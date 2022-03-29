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Beşiktaşİsmael Süper Lig'de hayal kırıklığı yaratan stoperi istedi Beşiktaş yönetimi harekete geçti
HaberlerBeşiktaş Haberleri İsmael Süper Lig'de hayal kırıklığı yaratan stoperi istedi Beşiktaş yönetimi harekete geçti
• 29 Mart 2022 - 10:21 • Son Güncelleme:

İsmael Süper Lig'de hayal kırıklığı yaratan stoperi istedi Beşiktaş yönetimi harekete geçti

Süper Lig'de oynadığı futbolla varlığı ve yokluğu belli olmayan ve bu sezon sadece 12 maça çıkan tecrübeli stoperin Valerien İsmael tarafından istenmesi camiada şok etkisi yarattı. Eski öğrencisini Beşiktaş'ta görmek isteyen Fransız çalıştırıcının bu istediği tartışma konusu oldu.

• 29 Mart 2022 - 10:21 • Son Güncelleme:
1İsmael Süper Ligde hayal kırıklığı yaratan stoperi istedi Beşiktaş yönetimi harekete geçti
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Teknik direktör Valerien Ismael'in sistemine en çok uyan futbolculardan biri olan Larin'in sözleşme yenilemek için istediği yıllık 2.5 milyon Euro sorunu aşılamadı.

2İsmael Süper Ligde hayal kırıklığı yaratan stoperi istedi Beşiktaş yönetimi harekete geçti

Sabah gazetesinden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş'ta iç transferde durumu en çok merak edilen futbolculardan biri Cyle Larin… Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta attığı 19 gol ve yaptığı 6 asistle büyük pay sahibi olan Kanadalı golcü, milli takımını da 36 yıl sonra Dünya Kupası'na taşıyan isimlerden biri oldu. Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Larin'i kaybetmek istemese de Kanadalı oyuncunun astronomik ücret isteği görüşmelerin tıkanmasına neden olmuştu.

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Yeni teknik direktör Valerien Ismael'in de çok kullandığı 3-4-3 sisteminde sol kanat forvet için biçilmiş kaftan olan Larin'in Beşiktaş'tan istediği yıllık 2.5 milyon Euro ücret çok bulunmuş ve 3 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına 1 milyon 750 bin Euro önerilmişti.

4İsmael Süper Ligde hayal kırıklığı yaratan stoperi istedi Beşiktaş yönetimi harekete geçti

Aralık 2021'de gerçekleşen bu görüşmeden sonra taraflar arasında bir ilerleme sağlanamamıştı. Bu şartlarda Kanadalı'nın ayrılığı ağır bassa da başkan Ahmet Nur Çebi'nin oyuncuyla son bir görüşme yapacağı ve son sözün burada söyleneceği belirtildi.

5İsmael Süper Ligde hayal kırıklığı yaratan stoperi istedi Beşiktaş yönetimi harekete geçti

Beşiktaş'ta bu sezon yeteri kadar forma şansı bulamayan Francisco Montero için Valerien Ismael'in olumlu görüş bildirdiği belirtildi.

6İsmael Süper Ligde hayal kırıklığı yaratan stoperi istedi Beşiktaş yönetimi harekete geçti

Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael'in takımın başına gelmesi sonrasında taşlar yerinden oynadı. Siyah-beyazlılarda bu sezon şans bulmakta zorlanan Montero için olumlu görüş bildiren Fransız teknik adam, "Montero kafamdaki sisteme çok uygun. Geride oyun kurabiliyor. Bu sistem içerisinde bize çok fayda sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

7İsmael Süper Ligde hayal kırıklığı yaratan stoperi istedi Beşiktaş yönetimi harekete geçti

Beşiktaş ile orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın yolları ayrılabilir.. Brezilya basını, Corinthians'ın Portekizli Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın takıma takviye yapmak için çalıştığını duyurdu.

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Kadroya yeni isimler eklemek isteyen Brezilya ekibi, öncelikle Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla sözleşmesi devam eden Maycon'u renklerine katmak için çalışıyor. FIFA'nın verdiği özel izin nedeniyle sezon sonuna kadar transfer yapma hakkı tanınan Brezilyalı oyuncunun Corinthians'ın kadrosunda yer alma ihtimali yüksek.

9İsmael Süper Ligde hayal kırıklığı yaratan stoperi istedi Beşiktaş yönetimi harekete geçti

Fenerbahçe'den gönderildikten sonra Corinthians'a imza atan Vitor Pereira'nın ikinci gözdesi ise Beşiktaşlı Josef de Souza. Brezilya basınına göre; Pereira, Beşiktaş'la 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Josef de Souza'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

10İsmael Süper Ligde hayal kırıklığı yaratan stoperi istedi Beşiktaş yönetimi harekete geçti

Daha önce Brezilya'da Vasco, Gremio ve Sao Paulo formaları giyen Josef de Souza'nın tecrübesinden yararlanmak isteyen Pereira'nın bu konuda yönetime ısrarcı olduğu da belirtiliyor.

11İsmael Süper Ligde hayal kırıklığı yaratan stoperi istedi Beşiktaş yönetimi harekete geçti

33 yaşına giren ve Beşiktaş'la mukavelesi otomatikman bir yıl daha uzayan Josef de Souza'nın son dönemde yaşadığı sakatlıklar ve form düşüklüğü de bu transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor. Beşiktaş'a Al Ahli'den gelen Josef de Souza, Siyah-Beyazlı camiayla şampiyonluk sevinci yaşadı. Ancak bu sezon geçen yılki performansından uzak bir görüntüde. Buna rağmen Josef de Souza, 26 maçta, 3 gol kaydetmeyi başardı.

12İsmael Süper Ligde hayal kırıklığı yaratan stoperi istedi Beşiktaş yönetimi harekete geçti

Takıma 3-4-3 sistemini getiren Fransız çalıştırıcının istediği transferler yapılacak. Yönetim isim istedi, Ismael de Kasımpaşa'da oynayan eski öğrencisi Jeffrey Bruma'yı önerdi.

13İsmael Süper Ligde hayal kırıklığı yaratan stoperi istedi Beşiktaş yönetimi harekete geçti

Türkiye gazetesinden Murad Tamer'in haberine göre; Beşiktaş'ta Valerien Ismael rüzgârı esmeye devam ediyor. Kısa sürede takımı sahiplenen ve alt yapı oyuncularından tesis çalışanlarına kadar ilgilenen Fransız teknik adam transferde de belirleyici isim olacak.

14İsmael Süper Ligde hayal kırıklığı yaratan stoperi istedi Beşiktaş yönetimi harekete geçti

Takıma üçlü savunma sistemini getiren Ismael'in istediği oyuncular kadroya dâhil edilecek. Siyah beyazlı yönetim ilk olarak stoper takviyesi için tecrübeli teknik adama danıştı. Valerien Ismael'den bu bölge için kendilerine üç isim önermesi istendi ve bunların birinin kadroya dâhil edileceği belirtildi.

15İsmael Süper Ligde hayal kırıklığı yaratan stoperi istedi Beşiktaş yönetimi harekete geçti

Yönetime üç stoper adayını sunacak olan Valerien Ismael'in ilk tercih ettiği isim ise Süper Lig'den. Fransız teknik adamın Wolfsburg'dan öğrencisi olan ve şu anda Kasımpaşa forması giyen Jeffrey Bruma listedeki isimlerden biri. 30 yaşında ve 1,90 boyundaki stoperin sözleşmesi ise gelecek sezon sona erecek. Hollanda Milli Takımı'nın formasını 25 defa sırtına geçiren Bruma'ya yönetim de sıcak bakıyor. Siyah beyazlılar bu transferin gerçekleşmesi için Kasımpaşa yönetiminden kolaylık isteyecek.

16İsmael Süper Ligde hayal kırıklığı yaratan stoperi istedi Beşiktaş yönetimi harekete geçti

 

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