İsmael Süper Lig'de hayal kırıklığı yaratan stoperi istedi Beşiktaş yönetimi harekete geçti
Süper Lig'de oynadığı futbolla varlığı ve yokluğu belli olmayan ve bu sezon sadece 12 maça çıkan tecrübeli stoperin Valerien İsmael tarafından istenmesi camiada şok etkisi yarattı. Eski öğrencisini Beşiktaş'ta görmek isteyen Fransız çalıştırıcının bu istediği tartışma konusu oldu.
Teknik direktör Valerien Ismael'in sistemine en çok uyan futbolculardan biri olan Larin'in sözleşme yenilemek için istediği yıllık 2.5 milyon Euro sorunu aşılamadı.
Sabah gazetesinden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş'ta iç transferde durumu en çok merak edilen futbolculardan biri Cyle Larin… Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta attığı 19 gol ve yaptığı 6 asistle büyük pay sahibi olan Kanadalı golcü, milli takımını da 36 yıl sonra Dünya Kupası'na taşıyan isimlerden biri oldu. Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Larin'i kaybetmek istemese de Kanadalı oyuncunun astronomik ücret isteği görüşmelerin tıkanmasına neden olmuştu.
Aralık 2021'de gerçekleşen bu görüşmeden sonra taraflar arasında bir ilerleme sağlanamamıştı. Bu şartlarda Kanadalı'nın ayrılığı ağır bassa da başkan Ahmet Nur Çebi'nin oyuncuyla son bir görüşme yapacağı ve son sözün burada söyleneceği belirtildi.
Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael'in takımın başına gelmesi sonrasında taşlar yerinden oynadı. Siyah-beyazlılarda bu sezon şans bulmakta zorlanan Montero için olumlu görüş bildiren Fransız teknik adam, "Montero kafamdaki sisteme çok uygun. Geride oyun kurabiliyor. Bu sistem içerisinde bize çok fayda sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.
Kadroya yeni isimler eklemek isteyen Brezilya ekibi, öncelikle Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla sözleşmesi devam eden Maycon'u renklerine katmak için çalışıyor. FIFA'nın verdiği özel izin nedeniyle sezon sonuna kadar transfer yapma hakkı tanınan Brezilyalı oyuncunun Corinthians'ın kadrosunda yer alma ihtimali yüksek.
33 yaşına giren ve Beşiktaş'la mukavelesi otomatikman bir yıl daha uzayan Josef de Souza'nın son dönemde yaşadığı sakatlıklar ve form düşüklüğü de bu transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor. Beşiktaş'a Al Ahli'den gelen Josef de Souza, Siyah-Beyazlı camiayla şampiyonluk sevinci yaşadı. Ancak bu sezon geçen yılki performansından uzak bir görüntüde. Buna rağmen Josef de Souza, 26 maçta, 3 gol kaydetmeyi başardı.
Takıma 3-4-3 sistemini getiren Fransız çalıştırıcının istediği transferler yapılacak. Yönetim isim istedi, Ismael de Kasımpaşa'da oynayan eski öğrencisi Jeffrey Bruma'yı önerdi.
Takıma üçlü savunma sistemini getiren Ismael'in istediği oyuncular kadroya dâhil edilecek. Siyah beyazlı yönetim ilk olarak stoper takviyesi için tecrübeli teknik adama danıştı. Valerien Ismael'den bu bölge için kendilerine üç isim önermesi istendi ve bunların birinin kadroya dâhil edileceği belirtildi.
Yönetime üç stoper adayını sunacak olan Valerien Ismael'in ilk tercih ettiği isim ise Süper Lig'den. Fransız teknik adamın Wolfsburg'dan öğrencisi olan ve şu anda Kasımpaşa forması giyen Jeffrey Bruma listedeki isimlerden biri. 30 yaşında ve 1,90 boyundaki stoperin sözleşmesi ise gelecek sezon sona erecek. Hollanda Milli Takımı'nın formasını 25 defa sırtına geçiren Bruma'ya yönetim de sıcak bakıyor. Siyah beyazlılar bu transferin gerçekleşmesi için Kasımpaşa yönetiminden kolaylık isteyecek.