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GündemHakkari'de kışın zor koşullarında köylüler hayvanları beslemekte zorlanıyor! Yazın dağda topladıkları otları kışın aşağı indiriyorlar
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Hakkari'de kışın zor koşullarında köylüler hayvanları beslemekte zorlanıyor! Yazın dağda topladıkları otları kışın aşağı indiriyorlar

Hakkari'nin Ağaçdibi köyünde yaşayanlar, yazın 2 bin 500 rakımlı dağda topladıkları otları, kışın kızaklara yükleyip, zorlu yolculuğun ardından köye indiriyor. Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan köylülere eşlik eden Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi, o zorlu yolculuğu dron ile görüntüledi.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-
• 30 Ocak 2025 - 10:53 • Son Güncelleme:
Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-
• 30 Ocak 2025 - 10:53 • Son Güncelleme:
1Hakkaride kışın zor koşullarında köylüler hayvanları beslemekte zorlanıyor Yazın dağda topladıkları otları kışın aşağı indiriyorlar

Hakkari merkez Ağaçdibi köyünde hayvan sahipleri, yaz mevsiminde yüksek dağlara hayvanları için istifledikleri otları, kışın zorlu bir yolculukla kızaklarla taşıyor.

2Hakkaride kışın zor koşullarında köylüler hayvanları beslemekte zorlanıyor Yazın dağda topladıkları otları kışın aşağı indiriyorlar

Köylüler, otları daha rahat taşımak için köye 4 kilometre mesafedeki yüksek bir alanda topluyor. Kış mevsiminde yağan karla birlikte otlar kızaklara yüklenip, köye indiriliyor.

3Hakkaride kışın zor koşullarında köylüler hayvanları beslemekte zorlanıyor Yazın dağda topladıkları otları kışın aşağı indiriyorlar

2 bin 500 rakımlı dağda topladıkları ot balyalarını kızaklarla taşıyan köylülerin zorlu yolcuğuna DHA ekibi de eşlik edip, o anları dron ile görüntüledi.

44 KİLOMETRE YÜRÜYÜP, ULAŞABİLİYORUZ

'4 KİLOMETRE YÜRÜYÜP, ULAŞABİLİYORUZ'

Ağaçdibi Köyü Muhtarı Ramazan Adıyaman, 50 yıl önce yerleştikleri köylerinde tarım ve hayvancılık yaparak geçimlerini sağladıklarını belirterek, "Yaz aylarında yüksek dağlarda hayvanlarımız için istiflenen otları kışın köye yakın bölgeye kızakla taşıyoruz.

5Hakkaride kışın zor koşullarında köylüler hayvanları beslemekte zorlanıyor Yazın dağda topladıkları otları kışın aşağı indiriyorlar

Ot balyalarının olduğu dağlık alana 4 kilometre yürüyüp, ulaşıyoruz. Otları, kızakla yer yer 1 metreyi bulan karda yürüyerek indiriyoruz.

6Hakkaride kışın zor koşullarında köylüler hayvanları beslemekte zorlanıyor Yazın dağda topladıkları otları kışın aşağı indiriyorlar

Çok zor ve zahmetli bir iş. Havanın güzel olduğu günlerde köylüler toplu bir şekilde gidip kızakla ot taşıyor" dedi.

7Hakkaride kışın zor koşullarında köylüler hayvanları beslemekte zorlanıyor Yazın dağda topladıkları otları kışın aşağı indiriyorlar

Köy sakinlerinden Halit Aslan ise Hakkari'de kış şartlarının zorlu geçtiğinden dolayı dağlarda topladıkları otları ancak kızak üzerinde köylere indirebildiklerini belirterek, yetkililerden yaylalarına yol yapmalarını istedi.