• 03 Mayıs 2022 - 15:29 • Son Güncelleme:
Jorge Jesus'un 3 yıllık maliyeti İsmail Kartal'ın tam 5 katı! İşte Portekizli hocanın istediği para
Jorge Jesus'la Portekiz'de bir araya gelen ve başarılı teknik adamla son bir görüşme daha yapacak olan Ali Koç'un çok yüksek bir maliyetle karşı karşıya kaldığı öğrenildi. FFP kriziyle boğuşan Fenerbahçe'nin bu parayı ödemesinin imkansız olduğu ifade ediliyor.
• 03 Mayıs 2022 - 15:29 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de gol yollarında dikkat çeken bir diğer detay ise defans oyuncularının verimliliği...
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Bu arada Fenerbahçe Jorge Jesus'tan gelecek habere kilitlendi. Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde Portekiz'de tecrübeli hoca ile buluşmuştu.
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İSMAİL KARTAL'IN 3 YILLIK MALİYETİ 6 MİLYON EURO
Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar tribünlerde İsmail Kartal'a sevgi gösterisinde bulunup takımda kalmasını isterken bir grup taraftar ise dün Twitter'da "#JesusFenerbahçe'ye" hashtagi açtı.