Hatay'da depremzede vatandaş TOKİ'den ev almak isterken dolandırıcıların ağına düştü!

Sahte internet siteleri / sosyal medya hesapları ve iletişim numaraları aracılığı ile dolandırıcılık girişiminde olan bu hesaplar; profesyonel görünüme sahip olup, İdaremizin logosunu kullanmaktadır. Resmi onaylı olmayan bu hesap ve internet siteleri genellikle kişisel banka bilgileri veya para talep ederek vatandaşlarımızı mağdur etmektedir. Belirtmek isteriz ki; İdaremiz tarafından satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu vb. işlemlerinin tamamı e-Devlet, T. Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası'nın yetkili şubeleri aracılığı ile yapılmaktadır. Başka bir banka şubesi ve/veya şahıs hesapları üzerinden işlem gerçekleştirilmemektedir. Ayrıca herhangi bir kooperatif, dernek veya resmi olmayan internet sitesi üzerinden hazırlanmış bilgi formları vasıtasıyla talep, bilgi ya da para alınarak işlem yapılmamaktadır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, İdaremizin resmi internet sayfası (www.toki.gov.tr), çağrı merkezi (444 86 54), onaylı kurumsal sosyal medya hesaplarımız ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmemeleri, iş ve işlem yapmamaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.