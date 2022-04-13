• 13 Nisan 2022 - 15:49 • Son Güncelleme:
İşte Abdülkadir Ömür'ün yeni takımı! İşin içinden yine Galtier çıktı
Daha önce Lille'de çalışırken Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'la çalıştığı gibi Lig 1'de bir de şampiyonluk kazanan Galtier'in bu sefer de bir başka yıldız futbolcu Abdülkadir Ömür'le bir araya geleceği öğrenildi.
• 13 Nisan 2022 - 15:49 • Son Güncelleme:
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Teknik direktör Abdullah Avcı ile yeniden kendini bulan Abdülkadir Ömür, Avrupa takımlarının ilgisini çekmeyi sürdürüyor.
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Ara transfer döneminde adı Sporting Lizbon ile anılan 22 yaşındaki genç yıldıza bu kez Fransa Ligue 1 takımlarından Nice talip oldu.
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Karadeniz Gazete'nin Fransız medyasından aktardığı haberde, "Trabzonspor'un Messi'si Abdülkadir Ömür sezon sonunda Nice'e gidecek. Bu transfer yüzde 99 sona erdi" iddiasında bulunuldu.