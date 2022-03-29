İsmael Süper Lig'de hayal kırıklığı yaratan stoperi istedi Beşiktaş yönetimi harekete geçti

33 yaşına giren ve Beşiktaş'la mukavelesi otomatikman bir yıl daha uzayan Josef de Souza'nın son dönemde yaşadığı sakatlıklar ve form düşüklüğü de bu transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor. Beşiktaş'a Al Ahli'den gelen Josef de Souza, Siyah-Beyazlı camiayla şampiyonluk sevinci yaşadı. Ancak bu sezon geçen yılki performansından uzak bir görüntüde. Buna rağmen Josef de Souza, 26 maçta, 3 gol kaydetmeyi başardı.