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Galatasarayİlk maçta rotasyon yaptım olmadı dedi Aubameyang, Busquets ve Pique silahlarını gösterdi
HaberlerGalatasaray Haberleri İlk maçta rotasyon yaptım olmadı dedi Aubameyang, Busquets ve Pique silahlarını gösterdi
• 16 Mart 2022 - 21:54 • Son Güncelleme:

İlk maçta rotasyon yaptım olmadı dedi Aubameyang, Busquets ve Pique silahlarını gösterdi

Yarın NEF Stadı'nda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Barcelona'da genç teknik direktör Xavi ilk maçta yaptığı rotasyonları Perşembe gecesi yapmayacağını ve favori oyuncularını sahaya süreceğini söyledi.

• 16 Mart 2022 - 21:54 • Son Güncelleme:
1İlk maçta rotasyon yaptım olmadı dedi Aubameyang, Busquets ve Pique silahlarını gösterdi
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında evinde Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Barcelona, yarın rövanş maçında sarı-kırmızılıların konuğu olacak. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, yarınki maç için çalıştıklarını belirterek, “Yarın final niteliğinde bir maç var ve ona odaklanmış durumdayız. Seneye bakmamız gerekiyorsa, futbolda bireyselliktense takım oyunu her zaman daha iyidir. Önümüzde yarınki maçımız var ve hedefimiz kazanmak olacaktır” diye konuştu.

2İlk maçta rotasyon yaptım olmadı dedi Aubameyang, Busquets ve Pique silahlarını gösterdi

Xavi, Louis van Gaal’in Barcelona’ya önemli bir model getirdiğini belirterek, “Ondan çok şey öğreniyorum. İş konusunda obsesif ve birlikte iyi bir çalışmamız var diyebilirim” açıklamasında bulundu.

3İlk maçta rotasyon yaptım olmadı dedi Aubameyang, Busquets ve Pique silahlarını gösterdi

Takımın savunmasının düzelmesi gerektiğinin altını çizen Xavi, “Kesinlikle daha iyi savunma yapmalıyız. Düzeltmemiz gereken birçok şey var. Adeta çift takımız. Yine de formda olduğumuz için iyi sonuçlar almaya başladık. Yine de daha çok idman yapıp daha iyi olmalıyız. Tabii ki rakibi çok iyi analiz ettik.

4İlk maçta rotasyon yaptım olmadı dedi Aubameyang, Busquets ve Pique silahlarını gösterdi

İlk maçta atakta neleri iyi yapamadığımızı analiz ettik. Galatasaray’a da hakkını vermeliyim. Kaleci de çok iyi bir maç çıkardı ve kompakt oynadılar. Ama yarınki maçta daha iyi olmak için oynayacağız” dedi.

5İlk maçta rotasyon yaptım olmadı dedi Aubameyang, Busquets ve Pique silahlarını gösterdi

Busquets ve Pique’nin ilk maçta rotasyon sebebiyle oynamadığını söyleyen Xavi, “İki oyuncu da son dönemde çok süre aldılar. O nedenle dinlendiler. Küçük rotasyonlar ve sürelerini kontrol etmek için kullanmadım kendilerini ilk maçta. Ama yarın daha farklı bir senaryo olacak. Galatasaray’ın da hakkını vermek gerekiyor. Domenec Torrent de çok iyi bir hoca ve bizi tanıyor. Bakalım yarın neler olacak” dedi.

6İlk maçta rotasyon yaptım olmadı dedi Aubameyang, Busquets ve Pique silahlarını gösterdi

Xavi, “Tabii ki kazanırsak güvenimiz artacak, kaybedersek de tam tersi olacak” diyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Futbol bu şekilde ilerliyor. Yarın önemli bir atmosfer olacak. Taraftar çok destek verecektir ve Barcelona’daki maçtan daha agresif olacaktır. Ama sonuçta bu futbol ve yarınki maçta ne olacağını göreceğiz.

7İlk maçta rotasyon yaptım olmadı dedi Aubameyang, Busquets ve Pique silahlarını gösterdi

Böyle atmosferler benim hoşuma gidiyor. Ben kazanmayı severim ve takımın da bunu sevdiğini biliyorum. Napoli’de de aynı duruma düşmüştük ama o atmosferden çıkabildik. Fizik konusunda da sakatlık olmaması önemli. Bir plan içinde gidiyoruz. Fiziksel olarak bir planlama içinde gidiyoruz.”

8İlk maçta rotasyon yaptım olmadı dedi Aubameyang, Busquets ve Pique silahlarını gösterdi

İspanyol teknik adam son olarak ise baskı ve presin çok önemli olduğunu, bunun oyunlarının bir modeli olduğunu söyledi. Oyuncuların koşması ve takım halinde hareket etmesi gerektiğine değinen Xavi, pres ve baskı yapmayan oyuncunun takımda yer alamayacağını belirtti.

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