• 17 Mart 2022 - 13:24 • Son Güncelleme:
İtalya'da herkes Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor! Rekor...
İtalya Serie A takımı Inter'de oynayan Hakan Çalhanoğlu manşetlerden düşmüyor. İtalya basını Inter'de başarılı bir grafik çizen milli yıldız için övgü dolu sözlerde bulundu. Hakan Çalhanoğlu istatistikleri Inter'de bir rekorun da sahibi oldu.
• 17 Mart 2022 - 13:24 • Son Güncelleme:
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İtalya'da başarılı bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da adından söz ettirmeye devam ediyor. İtalya basınında yer alan haberlerde Hakan Çalhanoğlu için, "Kimse ondan daha iyisini yapamadı." ifadelerine yer verilerek övgü dolu sözlerde bulunuldu.
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HAKAN ÇALHANOĞLU'NA MANCHESTER UNİTED TALİP OLMUŞTU
Geçtiğimiz günlerde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak istediği belirtilmişti. İtalya basının yer verdiği haberlere göre, İngiliz devinin sezon sonu için milli yıldız ile anlaşmaya vardığı açıklanmıştı.
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