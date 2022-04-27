Jorge Jesus hakkında bomba yorum! 'Gelirse başarısız olur...'
Lizbon'da Jorge Jesus'la masaya oturan ve tecrübeli teknik adamla prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Ali Koç'un bu tercihi oldukça tartışılırken, spor yazarlarının daha önce Süper Lig'de görev alan Portekizli antrenörlerin CV'lerini hatırlatmaları ise bir hayli dikkat çekti.
Sabah Gazetesi yazarları, Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un Jorge Jesus ile görüşmesini değerlendirdi. "Ali Koç, Jorge Jesus ile görüştü. Zirvenin fotoğrafları ortaya çıktı. Taraftarlar heyecanlandı. 'İsmail Kartal kalsın' diyen de var, 'Portekizli hoca hemen gelsin' diyen de… Bu süreci nasıl yorumluyorsunuz? Sizce Jorge Jesus sarı-lacivertli takım için doğru isim mi?" sorusu üzerine yorumlar şu şekilde oldu...
GÜRCAN BİLGİÇ: "Çalıştırdıkları takımları başkalaştırarak haklı güven kazanmış bir teknik direktör Jorge Jesus… Kazanma odaklı, disiplinli, saha kenarında agresif ve her başa geçtiği takımı şampiyonluğa oynatmış. Joachim Löw de bu yönde bir isimdi. Ali Koç geçmiş deneyimlerinden ders alarak, elinde formülü olan 'büyük hoca' peşine düştü, normaldir."
GÜRCAN BİLGİÇ: "İsmail Kartal, Löw ile birlikte devam edecek projenin bir parçasıydı. Çok da başarılı oldu ve yönetime de alternatif yarattı. Eğer, üst klasman bir teknik adam ile anlaşmayacaklar ise İsmail Kartal ile devam etmeleri gerekir. Burada kritik nokta, iddialı hocaların, 'iddialı' futbolcular istemesidir. FFP gündemdeyken, nasıl bir orta nokta bulacaklar, merak ediyorum."
ALİ GÜLTİKEN: "Bu konuda artık karar verilmiş. Ali Koç'un başkan olarak böyle bir tercihi var. Bunda ısrar etmek istiyor. İsmail hoca konusu elbette onun kafasını karıştıracaktır. Ama önümüzdeki sezon artık mutlaka bir başarı yakalamak istiyor. 'İsmail hoca ile sezona başlayıp tekrar bir risk alır mıyım?' endişesini taşıdığını görüyoruz."
ALİ GÜLTİKEN: "O yüzden Jesus'a yönelmiş olabilir. O da kendi ülkesinde başarılı bir teknik adam ama Türkiye gibi bir ülkede diğer teknik adamlar gibi onun da riskleri var. O yüzden yönetim, iki taraflı seçimde ağırlığını Jesus tarafına koymuş gibi görünüyor. Tabii futbolda yaşanmadan bir şeyleri görmek mümkün değil. O yüzden önümüzdeki sezon tüm bu sorular cevabını bulacak."
LEVENT TÜZEMEN: "Başkan Ali Koç, çok zor bir karar verecek. İsmail Kartal, F.Bahçe'yi lig ikinciliğine taşıdı ve yönetiği dönemde sadece bir yenilgi aldı. Yani İsmail hoca, yeni sezon için F.Bahçe'de kalmayı hak ediyor. Jorge Jesus heyecan veren bir teknik direktör. Oyunu okuması, disiplini, oyuna müdahaleleri mükemmel.
Gelirse camiada ve taraftarlarda müthiş bir hava yaratır. Ancak kafamda bir soru işareti var. Bu zamana kadar Portekizli teknik adamlar Türkiye'de istenen başarıları yakalayamadı. Carvalhal Beşiktaş'ta, Pereira iki defa geldiği F.Bahçe'de mutluluk veremedi. Anadolu'da da çalışan Portekizli hocalar, başarılı olamadı"
LEVENT TÜZEMEN: "Eğer Jesus F.Bahçe'ye gelecekse, başkan Ali Koç'un Türk futbolu, F.Bahçe camiası ve özellikle Türk futbolcular hakkında ünlü Portekizli hocaya ciddi bir brifing vermesi gerekir. İsmail Kartal, nabza göre şerbet vermeyi iyi bilir. Jesus disiplininden taviz vermez. Yerli oyuncular da maalesef fazla disiplinden hoşlanmaz."