İşte Valerien İsmael'in ilk transferi! Lewandowski'nin bir tık altı! 32 maçta 17 gol 4 asist
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan ve Batshuayi ile yollarını ayırma hazırlanan Beşiktaş'ın iki kaliteli forveti gündemine aldığı ortaya çıktı. Bu santraforlardan biri daha önce Süper Lig'de gol kralı olurken, diğerinin ise Lewandowski'nin bir tık altında izlenimleri camiayı şimdiden heyecanlandırmaya yetti.
Sezona Sergen Yalçın ile başlayan Beşiktaş üst üste alınan kötü sonuçların ardından Yalçın ile yollarını ayırıp göreve Önder Karaveli'yi getirmişti. Karaveli de Beşiktaş da bekleneni veremedi ve Fransız teknik adam Valerien Ismael takımını başına getirildi.
Süper Lig'de Avrupa hedefini sürdürmek için Kasımpaşa maçından galibiyetle ayrılmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da son hızıyla devam ediyor. Gedson Fernandes'i kadrosuna katarak gelecek sezonun ilk transfer hamlesini yapan Siyah Beyazlılar, Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda diğer hedeflere yöneldi.
BUKSA GEÇTİĞİMİZ SEZON 32 MAÇTA 17 GOL 4 ASİST YAPTI
Golcü transferinde Alexander Sörloth ve Adam Buksa’ya odaklanan Beşiktaş diğer yandan sözleşmesi bitecek futbolcuların durumlarını da netleştirmeye çalışıyor. Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal ve Gökhan Töre’ye yeni kontrat teklif etmeyecek olan siyah-beyazlılar, Can Bozdoğan ve Güven Yalçın’la yola devam etmeyi planlıyor.
Golcü transferinde Alexander Sörloth ve Adam Buksa’ya odaklanan Beşiktaş diğer yandan sözleşmesi bitecek futbolcuların durumlarını da netleştirmeye çalışıyor. Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal ve Gökhan Töre’ye yeni kontrat teklif etmeyecek olan siyah-beyazlılar, Can Bozdoğan ve Güven Yalçın’la yola devam etmeyi planlıyor.
Siyah-beyazlılar ilk planda Alman kulübünden indirim talep edecek. Schalke bu isteği kabul etmezse Can’ın bonservisinin yarısı için yeni bir teklif yapılacak. Beşiktaş bu teklifin de geri çevrilmesi halinde başarılı oyuncuyu bir yıl daha kiralama önerisinde bulunacak.Can Bozdoğan için Schalke ile ortak zeminde buluşacağına inanan siyah-beyazlılar, Güven Yalçın’a ise daha önce yaptığı teklifi artırmayı planlıyor.