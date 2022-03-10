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İngiltereİngiltere hükümetinden Abramovich'i şoke eden karar! Chelsea'nin satışı beklemede
Haberlerİngiltere Haberleri İngiltere hükümetinden Abramovich'i şoke eden karar! Chelsea'nin satışı beklemede
• 10 Mart 2022 - 17:31 • Son Güncelleme:

İngiltere hükümetinden Abramovich'i şoke eden karar! Chelsea'nin satışı beklemede

İngiltere hükümeti, aralarında Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in de olduğu 7 Rus iş insanının mal varlıklarını dondurdu. Premier Lig ekiplerinden Chelsea hala özel bir lisans altında faaliyet gösterebilir, ancak satış şu anda beklemede.

• 10 Mart 2022 - 17:31 • Son Güncelleme:
1İngiltere hükümetinden Abramovichi şoke eden karar Chelseanin satışı beklemede
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İngiltere hükümeti, aralarında Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in de olduğu 7 Rus iş insanının mal varlıklarını dondurdu.

2İngiltere hükümetinden Abramovichi şoke eden karar Chelseanin satışı beklemede

Premier Lig ekiplerinden Chelsea hala özel bir lisans altında faaliyet gösterebilir, ancak satış şu anda beklemede. İngiliz kulübü, özel bir lisansla maçlarını oynamaya devam edecek.

3İngiltere hükümetinden Abramovichi şoke eden karar Chelseanin satışı beklemede

İngiliz basınında yer alan haberlerde, İngiliz hükümetinin aldığı kararın ardından Chelsea'nin satışının durdurulduğu belirtildi.

4İngiltere hükümetinden Abramovichi şoke eden karar Chelseanin satışı beklemede

Ayrıca, sezonun kalan maçları için bilet satışının yapılmayacağı ve maçlara sadece kombine kart sahiplerinin alınacağı, kulübün ürünlerini satan mağazaların yeni bir karara kadar kapalı olacağı ifade edildi.

5Herhangi bir işlem yapamayacak

Herhangi bir işlem yapamayacak

Ek olarak Roman Abramovich'in bu süreçte Chelsea ile ilgili herhangi bir işlem yapamayacağı kaydedildi.

6İngiltere hükümetinden Abramovichi şoke eden karar Chelseanin satışı beklemede

Öte yandan Chelsea'nin bu süreçte kontratı biten oyuncularla yeni sözleşme imzalayamayacağı, herhangi bir oyuncusunun satışını gerçekleştiremeyeceği ve yeni transfer yapamayacağı belirtildi.

7İngiltere hükümetinden Abramovichi şoke eden karar Chelseanin satışı beklemede

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