Hakkari Şemdinli'de tonlarca ağırlıktaki kar kütlesi elektrik direklerini devirdi
Hakkari Şemdinli'de tonlarca ağırlıktaki kar kütlesi elektrik direklerini devirdi

Hakkari Şemdinli'de tonlarca ağırlıktaki kar kütlesi elektrik direklerini devirdi

10.01.2026 - 00:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HAKKARİ (İHA)

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir binanın çatısında biriken dev kar kütlesinin elektrik direklerinin üzerine düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Şebekenin hasar görmesi nedeniyle bir mahallede elektrik kesintisi yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bölge genelindeki "yoğun kar yağışı" uyarılarının ardından Hakkari ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı, yaşamı durma noktasına getirdi.

2

Şemdinli ilçesi Navşar Mahallesi'nde bir binanın çatısında biriken tonlarca ağırlığındaki kar, büyük bir gürültüyle aşağı kaydı.

3

Binanın önünde bulunan elektrik direklerinin üzerine düşen kar kütlesi, enerji hatlarını kopardı.

4

Mahallenin tamamında elektrik kesintisi yaşanırken, olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

5

Görüntülerde kar kütlesinin düşmesiyle beton direklerin adeta bir kağıt gibi ezildiği ve çevreyi kar tozunun kapladığı görüldü.

6

Ekipler seferber oldu

Olayın hemen ardından harekete geçen arıza onarım ekipleri, dondurucu soğuk ve yüksek kar kalınlığına rağmen bölgede çalışma başlattı.

7

Mahalleye yeniden enerji verilmesi için çalışmalar aralıksız sürdürülürken, yetkililer vatandaşları çatı altlarından geçmemeleri ve "çatı çığı" tehlikesine karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

8
9