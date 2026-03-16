Hayvancılıkta yapay zeka devrimi: Yerli yazılım buzağı kayıplarının önüne geçecek!

3

Aslantaş, projelerinin detaylarına ilişkin şunları söyledi:



"Örneğin büyükbaş hayvanın doğumu başladı, sıkıntısı devam ediyor ya da müdahale gerekiyor. Buzağının doğduğu bildirimleri ile birlikte uçtan uca orayı sürekli izleyen bir personel varmışçasına hizmet vererek geç kalmaya bağlı kayıpları azaltıyoruz. Bunun yanında topallığın erken tespiti var, bunlar biraz daha teknik işler ama ineklerde yaygın görülen hastalıklardır ve ayrıca vücut kondisyon skorunun düzenli olarak yapılması gibi işletmelerin ihtiyacının olduğu ama manuel gözleme dayalı işleri de bu sistemle otomatize ediyoruz."



Kamera takip sisteminin büyükbaş hayvan sahipleri açısından önemine dikkati çeken Aslantaş, "Türkiye'de doğan buzağıların yüzde 15-20'sinin henüz ilk aylarda kaybedildiği görülüyor. Bunun da en önemli sebebi doğum sürecinin düzgün yönetilememesi ve ondan sonraki ilk 1 aydaki bakımların yeterli koşullarda ya da yeterli özende yapılamaması. Biz aslında buradaki sorunu çözmek istedik ilk başta. Çünkü bu çok büyük bir ekonomik kayıp. Burada şunu amaçlıyoruz; doğum alanlarında sürekli gözlem yapan bir sistem geliştirelim ki ister gece ister gündüz orada bir personel olsun ya da olmasın biz bu doğumu üreticiye haber verebilelim. Eğer bir müdahale gerekiyorsa müdahale yapılsın ve buzağı doğduğunda da o ilk anne sütü denilen kolostromu doğru zamanda verilsin." şeklinde konuştu.



Aslantaş, KOSGEB'in "İleri girişimcilik desteği"ne 2024 yılında başvurarak destek almaya hak kazandıklarını anlatarak, "Şirketimiz İTÜ Çekirdek BİGG Programıyla TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı. 4-5 yıldır İTÜ ARI Teknokent'te çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dolayısıyla şirketimizin kuruluşunda İTÜ Çekirdek ekibi bize çok destek oldu." dedi.



Görüntü işlemeyle büyükbaş hayvan takibinin dünya pazarında yeni ve büyüyen bir konu olduğuna dikkati çeken Aslantaş, "Avrupa'da hayvancılık teknolojilerinin pazar büyüklüğü şu anda yaklaşık 8-9 milyar dolar civarında. Bir fark şu, görüntü işleme teknolojileri, sensör teknolojilerine nazaran 2 kat daha hızlı büyüyor. Çünkü sensör teknolojileri bir doygunluğa ulaştı. Orada yapılabilecek işler yapıldı. Artık görüntü ile yapılacak işlerde bir açık olduğu fark edilince şöyle öngörülüyor ki 2032 yılına kadar bu pazar 30 milyar dolar büyüklüğüne ulaşabilir. Avrupa'da buzağı kaybından kaynaklanan kayıpların 500-600 milyon dolar civarında olduğu düşünülüyor." ifadelerini kullandı.



Aslantaş, dünya pazarında söz sahibi olmak isteyen bu sektördeki ilk Türk firması olmak istediklerini vurgulayarak, sürekli o gaye ile çalıştıklarını ve odaklarının 100 ya da üzeri hayvana sahip yerlere bunu satmak olduğunu anlattı.



Yerli ve milli üretimle bu projeyi geliştirdiklerini belirten Aslantaş, "Biz kamerayı bir araç olarak kullanıyoruz. Lensi vesairesi teknik açıdan uygunsa her türlü kamera ile çalışabiliyoruz ama arkasındaki yazılımı tamamen yerli mühendislerimiz ile birlikte geliştiriyoruz, dolayısıyla yüzde 100 yerli teknolojiler geliştiriyoruz." dedi.