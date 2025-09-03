Hatay'daki depremde hayatını kaybeden annesinin hayalini gerçekleştirdiği! Onun istediği bölümü kazandı

4

Sınav sürecine başlarken hiçbir umudum yoktu. Aslında hazırlanmayı da düşünmüyordum. Sonrasında bir hayalim olduğu aklıma geldi ve başarabileceğimin de farkındaydım. Bir karar aldım ve etüde yazıldım. Deprem öncesinde düzenli çalışan bir insandım ve onu yakalamaya çalıştım. Etüde gitmek için sabah 06.00'da uyanıyordum ve ilçe değiştiriyordum. 2 saatlik yolum vardı. Zordu, özellikle kışın çok zordu ama ben pes etmemeyi öğrendim. Günlük 9 saat çalışmaya başladım. Vazgeçmemeyi öğrendim. Vazgeçseydim şu an burada olmazdım" dedi.