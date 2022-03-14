Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
FenerbahçeGürcan Bilgiç Arda Güler'in geçirdiği ağır sakatlığı açıkladı Fenerbahçe camiası şok oldu
HaberlerFenerbahçe Haberleri Gürcan Bilgiç Arda Güler'in geçirdiği ağır sakatlığı açıkladı Fenerbahçe camiası şok oldu
• 14 Mart 2022 - 08:15 • Son Güncelleme:

Gürcan Bilgiç Arda Güler'in geçirdiği ağır sakatlığı açıkladı Fenerbahçe camiası şok oldu

Dün akşam Alanya deplasmanında 71.dakikada oyuna giren ve 1 gol 1 asistlik performansıyla taraftarlarını büyüleyen Arda Güler'in geçirdiği sakatlık camiayı şok etti. İşte Fenerbahçe cephesine yakınlığıyla bilinen Gürcan Bilgiç'in o açıklamaları...

• 14 Mart 2022 - 08:15 • Son Güncelleme:
1Gürcan Bilgiç Arda Gülerin geçirdiği ağır sakatlığı açıkladı Fenerbahçe camiası şok oldu
ABONE OL

Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 5-2 mağlup ettiği maçı Tivibu Spor'da değerlendirdi.

2Gürcan Bilgiç Arda Gülerin geçirdiği ağır sakatlığı açıkladı Fenerbahçe camiası şok oldu

"Arda Güler konusunda o kadar doluyum ki, ağız dolusu falan konuşasım ve içimdekileri boşaltasım var. Bir salın çocuğu oynasın. Tek söyleyeceğim şey bu. Bırakın oynasın. Korumak, koruma altına almak... Bunlar günümüzün işleri değil."

3Gürcan Bilgiç Arda Gülerin geçirdiği ağır sakatlığı açıkladı Fenerbahçe camiası şok oldu

"Yaşlı-genç, deneyimli-deneyimsiz ayırmaktansa benim nazarımda hiç oralara bakmadan, iyi oyuncu vardır, kötü oyuncu vardır. Arda Güler her şeyi ile akıyor. Gol vuruşunda oraya yaptığı koş, pozisyonun içindeyken tek ayak üstünde sıçradıktan sonraki soğuk kanlılığı ve net bitirici vuruşu. Berisha'nın kafasına kestiği ayak içi pas. Adam futbolcuyum diye bağırıyor. Tek ihtiyacı olan şey süre alması. Daha fazla sahne alırsa gelişebilir."

4Gürcan Bilgiç Arda Gülerin geçirdiği ağır sakatlığı açıkladı Fenerbahçe camiası şok oldu

"Futbolcuların özgüveniyle ilgili değişik şeyler duyuyoruz. Özgüvenimiz kırıldı diye. Özgüven tamamen bilgiyle doğru orantılıdır. Bir şeyi biliyorsan ve hakimsen özgüvenin kırılmaz. Bilgiyle doğru orantılıdır. Maçı kazanmanın özgüvenle alakası yoktur. Seni maçı kazandırmaya götüren şey özgüven değil, bilgidir."

5Gürcan Bilgiç Arda Gülerin geçirdiği ağır sakatlığı açıkladı Fenerbahçe camiası şok oldu

"Arda konuya hakim. Yalayıp yutmuş konuyu. Artık sırasını bekliyor. Sen vereceksşn süreyi oynatacaksın. Attığı gol değil ama ikinci goldeki asisti, bir Elver Baliç kadife sol ayağı. Bunu ancak sahipsen ve biliyorsan yapabilirsin. Herkesi çıkar Arda'yı çıkarma."

6Gürcan Bilgiç Arda Gülerin geçirdiği ağır sakatlığı açıkladı Fenerbahçe camiası şok oldu

"47. dakikada bir frikik oldu. Bir sol ayaklı oyuncunun çok sevebileceği bir nokta. Taraflı tarafsız herkes 'hadi Mesut' dedi. Alanyaspor'a gönül verenler Mesut kesin atar bunu demiştir. Mesut gelip topun üstünden atladı ve Serdar Dursun vurdu. Bu çalışılmış olabilir mi? Eğer böyle bir şey çalışılmışsa buna kim karar verdi? Mesut Özil'e İsmail hoca 'sen topun üstünden atlayacaksın, Serdar sen vuracaksın' mı dedi."

7Gürcan Bilgiç Arda Gülerin geçirdiği ağır sakatlığı açıkladı Fenerbahçe camiası şok oldu

"Bu Mesut'un oyuna yaklaşımı, ismiyle ismini koruma sevdasından gelen bir iş. Mesut Özil, taşın altına elini sokmak istemiyor. Mesut için sorun değil orda vurup, vurmaması. Çok kötü bir sezon geçiriyor olsam da ve beklenti de yüksek ise, dağa taşa vuracağımı bilsem yine de o topa vururum. İsmim bu kadar büyük ise. Mesut bütün kariyerini Türkiye'de geçirmiş olsaydı, o baskıyı bileceğinden Serdar Dursun'a 'sen git antrenmanda vurursun' derdi."

8Gürcan Bilgiç Arda Gülerin geçirdiği ağır sakatlığı açıkladı Fenerbahçe camiası şok oldu

Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 5-2 mağlup ettiği maçı A Spor'da değerlendirdi.

9Gürcan Bilgiç Arda Gülerin geçirdiği ağır sakatlığı açıkladı Fenerbahçe camiası şok oldu

"Fenerbaçe'nin Slavia maçları hariç son 5 maçına bakmak lazım. Dördüncü galibiyeti bu. Önce bir takımı, oyunu oturtalım istiyordu Fenerbahçe. İdeal bir 11 bulalım diyorlardı. Kendine daha çok güvenen bir ekip olmak istediler."

10Gürcan Bilgiç Arda Gülerin geçirdiği ağır sakatlığı açıkladı Fenerbahçe camiası şok oldu

"Mesut, İrfan ve Mert Hakan gibi tecrübeli oyuncuları getirerek geleceğin takımını inşa etmek istediler. Bu süreçte parlayan oyuncular oldu. Sakatlık sonrası Altay, Crespo, Ferdi, Osayi, Zajc ve Rossi gibi isimler kendini gösterdi. Pelkas rekabetinde çok öne geçti Rossi."

11Gürcan Bilgiç Arda Gülerin geçirdiği ağır sakatlığı açıkladı Fenerbahçe camiası şok oldu

"Her şeyin ötesinde oyun biçimleri değişiyor rakibe göre. Normalde 60-40 topla oynama üstünlüğü olurdu İsmail hocanın takımında bu maç 63'e 37. Top Alanyaspor'da yani topu rakibe vermiş, rakibin oynamasına müsade etmiş bu sefer top kayıplarının peşine düşmüş. ve başarılı da oldu."

12Gürcan Bilgiç Arda Gülerin geçirdiği ağır sakatlığı açıkladı Fenerbahçe camiası şok oldu

"Arda'yı Slavia maçında oynatmamasının sebebi koruma amaçlı. Sert bir rakip, oyuncunun genç olması onu yıpratabilir diye düşünmüş. Bu maçta bence aynı mantıkla oynatmadı."

13Gürcan Bilgiç Arda Gülerin geçirdiği ağır sakatlığı açıkladı Fenerbahçe camiası şok oldu

"Bu maç Mesut hiç ortalarda görünmedi gibi ama net bir gol kaçırdı, penaltı attı, penaltı öncesinde de 3 asistlik pas yaptı. İsmail hocanın hamlesi Mesut fizik olarak geriye düşünce geldi. Alanya takımı net baskı yaptı ve 2-2'yi sağladı. Ondan sonra Berisha'yı soktu oyuna ve öndeki presle rakibin baskısını kırmak istedi."

14Gürcan Bilgiç Arda Gülerin geçirdiği ağır sakatlığı açıkladı Fenerbahçe camiası şok oldu

"Arda'yı soktu oyuna çünkü o dakikalarda alanya orta sahası da oyundan düştü. Çok fazla temaslı oyun olmayacağını düşündüğü için Arda'yı oyuna aldı. Böyle yetenekli bir oyuncu neden 11 başlamıyor diyebilirler ama belki de yeteneklerini bu kadar rahat göstermesinin nedeni rakip oyundan düştükten sonra oyuna başlamasıdır."

15Gürcan Bilgiç Arda Gülerin geçirdiği ağır sakatlığı açıkladı Fenerbahçe camiası şok oldu

Arda Güler aslında daha erken A takım kadrosuna alınacaktı fakat oyuncunun karaciğer zarı yırtılınca süreç gecikti. Bu rahatsızlığının ardından Arda düzeliyor İsmail Kartal oyuncuyu çağırıyor alt yapı hocası Tayfun Seven 'bizde 1 maç oynasın durumunu görelim ona göre size gönderelim' diyor.

16Gürcan Bilgiç Arda Gülerin geçirdiği ağır sakatlığı açıkladı Fenerbahçe camiası şok oldu

Bakıyorlar durumu iyi hiçbir şeyi yok hemen Samandıra'ya A takıma alıyorlar. İsmail Kartal Arda Güler'in yeteneklerini görür görmez kendisine bir oda ayarlıyor eşyalarını getirtiyor ve oyuncuya o özgüveni veriyor.

17Gürcan Bilgiç Arda Gülerin geçirdiği ağır sakatlığı açıkladı Fenerbahçe camiası şok oldu

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Erman Toroğlu MHK Başkanı olmak isteyen hakemi açıkladı! 'Kulüp başkanlarıyla kol kola gezmeyin maç yönetin'

Erman Toroğlu MHK Başkanı olmak isteyen hakemi açıkladı! 'Kulüp başkanlarıyla kol kola gezmeyin maç yönetin'

Kim Min Jae'yi izlemeye geldi Fenerbahçe'nin yıldızına hayran kaldı! Sosyal medya paylaşımı...

Kim Min Jae'yi izlemeye geldi Fenerbahçe'nin yıldızına hayran kaldı! Sosyal medya paylaşımı...

Fenerbahçe'nin tam 5 yıldızına teklif yağıyor! 90 milyon euro...

Fenerbahçe'nin tam 5 yıldızına teklif yağıyor! 90 milyon euro...

Flaş transfer! Sonuçlar kötü gidince Acun Ilıcalı Galatasaray'ın yıldızına sarıldı

Flaş transfer! Sonuçlar kötü gidince Acun Ilıcalı Galatasaray'ın yıldızına sarıldı