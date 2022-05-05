İsmail Kartal tam 12 futbolunun değerini ikiye katladı bir tek o listenin dışında kaldı!
Vitor Pereira'dan sonra göreve gelen ve yaptığı inanılmaz çıkışla göz dolduran İsmail Kartal'ın 12 futbolcuya elinin değmesi Fenerbahçe'ye değer üstüne değer kattı. İşte son 7 maçından 21 puan çıkaran başarılı teknik adamın yıldız oyuncuları...
Fenerbahçe bu sezon da şampiyonluk hedefine ulaşamamış olsa da teknik direktör İsmail Kartal’ın göreve gelişi ile sarı-lacivertliler toparlandı ve ligde 2.sıraya yükseldi. Kartal sayesinde son dört yılda ilk kez iskelet bir kadro oluşturuldu. Genç yıldız Arda’nın ikinci yarılarda oyuna girdiği takımda iskelet kadro şu şekilde oluştu:
Bu tecrübeli isimlere genç Arda da katıldı. Son bölümlerde rakip yorgunken oyuna giren futbolcu yeteneklerini daha rahat göstermeye başladı. Bu iskeletin dışında Szalai başta olmak üzere katkı veren isimler olsa da, sarı lacivertliler uzun süre sonra ideal bir 11 bulmanın ne kadar önemli olduğunu gördü. İsmail Kartal, yine göreve devam etmesi halinde başarılı çalıştırıcı yeni sezonda da bu iskelet kadroyu korumayı amaçlıyor.
Lig ikinciliği yolunda önemli avantajı bulunan Fenerbahçe’de hedef, kalan tüm maçları kazanmak... Teknik Direktör İsmail Kartal takımla yaptığı toplantıda bu konuya değindi. Futbolcularını performanslarından dolayı tebrik eden Kartal, zoru başararak seri galibiyetler aldıklarını ancak işlerinin henüz bitmediğini ifade etti. Tecrübeli çalıştırıcı, hem ikincilik hem de bu seri galibiyetlerin daha da değer kazanması için kalan üç karşılaşmayı da galip bitirmek zorunda olduklarını vurguladı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisi sonrası Karagümrük ve deplasmanda Yeni Malatyaspor maçları ile sezonu tamamlayacak.