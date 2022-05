Hande Yener: Çılgınlığı seviyorum

AMERİKA TURNESİ BENİ HEYECANLANDIRIYOR

Yakında bir Amerika turnesi yapacağını söyleyen Hande Yener, ''Evet Amerika turnem var ben de heyecanlıyım, eyalet eyalet gezeceğiz. Dün yeni bir klip çektim. Farklı bir tarz benim için, okumalarım, kostümler, klipteki duruş, her şey değişti. Çok güzel bir klip çektik. Burada iki üç konserim daha var sonra Amerikaya gidiyorum, daha önce seyahate gitmiştim fakat konser yapmamıştım. Bu ilk olacak, çok heyecanlıyım, bilet satışları sold out oldu, önce New York, Virginia, Miami sonra tekrar New York. O arada da bol bol çekim yapacağız. Çok çılgın bir ekiple gidiyorum. Enerjiler yüksek. Daha sonra yeni parçayı hazırlayacağız ve yaza başlayacağız'' dedi.