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FenerbahçeJorge Jesus'un 3 yıllık maliyeti İsmail Kartal'ın tam 5 katı! İşte Portekizli hocanın istediği para
HaberlerFenerbahçe Haberleri Jorge Jesus'un 3 yıllık maliyeti İsmail Kartal'ın tam 5 katı! İşte Portekizli hocanın istediği para
• 03 Mayıs 2022 - 15:29 • Son Güncelleme:

Jorge Jesus'un 3 yıllık maliyeti İsmail Kartal'ın tam 5 katı! İşte Portekizli hocanın istediği para

Jorge Jesus'la Portekiz'de bir araya gelen ve başarılı teknik adamla son bir görüşme daha yapacak olan Ali Koç'un çok yüksek bir maliyetle karşı karşıya kaldığı öğrenildi. FFP kriziyle boğuşan Fenerbahçe'nin bu parayı ödemesinin imkansız olduğu ifade ediliyor.

• 03 Mayıs 2022 - 15:29 • Son Güncelleme:
1Jorge Jesusun 3 yıllık maliyeti İsmail Kartalın tam 5 katı İşte Portekizli hocanın istediği para
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Süper Lig'de 67 golle fileleri en çok havalandıran takım olan F.Bahçe'de forma şansı bulan kaleciler hariç 27 oyuncunun 18'i skora katkı verdi.

2Jorge Jesusun 3 yıllık maliyeti İsmail Kartalın tam 5 katı İşte Portekizli hocanın istediği para

Bu alanda ligin en iyi ekibi olan Kanarya, %67 başarı sağladı. En golcü futbolcu, Bundesliga 2'de Darmstadt'ta gol kralı olup gelen Serdar Dursun oldu.

3Jorge Jesusun 3 yıllık maliyeti İsmail Kartalın tam 5 katı İşte Portekizli hocanın istediği para

Milli futbolcu, 14 gole imza atarken, Süper Lig krallık yarışında da 15 golü olan El Kaabi (Hatayspor) ve Umut Bozok'u (Kasımpaşa) takip ediyor.

4Jorge Jesusun 3 yıllık maliyeti İsmail Kartalın tam 5 katı İşte Portekizli hocanın istediği para

Serdar Dursun'u, kiralıktan geri dönen Miha Zajc (9) ile kadro dışı kalan Mesut Özil (8) takip ediyor.

5Jorge Jesusun 3 yıllık maliyeti İsmail Kartalın tam 5 katı İşte Portekizli hocanın istediği para

Diego Rossi, 6 gol atarken sakatlıklar nedeniyle uzun süre forma şansı bulamayan Valencia ise 5 kez katkı verdi.

6Jorge Jesusun 3 yıllık maliyeti İsmail Kartalın tam 5 katı İşte Portekizli hocanın istediği para

Fenerbahçe'de gol yollarında dikkat çeken bir diğer detay ise defans oyuncularının verimliliği...

7Jorge Jesusun 3 yıllık maliyeti İsmail Kartalın tam 5 katı İşte Portekizli hocanın istediği para

Savunmacılar 9 kez ağları havalandırırken, ligin de Antalyaspor'dan (10) sonra en skorer ikinci takımı oldu.

8Jorge Jesusun 3 yıllık maliyeti İsmail Kartalın tam 5 katı İşte Portekizli hocanın istediği para

Sol beke evrilen Ferdi ve Novak 2 golle öne çıkarken, Osayi, Szalai, Kim, Serdar Aziz ve Nazım da 1'er kez ağları sarstı.

9Jorge Jesusun 3 yıllık maliyeti İsmail Kartalın tam 5 katı İşte Portekizli hocanın istediği para

Bu arada Fenerbahçe Jorge Jesus'tan gelecek habere kilitlendi. Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde Portekiz'de tecrübeli hoca ile buluşmuştu.

10Jorge Jesusun 3 yıllık maliyeti İsmail Kartalın tam 5 katı İşte Portekizli hocanın istediği para

Yenilen yemeğe Portekiz Cumhurbaşkanı da katılmıştı. İki taraf da şartlarını sunmuş, 67 yaşındaki hoca düşünmek için süre istemişti.

11Jorge Jesusun 3 yıllık maliyeti İsmail Kartalın tam 5 katı İşte Portekizli hocanın istediği para

Ali Koç'un bayram sonrası yine Portekiz'e giderek Jesus ve ekibiyle masaya oturacağı öğrenildi. Bu toplantıda tecrübeli hoca, son kararını iletecek.

12Jorge Jesusun 3 yıllık maliyeti İsmail Kartalın tam 5 katı İşte Portekizli hocanın istediği para

Kalabalık bir teknik heyetle çalışan Jesus'un yıllık maliyeti 10 milyon Euro'yu buluyor. Portekizli çalıştırıcı 3 yıllık anlaşma istiyor.

13İSMAİL KARTALIN 3 YILLIK MALİYETİ 6 MİLYON EURO

İSMAİL KARTAL'IN 3 YILLIK MALİYETİ 6 MİLYON EURO

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar tribünlerde İsmail Kartal'a sevgi gösterisinde bulunup takımda kalmasını isterken bir grup taraftar ise dün Twitter'da "#JesusFenerbahçe'ye" hashtagi açtı.

14Jorge Jesusun 3 yıllık maliyeti İsmail Kartalın tam 5 katı İşte Portekizli hocanın istediği para

Sarı-Lacivertliler, sosyal medyada 67 yaşındaki Portekizli hoca için kampanya başlattı. Bu etiket kısa sırada Twitter'da üst sıralara yükseldi.

15Jorge Jesusun 3 yıllık maliyeti İsmail Kartalın tam 5 katı İşte Portekizli hocanın istediği para

 

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