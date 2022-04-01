İbrahim Tatlıses'ten Nusret ve CZN Burak açıklaması: Çamur satıyorlar!
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, çiğ köftesi ve lahmacunu ile dünyaya açılıyor. Türkiye genelinde 64 ilde 251 çiğ köfte ve 12 lahmacun işletmesi bulunan Tatlıses, yaptığı anlaşma ile bin yeni işletme açacak.
İbrahim Tatlıses, 2010 yılında kurduğu Tatlıses Gıda’nın yeni yatırımlarını duyurmak için önceki gün bağlı olduğu menajerlik şirketinde basın mensuplarını ağırladı.
"ASKIYA ALMIŞTIK"
Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere tüm dünya ülkelerinde bayilik anlaşmaları yaptığını belirten 70 yaşındaki sanatçı, "Yaklaşık iki yıl önce gündemimizde olan bu projeyi tüm dünyayı saran ve Türkiye’yi de etkisi altına alan koronavirüs pandemisinden dolayı askıya almıştık. Pandemi etkisinin azalmasından dolayı tekrar çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz" dedi.
Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Ünlü işletmeciler Nusret ve CZN Burak’ın çiğ köfte değil, çamur sattığını ifade eden şarkıcı, “Tatlıses 1984’den beri yoğuruyor. Onlar yoktu, kimseyi rakip görmüyorum. Yemediğimi yedirmem. Onlar benim yaptığım işi yapmıyor. İsotun bilmem neyini alıyor. Zeytin yağının bilmem neyini kullanıyor. Biz su kullanmıyoruz. Onlar su ile kaynatıyorlar. İspat ederdim. Çiğ köfte öyle yapılmaz ki. Bakıyorsun çamur. Millete çamur satıyorlar herhalde. Çiğ köfte ve lahmacun bizim işimiz. Artık dünyanın her yerinde olacağız" dedi.
Yağcı’nın kendisini kaldırdığını dile getiren sanatçı, “Beni bu güne kadar kimse kandıramadı. Bu Polat kandırdı. Şarkı söylemeye utanıyordum. Arabanın içinde okumuyordum. Şimdi arabasının içinde durmuyorum. Şimdi uzun havalara çalışıyorum. Nameleri yapıyordum ya şimdi yapar mıyım yapamaz mıyız diye çekiniyordum” şeklinde konuştu.