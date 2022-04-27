Jorge Jesus hakkında bomba yorum! 'Gelirse başarısız olur...'

ALİ GÜLTİKEN: "O yüzden Jesus'a yönelmiş olabilir. O da kendi ülkesinde başarılı bir teknik adam ama Türkiye gibi bir ülkede diğer teknik adamlar gibi onun da riskleri var. O yüzden yönetim, iki taraflı seçimde ağırlığını Jesus tarafına koymuş gibi görünüyor. Tabii futbolda yaşanmadan bir şeyleri görmek mümkün değil. O yüzden önümüzdeki sezon tüm bu sorular cevabını bulacak."