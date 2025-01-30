Hakkari'de kışın zor koşullarında köylüler hayvanları beslemekte zorlanıyor! Yazın dağda topladıkları otları kışın aşağı indiriyorlar
Hakkari'nin Ağaçdibi köyünde yaşayanlar, yazın 2 bin 500 rakımlı dağda topladıkları otları, kışın kızaklara yükleyip, zorlu yolculuğun ardından köye indiriyor. Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan köylülere eşlik eden Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi, o zorlu yolculuğu dron ile görüntüledi.
Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-
• 30 Ocak 2025 - 10:53 • Son Güncelleme:
Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-
• 30 Ocak 2025 - 10:53 • Son Güncelleme: