Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel boşanmıştı! Boşanmadaki detaylar şaşırttı...
Roma'da evlenen ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu eşi Selen Görgüzel'in evliliğinde bir süredir kara bulutlar dolaşıyordu. Anlaşmazlıkları çözemeyen çift boşanmaya karar verdi. 8 yıllık evlilik geçen hafta 10 dakikada sona erdi. Boşanmanın detayları da ortaya çıktı.
2014 yılında Roma’da dünyaevine giren Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel’in evliliği tek celsede bitti. ‘Anlaşmalı’ olarak boşanan çiftin, bir mal protokolü imzaladığı belirtilmiş, birbirlerinden nafaka ve maddi-manevi tazminat talebinde bulunmadıkları söylenmişti.
Hamdi Alkan, boşandığı eşine bir ev ve bir araba verdi. Hafta sonu çıkan haberlerde ‘Lüks araba ve New York’ta bir daire’ verdiği yazıyordu. Oysa bahsi geçen araba; 2005 model bir Peugeot 206. Günümüzdeki maddi değeri 90 bin lira.
8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz cuma günü resmi olarak sonlandıran çiftin boşanma detayları ortaya çıktı. Hamdi Alkan, eski eşine sadece araba ve ev vermemiş. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Hamdi Alkan, 8 yıllık eşine haberde bahsi geçilen ev ve arabanın dışında 1 milyon lira nakit para da vermiş.Etiler’de yeni bir eve taşınmasına yardım ettiği Görgüzel’in bir yıllık kirasını da peşin ödemiş.
Üstelik, ortak evlerindeki istediği tüm eşyayı alabileceğini söyleyince güzel şarkıcı, çatal-bıçak dahil evdeki eşyaları kolileyip kendi evine taşıtmış.
Geçen günlerde Görgüzel, sosyal medya hesabından taşınma anına dair bir fotoğrafı paylaştı. Bu fotoğrafta da görülüyor, ünlü şarkıcı, ortak yaşanan evde çoğu eşyayı almış.
BOŞANINCA AĞLADI
Geçtiğimiz hafta Beykoz Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Hamdi Alkan, avukatı Fahrettin Cem Keser ile katıldı. Selen Görgüzel de avukatı Şeyda Yıldırım ile duruşmada hazır bulundu. Görgüzel’e destek için gelen arkadaşları mahkeme salonu önünde duruşmanın bitmesini bekledi. Gizlilik kararının olduğu duruşma 10 dakika sürdü. Duruşma salonundan ilk çıkan Selen Görgüzel, gözyaşlarına hakim olamadı. Bunu gören Hamdi Alkan, boşandığı eşinin yanına giderek, bir süre konuştu.
'HEP DOST KALACAĞIZ’
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Selen Görgüzel, eski eşine teşekkür ederek şunları söyledi: “9 yıl beraber ağlayıp, beraber güldük... Aynı havayı soluduk, çok sevdik, sevildik, çok didiştik, çok barıştık, unutulmaz anılar biriktirdik... Bugün karı-koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız. Mutluluk daima seninle olsun.” Hamdi Alkan da bu postu paylaşarak, duygularının karşılıklı olduğunu gösterdi.