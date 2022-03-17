İtalya'da herkes Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor! Rekor...

İtalya'da başarılı bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da adından söz ettirmeye devam ediyor. İtalya basınında yer alan haberlerde Hakan Çalhanoğlu için, "Kimse ondan daha iyisini yapamadı." ifadelerine yer verilerek övgü dolu sözlerde bulunuldu.