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İtalyaİtalya'da herkes Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor! Rekor...
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• 17 Mart 2022 - 13:24 • Son Güncelleme:

İtalya'da herkes Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor! Rekor...

İtalya Serie A takımı Inter'de oynayan Hakan Çalhanoğlu manşetlerden düşmüyor. İtalya basını Inter'de başarılı bir grafik çizen milli yıldız için övgü dolu sözlerde bulundu. Hakan Çalhanoğlu istatistikleri Inter'de bir rekorun da sahibi oldu.

• 17 Mart 2022 - 13:24 • Son Güncelleme:
1İtalyada herkes Hakan Çalhanoğlunu konuşuyor Rekor...
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İtalya'da başarılı bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da adından söz ettirmeye devam ediyor. İtalya basınında yer alan haberlerde Hakan Çalhanoğlu için, "Kimse ondan daha iyisini yapamadı." ifadelerine yer verilerek övgü dolu sözlerde bulunuldu.

2HAKAN ÇALHANOĞLU İTALYADA MANŞETLERDE

HAKAN ÇALHANOĞLU İTALYA'DA MANŞETLERDE

İtalya basınında yer alan haberlerde kimsenin Hakan Çalhanoğlu'ndan daha iyisini yapamadığı belirtiliken, " Inter orta saha oyuncusu bu sezonda duran oyunda sürpriz bir şekilde 6 asist topladı, kimse ondan daha iyisini yapamadı." dendi.

3İtalyada herkes Hakan Çalhanoğlunu konuşuyor Rekor...

Bununla birlikte, milli futbolcunun istatistikleri için, "5 büyük Avrupa şampiyonasında, aslında hiç kimse Hakan Çalhanoğlu'ndan daha iyisini yapamadı." ifadeleri kullanıldı.

4HAKAN ÇALHANOĞLUNA MANCHESTER UNİTED TALİP OLMUŞTU

HAKAN ÇALHANOĞLU'NA MANCHESTER UNİTED TALİP OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak istediği belirtilmişti. İtalya basının yer verdiği haberlere göre, İngiliz devinin sezon sonu için milli yıldız ile anlaşmaya vardığı açıklanmıştı.

5HAKAN ÇALHANOĞLUNUN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

28 yaşındaki A milli oyuncu Inter formasıyla bu sezon, 35 resmî mücadelenin 31'inde ilk 11'de yer aldı.

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Çalhanoğlu, bu karşılaşmalarda Inter forması ile 6 gol ve 9 asistlik bir performans ortaya koydu.

7İtalyada herkes Hakan Çalhanoğlunu konuşuyor Rekor...

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