İşte Valerien İsmael'in ilk transferi! Lewandowski'nin bir tık altı! 32 maçta 17 gol 4 asist

Siyah-beyazlılar ilk planda Alman kulübünden indirim talep edecek. Schalke bu isteği kabul etmezse Can’ın bonservisinin yarısı için yeni bir teklif yapılacak. Beşiktaş bu teklifin de geri çevrilmesi halinde başarılı oyuncuyu bir yıl daha kiralama önerisinde bulunacak.Can Bozdoğan için Schalke ile ortak zeminde buluşacağına inanan siyah-beyazlılar, Güven Yalçın’a ise daha önce yaptığı teklifi artırmayı planlıyor.