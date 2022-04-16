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FenerbahçeJoachim Löw Fenerbahçe'den servet talep etti Başkan Ali Koç'tan flaş karar geldi...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Joachim Löw Fenerbahçe'den servet talep etti Başkan Ali Koç'tan flaş karar geldi...
• 16 Nisan 2022 - 15:44 • Son Güncelleme:

Joachim Löw Fenerbahçe'den servet talep etti Başkan Ali Koç'tan flaş karar geldi...

Süper Lig'de kara günleri geride bırakıp lig ikinciliğine çıkan Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları devam ediyor. Teknik direktör adayları arasında Joachim Löw ile Jorge Jesus isimleri üzerinde duran Fenerbahçe'de Löw'ün takım oluşturmak için istediği bütçe dudak uçuklattı.

• 16 Nisan 2022 - 15:44 • Son Güncelleme:
1Joachim Löw Fenerbahçeden servet talep etti Başkan Ali Koçtan flaş karar geldi...
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Yeni sezonda hem tecrübeli hem de kariyerli bir teknik direktörü göreve getirmek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar son sürat devam ediyor.

2Joachim Löw Fenerbahçeden servet talep etti Başkan Ali Koçtan flaş karar geldi...

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör çalışmaları sürerken mevcut teknik direktör İsmail Kartal'ın performansı da dikkat çekiyor. Takımın başında çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet alan İsmail Kartal, 12 haftalık döneme bakıldığında Fenerbahçe'yi lig lideri konumuna getirdi.

3Joachim Löw Fenerbahçeden servet talep etti Başkan Ali Koçtan flaş karar geldi...

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi en az 15 maç çalıştıran yerli hocalar arasında maç başı puan ortalaması en yüksek teknik direktör İsmail Kartal oldu. Sarı-lacivertli takımın başında 46 maça çıkan Kartal, 101 puan toplamayı başardı ve 2.2'lik puan ortalaması tutturdu.

4Joachim Löw Fenerbahçeden servet talep etti Başkan Ali Koçtan flaş karar geldi...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adaylarıyla uzun zamandır konuşulduğu gibi Alman Joachim Löw ve Portekizli Jorge Jesus. Son dönemde çıkan haberlerde Löw ihtimalinin azaldığından, Jorge Jesus ihtimalinin ise giderek arttığından bahsedilirken, Löw konusunda yeni gelişmeler yaşandı.

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TALEBİ TAM 30 MİLYON EURO! EN ÖNEMLİ ENGEL...

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Alman teknik adam, istediği kadroyu kurmak için 30 milyon Euro bütçe talep ederken, UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması bu konuda Fenerbahçe'nin önündeki en önemli engel olarak görülüyor.

6UEFAYLA GÖRÜŞÜLDÜ ONAY ÇIKARSA...

UEFA'YLA GÖRÜŞÜLDÜ! ONAY ÇIKARSA...

Başkan Ali Koç, hem Löw hem de ekibinin alacağı ücret konusunda anlaşmayı tamamlarken bu konuda taraflar el sıkıştı. Fakat iddialı bir kadro ile sezona başlayıp lig şampiyonluğu hasretini bitirmek isteyen Alman çalıştırıcı, 30 milyon Euro'luk (475 milyon TL) yeni transfer bütçesi talep ederken yönetim de konuyu UEFA'ya taşıdı. FFP yetkilileri ile görüşüp esneklik isteyen Fenerbahçe cephesi, bütçe için onay alırsa Joachim Löw ile 3 yıllık anlaşmaya imza atacak.

7Joachim Löw Fenerbahçeden servet talep etti Başkan Ali Koçtan flaş karar geldi...

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