Herkes Löw sandı ama... Yanına gittiği hocayı açıkladı! 'Yanımıza Hakan Çalhanoğlu da geldi'

Bu kez ön cama değil yan cama isabet ediyor. O cam tek cam açılıp kapandığı için. O kurşunlar şoförün kafasına geliyor. Otobüs duruyor. Herkes panik. Şoförü aldık en yakın hastaneye gönderdik. Herkes ne oldu, ne bitiyor derken bazı arayanlarımız oldu. Kulüp Başkanımız Aziz Yıldırım aradı, Cumhurbaşkanımız bizi aradı. Kim yaptı, ne oldu, nasıl yaptı derken polisler oradaydı. Polisin biri 'Ya bu taş' falan dedi. Ben de tabii, 'Bunun neresi taş, sen bizle dalga mı geçiyorsun' dedim. 'Görmüyor musun' dedim. Herhalde onlar da yanlış anladı o an. İş büyümesin diye Vali de 'Taş' dedi, bilemiyoruz.