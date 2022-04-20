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Beşiktaşİşte Valerien İsmael'in ilk transferi! Lewandowski'nin bir tık altı! 32 maçta 17 gol 4 asist
HaberlerBeşiktaş Haberleri İşte Valerien İsmael'in ilk transferi! Lewandowski'nin bir tık altı! 32 maçta 17 gol 4 asist
• 20 Nisan 2022 - 08:25 • Son Güncelleme:

İşte Valerien İsmael'in ilk transferi! Lewandowski'nin bir tık altı! 32 maçta 17 gol 4 asist

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan ve Batshuayi ile yollarını ayırma hazırlanan Beşiktaş'ın iki kaliteli forveti gündemine aldığı ortaya çıktı. Bu santraforlardan biri daha önce Süper Lig'de gol kralı olurken, diğerinin ise Lewandowski'nin bir tık altında izlenimleri camiayı şimdiden heyecanlandırmaya yetti.

• 20 Nisan 2022 - 08:25 • Son Güncelleme:
1İşte Valerien İsmaelin ilk transferi Lewandowskinin bir tık altı 32 maçta 17 gol 4 asist
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Sezona Sergen Yalçın ile başlayan Beşiktaş üst üste alınan kötü sonuçların ardından Yalçın ile yollarını ayırıp göreve Önder Karaveli'yi getirmişti. Karaveli de Beşiktaş da bekleneni veremedi ve Fransız teknik adam Valerien Ismael takımını başına getirildi.

2İşte Valerien İsmaelin ilk transferi Lewandowskinin bir tık altı 32 maçta 17 gol 4 asist

Fransız teknik adamın önderliğinde Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve Giresunspor ile karşılaşan Beşiktaş 5 puan toplarken 4 puan bıraktı. Siyah Beyazlılar, Pazartesi günü Kasımpaşa'yı sahasında ağırlayacak.

3İşte Valerien İsmaelin ilk transferi Lewandowskinin bir tık altı 32 maçta 17 gol 4 asist

Süper Lig'de Avrupa hedefini sürdürmek için Kasımpaşa maçından galibiyetle ayrılmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da son hızıyla devam ediyor. Gedson Fernandes'i kadrosuna katarak gelecek sezonun ilk transfer hamlesini yapan Siyah Beyazlılar, Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda diğer hedeflere yöneldi.

4BUKSA GEÇTİĞİMİZ SEZON 32 MAÇTA 17 GOL 4 ASİST YAPTI

BUKSA GEÇTİĞİMİZ SEZON 32 MAÇTA 17 GOL 4 ASİST YAPTI

Golcü transferinde Alexander Sörloth ve Adam Buksa’ya odaklanan Beşiktaş diğer yandan sözleşmesi bitecek futbolcuların durumlarını da netleştirmeye çalışıyor. Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal ve Gökhan Töre’ye yeni kontrat teklif etmeyecek olan siyah-beyazlılar, Can Bozdoğan ve Güven Yalçın’la yola devam etmeyi planlıyor.

5İşte Valerien İsmaelin ilk transferi Lewandowskinin bir tık altı 32 maçta 17 gol 4 asist

Golcü transferinde Alexander Sörloth ve Adam Buksa’ya odaklanan Beşiktaş diğer yandan sözleşmesi bitecek futbolcuların durumlarını da netleştirmeye çalışıyor. Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal ve Gökhan Töre’ye yeni kontrat teklif etmeyecek olan siyah-beyazlılar, Can Bozdoğan ve Güven Yalçın’la yola devam etmeyi planlıyor.

6İşte Valerien İsmaelin ilk transferi Lewandowskinin bir tık altı 32 maçta 17 gol 4 asist

Teknik Direktör Valerien Ismael, Schalke’den 1 yıllığına kiralanan Can Bozdoğan’ın yanı sıra sözleşmesi bitecek olan Güven’in kadroda tutulmasını istedi. Fransız hocanın, 21 yaşındaki Can’ı beğendiği ve ekonomik koşulların oluşması halinde bonservisinin alınmasını istediği belirlendi.

7İşte Valerien İsmaelin ilk transferi Lewandowskinin bir tık altı 32 maçta 17 gol 4 asist

Beşiktaş Yönetimi kiralık sözleşmesinde 1.8 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan genç oyuncu için önümüzdeki günlerde Schalke ile masaya oturacak.

8İşte Valerien İsmaelin ilk transferi Lewandowskinin bir tık altı 32 maçta 17 gol 4 asist

Siyah-beyazlılar ilk planda Alman kulübünden indirim talep edecek. Schalke bu isteği kabul etmezse Can’ın bonservisinin yarısı için yeni bir teklif yapılacak. Beşiktaş bu teklifin de geri çevrilmesi halinde başarılı oyuncuyu bir yıl daha kiralama önerisinde bulunacak.Can Bozdoğan için Schalke ile ortak zeminde buluşacağına inanan siyah-beyazlılar, Güven Yalçın’a ise daha önce yaptığı teklifi artırmayı planlıyor.

9İşte Valerien İsmaelin ilk transferi Lewandowskinin bir tık altı 32 maçta 17 gol 4 asist

Teknik patron Ismael’in gelecek sezon takımda görmek istediği isimlerden olan Güven’e iyileştirilmiş yeni teklif yapılacağı ifade edildi. Bazı Alman ekiplerinin gündeminde olduğu ileri sürülen Güven’in de kariyerine Beşiktaş’ta devam etmek istediği aktarıldı.

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11İşte Valerien İsmaelin ilk transferi Lewandowskinin bir tık altı 32 maçta 17 gol 4 asist

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İşte Valerien İsmael'in ilk transferi! Lewandowski'nin bir tık altı! 32 maçta 17 gol 4 asist

İşte Valerien İsmael'in ilk transferi! Lewandowski'nin bir tık altı! 32 maçta 17 gol 4 asist