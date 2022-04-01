İbrahim Tatlıses'ten Nusret ve CZN Burak açıklaması: Çamur satıyorlar!

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Ünlü işletmeciler Nusret ve CZN Burak’ın çiğ köfte değil, çamur sattığını ifade eden şarkıcı, “Tatlıses 1984’den beri yoğuruyor. Onlar yoktu, kimseyi rakip görmüyorum. Yemediğimi yedirmem. Onlar benim yaptığım işi yapmıyor. İsotun bilmem neyini alıyor. Zeytin yağının bilmem neyini kullanıyor. Biz su kullanmıyoruz. Onlar su ile kaynatıyorlar. İspat ederdim. Çiğ köfte öyle yapılmaz ki. Bakıyorsun çamur. Millete çamur satıyorlar herhalde. Çiğ köfte ve lahmacun bizim işimiz. Artık dünyanın her yerinde olacağız" dedi.