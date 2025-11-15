İzmir'de su krizi büyüyor! İZSU'dan açıklama geldi: Su kesintileri 30 Kasım'a kadar uzatıldı

4

İZSU tarafından açıklanan yeni planlamaya göre; birinci bölge olan Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Bornova, Gaziemir ve Menderes ilçesinde belirlenen mahallelerde 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 Kasım'da ikinci bölge olan Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ve Gaziemir ilçesinde belirlenen mahallelerde 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 Kasım'da saat 23.00 ile 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanacak.