerine getirirken, kadınların da her alanda başarılı olabileceğini kanıtlıyoruz. Kadın polislerimiz asayişten terörle mücadeleye, trafik denetimlerinden istihbarata kadar birçok alanda başarıyla görev yapıyor. Onların varlığı da teşkilatımızın daha güçlü, etkin ve kapsayıcı olmasını sağlamaktadır" dedi.