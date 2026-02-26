Hakkari'de bu aile 40 yıldır vatansız kimlikleri ile yaşıyor: 'Hastaneye gitmeye utanıyoruz, vatandaşlık istiyoruz!'

7

Annemin sağlık sorunları var, ameliyatlar geçirdi. Maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavi sürecinde de zorlandık. Buradaki öğretmenlerin iyi niyeti sayesinde 8 yıl boyunca kimliksiz okudum. Kimliğimiz olmadığı için eğitim hayatımız da yarım kaldı. Babam 2008 yılında vefat etti, o günden beri daha da zor durumdayız" diye konuştu.