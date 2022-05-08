Hande Yener: Çılgınlığı seviyorum

"O yüzden son zamanlardaki spekülasyonlar da ülkede bölücülük yaratıyor ve bizim yaptığımız işi basitleştiriyor, hepimizin emeği var, fiziğimizi hazır tutuyoruz sadece kostümlerimizi değil ve çok ciddi ekipler var arkamızda. Bu konular hakkında son kez burada konuşmak istiyorum özellikle kadın solistlerle ilgili, bizler özgürlüğümüzü hem hayal dünyamızda hem de sahnemizde yaşamak istiyoruz bu bizim en doğal hakkımız. Ve beraberinde sevenlerimizle güzel buluşmalar yaşıyoruz. Bunun üzerine çok fazla konuşup ortalığı kaynatmaya, ülkeyi ikiye bölmeye gerek yok diye düşünüyorum. O yüzden hepimize başarılar diliyorum, hepimiz sahnede güzel olalım. Seyircilerime karşı saygılı ve hazırlıklıyız her zaman. 22 yıldır ben sahnedeyim ve birçok meslektaşım da sahnede o yüzden böyle yanlış anlaşılmalara sebep olup birbirimizi soğutmaya gerek yok'' dedi.