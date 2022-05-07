İngiliz gazeteci açıkladı! Steven Gerrard'dan Galatasaray'ın yıldızına 9 milyon sterlin!
İngiltere'de yer alan haberlere göre; Aston Villa'nın genç teknik direktörü Steven Gerrard Galatasaray'ın yıldız futbolcusunun peşine düştü. Daha önce Luyindama için girişimlere bulunan Premier Lig kulübünün 9 milyon sterlini gözden çıkardığı belirtildi.
Geçtiğimiz sezon başkanlık seçiminde Burak Elmas'ın göreve gelmesiyle teknik direktör Fatih Terim'le devam etme kararı alınan Galatasaray'da transferde gençlik projesi başlamıştı. Terim'in istekleri doğrultusunda sarı kırmızılı yönetim birçok transfere imza atmıştı.
Hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezon geçiren sarı kırmızılılar adına bu kötü dönemin en büyük kazançlarından birisi Victor Nelsson oldu. Genç yaşına rağmen lider karakteri ve savunmadaki müthiş performansıyla adından söz ettiren Danimarkalı stoper 5 büyük ligden birçok kulübün transfer listesine girmiş durumda.
23 yaşındaki futbolcunun adı son dönemde Aston Villa ile de anılıyor. Ünlü İngiliz gazeteci Dean Jones, Give Me Sport isimli internet sitesine yaptığı açıklamada Aston Villa'nın transfer listesindeki isimlerden birisinin de Victor Nelsson olduğunu doğruladı.
Jones, "Nelsson kesinlikle ilgi çeken biri. Aston Villa'nın tüm büyük kulüplerle adı geçen futbolcuların dışında isimlerle ilgilenmesi güzel bir şey" diye konuştu. "9 milyon sterlinlik yıldız Aston Villa'nın ilgisini çekiyor" diyen Give Me Sport ayrıca, "Villa neden Nelsson'u istiyor?" sorusuna da yanıt verdi.
Teknik direktör Steven Gerrard'ın şu anda Villa Park'ta görev yapması için Tyrone Mings, Ezri Konsa, Calum Chambers, Kortney Hause gibi stoperleri var. Ancak Nelsson, Premier Lig takımının seçeneklerini artırabilir" ifadesi kullanıldı.
Önümüzdeki sezon için yardımcılarıyla birlikte 2.1 milyon Euro maliyeti olan Torrent'e tazminat ödenecek. Elmas bu rakamı 1 milyon Euro seviyesinde tutmaya çalışıyor ve pazarlıklar sürüyor. Galatasaray'da günleri sayılı olan Torrent, ayrılık kararının gölgesinde takımını Başakşehir maçına hazırlarken yeni sezonda olmayacağını oyunculara da iletmiş durumda.