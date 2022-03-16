İlk maçta rotasyon yaptım olmadı dedi Aubameyang, Busquets ve Pique silahlarını gösterdi
Yarın NEF Stadı'nda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Barcelona'da genç teknik direktör Xavi ilk maçta yaptığı rotasyonları Perşembe gecesi yapmayacağını ve favori oyuncularını sahaya süreceğini söyledi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında evinde Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Barcelona, yarın rövanş maçında sarı-kırmızılıların konuğu olacak. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, yarınki maç için çalıştıklarını belirterek, “Yarın final niteliğinde bir maç var ve ona odaklanmış durumdayız. Seneye bakmamız gerekiyorsa, futbolda bireyselliktense takım oyunu her zaman daha iyidir. Önümüzde yarınki maçımız var ve hedefimiz kazanmak olacaktır” diye konuştu.
Takımın savunmasının düzelmesi gerektiğinin altını çizen Xavi, “Kesinlikle daha iyi savunma yapmalıyız. Düzeltmemiz gereken birçok şey var. Adeta çift takımız. Yine de formda olduğumuz için iyi sonuçlar almaya başladık. Yine de daha çok idman yapıp daha iyi olmalıyız. Tabii ki rakibi çok iyi analiz ettik.
Busquets ve Pique’nin ilk maçta rotasyon sebebiyle oynamadığını söyleyen Xavi, “İki oyuncu da son dönemde çok süre aldılar. O nedenle dinlendiler. Küçük rotasyonlar ve sürelerini kontrol etmek için kullanmadım kendilerini ilk maçta. Ama yarın daha farklı bir senaryo olacak. Galatasaray’ın da hakkını vermek gerekiyor. Domenec Torrent de çok iyi bir hoca ve bizi tanıyor. Bakalım yarın neler olacak” dedi.
Xavi, “Tabii ki kazanırsak güvenimiz artacak, kaybedersek de tam tersi olacak” diyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Futbol bu şekilde ilerliyor. Yarın önemli bir atmosfer olacak. Taraftar çok destek verecektir ve Barcelona’daki maçtan daha agresif olacaktır. Ama sonuçta bu futbol ve yarınki maçta ne olacağını göreceğiz.