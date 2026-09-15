İstanbul'da TOKİ kiralık sosyal konut başvuruları başladı: 2+1 ve 3+1 daireler uygun fiyata kiraya veriliyor!

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TOKİ tarafından açıklanan tahsis bedelleriyle bölgedeki piyasa fiyatlarını karşılaştıran Demir, "Bölgede bu tip daireler şu anda 25 bin TL ile 40 bin TL arasında değişiyor. Tabii bu projelerin devam etmesi durumunda piyasayı etkileyeceğini düşünüyorum ama kısa vadede bir etki yapacağını düşünmüyorum şu anlık. Bu dairelerin bu fiyatlara kiraya verilmesi çevredeki dairelerin de fiyatlarını etkileyecektir. Özellikle ileriki dönemlerde diğer etaplarda da bu projenin devam etmesi durumunda kiralar daha da azalacaktır" ifadelerini kullandı.



Başvuruların tamamlanmasının ardından hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek. İstanbul'da ilk etapta tahsis edilecek bin 71 konutun teslim sürecinin ekim ayında başlaması planlanıyor.