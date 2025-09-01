Harçlıklarıyla kurdular, KOSGEB desteğiyle büyüdüler: 20 metrekarelik atölyeden 20 ülkeye ihracat yapıyorlar

4

Genç girişimcilerden Maruf Fil (33), "Konya Selçuk Üniversitesi Elektrik Mühendisliği'nden mezun olduktan sonra 7 arkadaş Güney Afrika'ya 8 aylığına İngilizce eğitimi almaya gittik. Sonrasında bu ekiple devam ettik. Eğitim sonrasında harçlıklarımızı ve burslarımızı biriktirme kararı aldık. Arkadaşlarımız ile istişare ederken dedik ki ya istihdam oluşturup bir iş kuracağız ya da Türkiye'deki toplumun yarısının yaptığı gibi arsa alacağız, bir yatırım yapacağız. Bir istihdam oluşturalım dedik ve çocuklar adına eğitici oyuncaklar tasarlamak istedik. Bunun için Ar-Ge çalışmaları yaptık ve böyle bir makina parkuru almış olduk. İşlerimiz güzel ilerlemeye başladı. Bu süreçte KOSGEB desteklerini de sıklıkla duyuyorduk; bu desteklerin ciddi artmasıyla beraber başvurumuzu yaptık. KOSGEB de arka planımızın olumlu olduğunu görünce destek sağladı" dedi.