• 10 Mart 2022 - 17:31 • Son Güncelleme:
İngiltere hükümetinden Abramovich'i şoke eden karar! Chelsea'nin satışı beklemede
İngiltere hükümeti, aralarında Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in de olduğu 7 Rus iş insanının mal varlıklarını dondurdu. Premier Lig ekiplerinden Chelsea hala özel bir lisans altında faaliyet gösterebilir, ancak satış şu anda beklemede.
• 10 Mart 2022 - 17:31 • Son Güncelleme:
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İngiltere hükümeti, aralarında Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in de olduğu 7 Rus iş insanının mal varlıklarını dondurdu.
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