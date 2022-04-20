İşte Eşref Hamamcıoğlu'nun masaya oturduğu hoca! Rusya'dan kaçtı Galatasaray'a geliyor
Başkan seçilmesi halinde Alman teknik direktörle Türk yardımcı karışımı yapacağını açıklayan Eşref Hamacıoğlu'nun masaya oturduğu hoca belli oldu. Rus takımlarından Krasnodar'la anlaşan fakat savaş çıkınca Rusya'dan ayrılan 45 yaşındaki antrenörün Süper Lig'de çalışmaya sıcak baktığı belirtildi.
Galatasaray'da başkanlığa adaylığını açıklayan Eşref Hamamcıoğlu'nun hedefindeki hoca adayı ortaya çıktı.
Takvim'de yer alan habere göre seçilmesi durumunda Domenec Torrent'le yolları ayıracak olan Hamamcıoğlu'nun ilk adayının Daniel Farke olduğu öğrenildi.
30 Nisan’da yeni başkanını seçmeye hazırlanan sarı kırmızılılara mahkemeden ihtiyati tedbir kararı geldi. Genel kurul üyesi Fırat Develioğlu’nun başvurusunu değerlendiren İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, seçimin tedbiren durdurulmasına karar verdi. Bu gelişme üzerine başkan Burak Elmas hem ekibi hem de adaylarla olağanüstü bir görüşme yaptı ve yürütmeyi durdurma kararı için karşı dava açtı.
Yapılan değerlendirmelerden sonra Burak Elmas seçim takviminin aksamaması adına önemli bir adım attı ve kulüp yürütmeyi durdurma kararı için karşı dava başvurusunda bulunduğunu resmi internet sitesinden açıkladı.. Mahkeme Galatasaray’ın yaptığı itirazı cuma günü değerlendirecek. Yaşanan bu gelişmelerin ardından sarı kırmızılıların başkanı dün akşam saatlerinde NEF Stadyumu’nda başkanlığa adaylıklarını resmen açıklayan Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu ile birlikte Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ile de bir araya gelip görüş alışverişinde bulundu.
Kulübün itirazı kabul edilirse normal takvim işleyecek. İhtiyati tedbir kararı kaldırılmazsa 30 Nisan’da seçim yapılamayacak. Galatasaray’ın en kısa sürede seçim yapması ise başkan Burak Elmas ve yönetimin kararına kalmış olacak! Sarı kırmızılılarda Elmas ekibi ile istifa ederse Galatasaray 1 ay sonra yani mayıs ayı içinde yeni başkanını seçebilecek. Bu durumda Burak Elmas ibra olmadığı için yine aday olamayacak. İstifa kararı çıkmazsa mevcut yönetim görevine devam edecek.
Galatasaray Eski Divan Başkanı İrfan Aktar: "Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, ekibi ile bu kararı inceleyip kulüp menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapacaktır. Sayın başkan ortaya çıkan ibrasızlık sonrasında hemen seçim kararı almıştı. Etik olarak da doğru olanı yaptı. Ancak mahkeme bu ibrasızlığı ortadan kaldırmış. Galatasaray Kulübü Başkanı’na tavsiye vermemiz doğru olmaz. Kulübün önemli hukukçuları ile görüşüp sayın Elmas en doğru kararı alacaktır."
Galatasaray Eski 2. Başkanı Mehmet Helvacı: "Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas’ın, böyle bir karar alındığı için seçim kararı gündemini iptal edeceğini zannetmiyorum. Niyet okumayalım elbette! Galatasaray Kulübü Başkanı gereğini söyleyecektir. Pek ihtimal vermesem de, belki sayın başkan ‘Seçim yapmıyorum’ diyecektir. Artık bu karar sonrasında Galatasaray’da seçim takvimi değişecek ve yeniden başlayacak. Galatasaray tüzüğüne göre başkan Burak Elmas ve yönetimi görevini bırakırsa 1 ay içinde yani mayıs ayında kulüp seçime gidebilir."