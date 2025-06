ORTADOĞU VE AVRUPA’DA İZLEYİCİ İLE BULUŞACAK

Yönetmenliğini Ozan Açıktan’ın üstlendiği ISTANBUL MY LOVE ( İstanbul Aşkım) ,Engin Akyürek, Afra Saraçoğlu'nun yanı sıra Yasemin Kay Allen ve İlayda Akdoğan gibi usta oyuncuları bir araya getiriyor.Yaklaşık üçer dakikalık 10 bölümden oluşan “İstanbul My Love”, İstanbul’un estetik ruhunu, modern zamanlarda yazgıya karşı koyma çabasını ve aşkın sezgisel doğasını güçlü bir görsellikle izleyiciye sunuyor.Tamamı İstanbul’da çekilen mini dizi, Çırağan Sarayı, Rixos Tersane, Galataport, AKM Taksim, Karaköy, Boğaz ve Beyoğlu gibi şehrin en ikonik noktalarında geçen sahnelerle izleyiciyi duyusal bir keşfe çıkarıyor. Her sahne, İstanbul’un hafızasını ve kalp atışını hissettiren görsel bir deneyim sunuyor.