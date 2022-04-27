Herkes Batshuayi, Umut Meraş, Montero derken 3 sürpriz yıldızın hesabını kesti!

Bunun dışında sporun ne kadar önemli olduğunu, çocuklarımızın büyürken bile spor yapmasını neden arzu ettiğimizi hepimiz iyi biliyoruz. Sağlıklı beyinleri ve vücutları olmasının yanında en önemlisi de kötü alışkanlıklardan uzak kalmaları için spor önemli. Türk sporunun amatör açılardan da desteklenmesi gerektiğini, her şeyi devletten beklenmemesi gerektiğini ifade etmek istiyorum."