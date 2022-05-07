Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Galatasarayİngiliz gazeteci açıkladı! Steven Gerrard'dan Galatasaray'ın yıldızına 9 milyon sterlin!
HaberlerGalatasaray Haberleri İngiliz gazeteci açıkladı! Steven Gerrard'dan Galatasaray'ın yıldızına 9 milyon sterlin!
• 07 Mayıs 2022 - 15:41 • Son Güncelleme:

İngiliz gazeteci açıkladı! Steven Gerrard'dan Galatasaray'ın yıldızına 9 milyon sterlin!

İngiltere'de yer alan haberlere göre; Aston Villa'nın genç teknik direktörü Steven Gerrard Galatasaray'ın yıldız futbolcusunun peşine düştü. Daha önce Luyindama için girişimlere bulunan Premier Lig kulübünün 9 milyon sterlini gözden çıkardığı belirtildi.

• 07 Mayıs 2022 - 15:41 • Son Güncelleme:
1İngiliz gazeteci açıkladı Steven Gerrarddan Galatasarayın yıldızına 9 milyon sterlin
ABONE OL

Geçtiğimiz sezon başkanlık seçiminde Burak Elmas'ın göreve gelmesiyle teknik direktör Fatih Terim'le devam etme kararı alınan Galatasaray'da transferde gençlik projesi başlamıştı. Terim'in istekleri doğrultusunda sarı kırmızılı yönetim birçok transfere imza atmıştı.

2İngiliz gazeteci açıkladı Steven Gerrarddan Galatasarayın yıldızına 9 milyon sterlin

Kurulan kadro doğrultusunda istenilen sonuçlar alınmayınca Galatasaray'da büyük bir kriz patladı. Başkan Elmas, Terim ile yolları ayırma kararı aldı. Bu ayrılığın ardından İspanyol teknik direktör Torrent ile anlaşma sağlayan Galatasaray'da işler yine de istenildiği şekilde ilerlemedi.

3İngiliz gazeteci açıkladı Steven Gerrarddan Galatasarayın yıldızına 9 milyon sterlin

Genel anlamda kötü bir performans sergileyen Galatasaray'da bazı isimler takımı ayakta tuttu ve yüksek performansları ile dikkat çekti.

4İngiliz gazeteci açıkladı Steven Gerrarddan Galatasarayın yıldızına 9 milyon sterlin

Hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezon geçiren sarı kırmızılılar adına bu kötü dönemin en büyük kazançlarından birisi Victor Nelsson oldu. Genç yaşına rağmen lider karakteri ve savunmadaki müthiş performansıyla adından söz ettiren Danimarkalı stoper 5 büyük ligden birçok kulübün transfer listesine girmiş durumda.

5İngiliz gazeteci açıkladı Steven Gerrarddan Galatasarayın yıldızına 9 milyon sterlin

23 yaşındaki futbolcunun adı son dönemde Aston Villa ile de anılıyor. Ünlü İngiliz gazeteci Dean Jones, Give Me Sport isimli internet sitesine yaptığı açıklamada Aston Villa'nın transfer listesindeki isimlerden birisinin de Victor Nelsson olduğunu doğruladı.

6İngiliz gazeteci açıkladı Steven Gerrarddan Galatasarayın yıldızına 9 milyon sterlin

Jones, "Nelsson kesinlikle ilgi çeken biri. Aston Villa'nın tüm büyük kulüplerle adı geçen futbolcuların dışında isimlerle ilgilenmesi güzel bir şey" diye konuştu. "9 milyon sterlinlik yıldız Aston Villa'nın ilgisini çekiyor" diyen Give Me Sport ayrıca, "Villa neden Nelsson'u istiyor?" sorusuna da yanıt verdi.

7İngiliz gazeteci açıkladı Steven Gerrarddan Galatasarayın yıldızına 9 milyon sterlin

Yapılan değerlendirmede, "Nelsson hala kariyerinin ilk aşamalarında olabilir, ancak 227 üst düzey kulüp maçında birçok yeteneği olduğunu zaten gösterdi. Nelsson'un bu sezon sezon oynadığı maç sayısı 50'ye yaklaşıyor.

8İngiliz gazeteci açıkladı Steven Gerrarddan Galatasarayın yıldızına 9 milyon sterlin

Teknik direktör Steven Gerrard'ın şu anda Villa Park'ta görev yapması için Tyrone Mings, Ezri Konsa, Calum Chambers, Kortney Hause gibi stoperleri var. Ancak Nelsson, Premier Lig takımının seçeneklerini artırabilir" ifadesi kullanıldı.

9İngiliz gazeteci açıkladı Steven Gerrarddan Galatasarayın yıldızına 9 milyon sterlin

Sivas yenilgisinin ardından Domenec Torrent'le yolları ayırma kararı alan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İspanyol hocayla sözleşme fesih görüşmelerine başladı.

10İngiliz gazeteci açıkladı Steven Gerrarddan Galatasarayın yıldızına 9 milyon sterlin

Önümüzdeki sezon için yardımcılarıyla birlikte 2.1 milyon Euro maliyeti olan Torrent'e tazminat ödenecek. Elmas bu rakamı 1 milyon Euro seviyesinde tutmaya çalışıyor ve pazarlıklar sürüyor. Galatasaray'da günleri sayılı olan Torrent, ayrılık kararının gölgesinde takımını Başakşehir maçına hazırlarken yeni sezonda olmayacağını oyunculara da iletmiş durumda.

11İngiliz gazeteci açıkladı Steven Gerrarddan Galatasarayın yıldızına 9 milyon sterlin

 

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

    İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

    Sıradaki Galeri
    İngiliz gazeteci açıkladı! Steven Gerrard'dan Galatasaray'ın yıldızına 9 milyon sterlin!

    İngiliz gazeteci açıkladı! Steven Gerrard'dan Galatasaray'ın yıldızına 9 milyon sterlin!

    Beşiktaş - Fenerbahçe derbilerinde futbol tarihine damgasını vuran sonuçlar ve olaylar!

    Beşiktaş - Fenerbahçe derbilerinde futbol tarihine damgasını vuran sonuçlar ve olaylar!

    2 yıldız Torrent'e kazan kaldırdı ünlü yorumcu Burak Elmas'ın yeni teknik direktörünü açıkladı

    2 yıldız Torrent'e kazan kaldırdı ünlü yorumcu Burak Elmas'ın yeni teknik direktörünü açıkladı

    Bu sefer olmayacak iki transferi açıkladı! 'Eğer gelirlerse sana yemek ısmarlarım'

    Bu sefer olmayacak iki transferi açıkladı! 'Eğer gelirlerse sana yemek ısmarlarım'