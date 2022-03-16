İlk maçta rotasyon yaptım olmadı dedi Aubameyang, Busquets ve Pique silahlarını gösterdi

Busquets ve Pique’nin ilk maçta rotasyon sebebiyle oynamadığını söyleyen Xavi, “İki oyuncu da son dönemde çok süre aldılar. O nedenle dinlendiler. Küçük rotasyonlar ve sürelerini kontrol etmek için kullanmadım kendilerini ilk maçta. Ama yarın daha farklı bir senaryo olacak. Galatasaray’ın da hakkını vermek gerekiyor. Domenec Torrent de çok iyi bir hoca ve bizi tanıyor. Bakalım yarın neler olacak” dedi.