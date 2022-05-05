İsmail Kartal tam 12 futbolunun değerini ikiye katladı bir tek o listenin dışında kaldı!

Lig ikinciliği yolunda önemli avantajı bulunan Fenerbahçe’de hedef, kalan tüm maçları kazanmak... Teknik Direktör İsmail Kartal takımla yaptığı toplantıda bu konuya değindi. Futbolcularını performanslarından dolayı tebrik eden Kartal, zoru başararak seri galibiyetler aldıklarını ancak işlerinin henüz bitmediğini ifade etti. Tecrübeli çalıştırıcı, hem ikincilik hem de bu seri galibiyetlerin daha da değer kazanması için kalan üç karşılaşmayı da galip bitirmek zorunda olduklarını vurguladı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisi sonrası Karagümrük ve deplasmanda Yeni Malatyaspor maçları ile sezonu tamamlayacak.