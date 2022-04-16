Joachim Löw Fenerbahçe'den servet talep etti Başkan Ali Koç'tan flaş karar geldi...
Süper Lig'de kara günleri geride bırakıp lig ikinciliğine çıkan Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları devam ediyor. Teknik direktör adayları arasında Joachim Löw ile Jorge Jesus isimleri üzerinde duran Fenerbahçe'de Löw'ün takım oluşturmak için istediği bütçe dudak uçuklattı.
Yeni sezonda hem tecrübeli hem de kariyerli bir teknik direktörü göreve getirmek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar son sürat devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör çalışmaları sürerken mevcut teknik direktör İsmail Kartal'ın performansı da dikkat çekiyor. Takımın başında çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet alan İsmail Kartal, 12 haftalık döneme bakıldığında Fenerbahçe'yi lig lideri konumuna getirdi.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adaylarıyla uzun zamandır konuşulduğu gibi Alman Joachim Löw ve Portekizli Jorge Jesus. Son dönemde çıkan haberlerde Löw ihtimalinin azaldığından, Jorge Jesus ihtimalinin ise giderek arttığından bahsedilirken, Löw konusunda yeni gelişmeler yaşandı.
UEFA'YLA GÖRÜŞÜLDÜ! ONAY ÇIKARSA...
Başkan Ali Koç, hem Löw hem de ekibinin alacağı ücret konusunda anlaşmayı tamamlarken bu konuda taraflar el sıkıştı. Fakat iddialı bir kadro ile sezona başlayıp lig şampiyonluğu hasretini bitirmek isteyen Alman çalıştırıcı, 30 milyon Euro'luk (475 milyon TL) yeni transfer bütçesi talep ederken yönetim de konuyu UEFA'ya taşıdı. FFP yetkilileri ile görüşüp esneklik isteyen Fenerbahçe cephesi, bütçe için onay alırsa Joachim Löw ile 3 yıllık anlaşmaya imza atacak.