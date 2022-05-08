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MagazinHande Yener: Çılgınlığı seviyorum
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• 08 Mayıs 2022 - 13:34 • Son Güncelleme:

Hande Yener: Çılgınlığı seviyorum

İstanbul Küçükçekmece’de bir konser veren Hande Yener, Madonna’ya benzetilen tarzı için de konuştu.

• 08 Mayıs 2022 - 13:34 • Son Güncelleme:
1Hande Yener: Çılgınlığı seviyorum
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Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hande Yener, gazetecilerin, ''Dünya starları ve bir de siz böyle çok tarz giyiniyorsunuz, bu tarzı Madonna’ya benzettik. Siz neler söyleyeceksiniz?'' sorusuna Hande Yener, "Biraz çılgınlığı seviyorum, ruhuma göre giyinince sahneyi çok etkiliyor kostüm."

2Hande Yener: Çılgınlığı seviyorum

"Ne kadar özgürseniz bu durum sahnenizi, yaptığınız işi etkiliyor. Sahne de bizim hayal dünyamız."

3Hande Yener: Çılgınlığı seviyorum

"O yüzden son zamanlardaki spekülasyonlar da ülkede bölücülük yaratıyor ve bizim yaptığımız işi basitleştiriyor, hepimizin emeği var, fiziğimizi hazır tutuyoruz sadece kostümlerimizi değil ve çok ciddi ekipler var arkamızda. Bu konular hakkında son kez burada konuşmak istiyorum özellikle kadın solistlerle ilgili, bizler özgürlüğümüzü hem hayal dünyamızda hem de sahnemizde yaşamak istiyoruz bu bizim en doğal hakkımız. Ve beraberinde sevenlerimizle güzel buluşmalar yaşıyoruz. Bunun üzerine çok fazla konuşup ortalığı kaynatmaya, ülkeyi ikiye bölmeye gerek yok diye düşünüyorum. O yüzden hepimize başarılar diliyorum, hepimiz sahnede güzel olalım. Seyircilerime karşı saygılı ve hazırlıklıyız her zaman. 22 yıldır ben sahnedeyim ve birçok meslektaşım da sahnede o yüzden böyle yanlış anlaşılmalara sebep olup birbirimizi soğutmaya gerek yok'' dedi.

4BEN HAK ETTİĞİM DEĞERİ HER ZAMAN YAŞIYORUM

BEN HAK ETTİĞİM DEĞERİ HER ZAMAN YAŞIYORUM

Kadın ve erkek oyuncular arasındaki ücret farklılığının kendi sektörlerinde olduğunu da değinen popçu, ''Aslında popülerlik ve daha az popülerlik gibi bir durum var bizim sektörde. Bir de performans sanatçıları zaten bambaşka bir boyutta insanlar için, ben de bunlardan biriyim o yüzden ben hak ettiğim değeri her zaman yaşıyorum, çok büyük kalabalıklara konser veriyorum. Bu işte önemli olan verdiğimiz emek, verilen emek kadar yemek var bu işte'' dedi.

5AMERİKA TURNESİ BENİ HEYECANLANDIRIYOR

AMERİKA TURNESİ BENİ HEYECANLANDIRIYOR

Yakında bir Amerika turnesi yapacağını söyleyen Hande Yener, ''Evet Amerika turnem var ben de heyecanlıyım, eyalet eyalet gezeceğiz. Dün yeni bir klip çektim. Farklı bir tarz benim için, okumalarım, kostümler, klipteki duruş, her şey değişti. Çok güzel bir klip çektik. Burada iki üç konserim daha var sonra Amerikaya gidiyorum, daha önce seyahate gitmiştim fakat konser yapmamıştım. Bu ilk olacak, çok heyecanlıyım, bilet satışları sold out oldu, önce New York, Virginia, Miami sonra tekrar New York. O arada da bol bol çekim yapacağız. Çok çılgın bir ekiple gidiyorum. Enerjiler yüksek. Daha sonra yeni parçayı hazırlayacağız ve yaza başlayacağız'' dedi.

6Hande Yener: Çılgınlığı seviyorum

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