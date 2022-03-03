• 03 Mart 2022 - 13:39 • Son Güncelleme:
İtalya'nın efsane isminden Merih Demiral için flaş açıklama: Tam 100 milyon euro!
İtalya Serie A'da Atalanta forması giyen Merih Demiral için flaş açıklama geldi. İtalyanların unutulmaz sağ beklerinden Pasquale Bruno, Merih Demiral için övgü dolu sözler sarf etti.
• 03 Mart 2022 - 13:39 • Son Güncelleme:
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Juventus'un sezon başında Atalanta'ya kiraladığı Merih Demiral, burada gösterdiği performansla İtalyan basınında manşetleri süslemeye devam ediyor. 30 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan Merih Demiral için İtalyanların unutulmaz sağ beki Pasquale Bruno çok çarpıcı ifadeler kullandı.
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23 yaşındaki futbolcuyu yere göğe sığdıramayan Bruno, “Böyle savunmacılar için 100 milyon euro bile harcayabilirsiniz. Fabio Cannavaro'dan beri İtalya'da bu kadar güçlü stoper oynamamıştı” ifadelerini kullandı.
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