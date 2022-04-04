İki yıldızı İsmael'e şikayet etti! 'Sen nasıl bir profesyonelsin?'

SERDAR SARIDAĞ

Muazzam ötesi bir maç oldu... Tempo kesinlikle ligimizin üstünde bir tempoydu.Maçın ilk yarısındaki Beşiktaş’ı kimse böyle beklemiyordu. Belki de bu sezon Trabzonspor’un kendi evindeki en baskılı rakiplerinden biri oldu. Valerien Ismael ile yenilenen Beşiktaş lige çok hızlı başladı. Lakin Trabzonspor’un usta ayakları da, bu tempo karşısında soğukkanlılığını kaybetmedi. Fakat şu bir gerçek, dünkü Beşiktaş’ta gününde bir santrfor olsa aradıkları golü çok daha erken bulabilirlerdi.