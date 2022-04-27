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BeşiktaşHerkes Batshuayi, Umut Meraş, Montero derken 3 sürpriz yıldızın hesabını kesti!
HaberlerBeşiktaş Haberleri Herkes Batshuayi, Umut Meraş, Montero derken 3 sürpriz yıldızın hesabını kesti!
• 27 Nisan 2022 - 08:30 • Son Güncelleme:

Herkes Batshuayi, Umut Meraş, Montero derken 3 sürpriz yıldızın hesabını kesti!

Pazartesi günü Vodafone Park'ta Kasımpaşa'ya 3-0 kaybeden ve Süper Lig'de ilk mağlubiyetini alan Valerien İsmael'in 3 sürpriz futbolcunun hesabını kestiği öğrenildi. İşte Beşiktaş cephesinde yaşanan sıcak gelişmeler...

• 27 Nisan 2022 - 08:30 • Son Güncelleme:
1Herkes Batshuayi, Umut Meraş, Montero derken 3 sürpriz yıldızın hesabını kesti
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Beşiktaş Kulübü'nün organize ettiği geleneksel iftar yemeği spor, iş, sanat ve siyaset dünyasını bir araya getirdi. Vodafone Park'ta gerçekleştirilen iftar yemeğine Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve diğer kulüp temsilcileri de katıldı.

2Herkes Batshuayi, Umut Meraş, Montero derken 3 sürpriz yıldızın hesabını kesti

Yemekte kısa bir konuşma yapan Ahmet Nur Çebi, "Ramazan önemli bir aydır. İslam alemi için bizler için, kardeşliğin, birlikteliğin daha da arttığı zaman dilimidir. Senede bir aydır ama doya doya yaşarsak kıymetini anlayabileceğimiz bir aydır. İftar sofraları, dostluklar ve sohbetler her birimizin 11 ayda çektiği sıkıntıları unutturacak bir aydır." dedi.

3Herkes Batshuayi, Umut Meraş, Montero derken 3 sürpriz yıldızın hesabını kesti

Mayıs ayının ilginç bir ay olacağını vurgulayan Çebi, "1 Mayıs emekçilerin, alınteri dökenlerin bayramı. Ayın 2'sinde Şeker Bayramı başlıyor. Daha sonra annelerimizin gününü kutluyoruz. En önemlisi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

4Herkes Batshuayi, Umut Meraş, Montero derken 3 sürpriz yıldızın hesabını kesti

Türk futbolunun zor süreçten geçtiğine dikkati çeken Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sürecin çok kısa sürede sonuçlandırılacağını umuyorum. Çünkü özellikle sporda futbol çok önemli. Bu süreci yaşarken, insanlar futbolun sağlıklı yönetildiğinden emin olmak istiyorlar. Umarız içinde yaşadığımız sıkıntılar kısa sürede son bulur. Umuyorum maçların adaletli yönetildiği, vicdanın hakim olduğu bir süreç yaşarız.

5Herkes Batshuayi, Umut Meraş, Montero derken 3 sürpriz yıldızın hesabını kesti

Bunun dışında sporun ne kadar önemli olduğunu, çocuklarımızın büyürken bile spor yapmasını neden arzu ettiğimizi hepimiz iyi biliyoruz. Sağlıklı beyinleri ve vücutları olmasının yanında en önemlisi de kötü alışkanlıklardan uzak kalmaları için spor önemli. Türk sporunun amatör açılardan da desteklenmesi gerektiğini, her şeyi devletten beklenmemesi gerektiğini ifade etmek istiyorum."

6Herkes Batshuayi, Umut Meraş, Montero derken 3 sürpriz yıldızın hesabını kesti

Göreve 2,5 sene önce geldiklerini hatırlatan Çebi, "Her yönetim bunu yaşıyor. Geldiğimizde bir önceki dönemin sıkıntılarını teslim alıyoruz. Her kulüp başkanı için aynı temennide bulunmak istiyorum. Umarız bir sonrakine devrederken ferah bir şekilde bunu gerçekleştiririz." değerlendirmesinde bulundu.

7Herkes Batshuayi, Umut Meraş, Montero derken 3 sürpriz yıldızın hesabını kesti

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununun kabul edildiğine dikkati çeken Çebi, "Çıkan spor yasası var. Bazı yerlerini çok sıkıntılı ve sağlıksız bulsak da genel anlamıyla Türk futboluna çok katkısı olacak yasa olduğunu ifade etmek istiyorum. Bazı aksaklıkların da kısa süre içinde düzeltileceğini ümit ediyorum." diye konuştu.

8Herkes Batshuayi, Umut Meraş, Montero derken 3 sürpriz yıldızın hesabını kesti

Beşiktaş’ta Kasımpaşa karşısında alınan 3-0’lık şok yenilginin üzüntüsü ve hayal kırıklığı yaşanıyor. UEFA Konferans Ligi’ne katılma hedefi yolunda ağır bir darbe yiyen siyah-beyazlı takım sezonu en iyi noktada bitirerek geleceğe odaklanmak istiyor.

9Herkes Batshuayi, Umut Meraş, Montero derken 3 sürpriz yıldızın hesabını kesti

Kasımpaşa mağlubiyeti; yönetim kurulu, oyuncular ve taraftarlar gibi Teknik Direktör Valerien Ismael’i de adeta şoke etti. Fransız çalıştırıcının bazı oyuncularla ilgili radikal kararlar almaya hazırlandığı ifade edildi. Buna göre Valerien Ismael birkaç gün içinde Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile bir araya gelerek tüm taleplerini iletecek.

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Yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için şimdiden düğmeye basan deneyimli teknik adamın kritik toplantıda çok sayıda futbolcuyla yolların ayrılmasını isteyeceği ileri sürüldü. Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal ve Gökhan Töre’yi daha önce defterden silen Ismael’in bu oyuncular gibi sözleşmesi biten bazı isimlerle ilgili olumsuz düşüncelere sahip olduğu aktarıldı. Fransız teknik adamın, Ceyhun Kazancı ile yapacağı toplantıda bu oyuncuların isimlerini tek tek ileteceği vurgulandı.

11Herkes Batshuayi, Umut Meraş, Montero derken 3 sürpriz yıldızın hesabını kesti

Valerien Ismael transfer taleplerini de Kazancı’ya bildirecek. Golcü takviyesi ve hücum hattının güçlendirilmesi konusunda ısrarcı olan siyah-beyazlı teknik adam, orta saha ve savunmaya da transfer istiyor. Transferde hemen harekete geçilmesini isteyen Ismael’in, Kazancı’nın önereceği futbolcuları da yardımcılarıyla mercek altına alacağı belirtildi. Yapılacak değerlendirmelerin ardından takımdan ayrılacak oyuncuların ve transfer listesinin en kısa sürede şekillenmesi bekleniyor.

12Herkes Batshuayi, Umut Meraş, Montero derken 3 sürpriz yıldızın hesabını kesti

 

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