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Trabzonsporİşte Abdülkadir Ömür'ün yeni takımı! İşin içinden yine Galtier çıktı
HaberlerTrabzonspor Haberleri İşte Abdülkadir Ömür'ün yeni takımı! İşin içinden yine Galtier çıktı
• 13 Nisan 2022 - 15:49 • Son Güncelleme:

İşte Abdülkadir Ömür'ün yeni takımı! İşin içinden yine Galtier çıktı

Daha önce Lille'de çalışırken Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'la çalıştığı gibi Lig 1'de bir de şampiyonluk kazanan Galtier'in bu sefer de bir başka yıldız futbolcu Abdülkadir Ömür'le bir araya geleceği öğrenildi.

• 13 Nisan 2022 - 15:49 • Son Güncelleme:
1İşte Abdülkadir Ömürün yeni takımı İşin içinden yine Galtier çıktı
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Teknik direktör Abdullah Avcı ile yeniden kendini bulan Abdülkadir Ömür, Avrupa takımlarının ilgisini çekmeyi sürdürüyor.

2İşte Abdülkadir Ömürün yeni takımı İşin içinden yine Galtier çıktı

Ara transfer döneminde adı Sporting Lizbon ile anılan 22 yaşındaki genç yıldıza bu kez Fransa Ligue 1 takımlarından Nice talip oldu.

3İşte Abdülkadir Ömürün yeni takımı İşin içinden yine Galtier çıktı

Karadeniz Gazete'nin Fransız medyasından aktardığı haberde, "Trabzonspor'un Messi'si Abdülkadir Ömür sezon sonunda Nice'e gidecek. Bu transfer yüzde 99 sona erdi" iddiasında bulunuldu.

4İşte Abdülkadir Ömürün yeni takımı İşin içinden yine Galtier çıktı

Bu sezon ligde 28 maça çıkan Ömür, Trabzonspor'a 7 gol 2 asistlik katkı sağladı.

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