Gürcan Bilgiç Arda Güler'in geçirdiği ağır sakatlığı açıkladı Fenerbahçe camiası şok oldu

"47. dakikada bir frikik oldu. Bir sol ayaklı oyuncunun çok sevebileceği bir nokta. Taraflı tarafsız herkes 'hadi Mesut' dedi. Alanyaspor'a gönül verenler Mesut kesin atar bunu demiştir. Mesut gelip topun üstünden atladı ve Serdar Dursun vurdu. Bu çalışılmış olabilir mi? Eğer böyle bir şey çalışılmışsa buna kim karar verdi? Mesut Özil'e İsmail hoca 'sen topun üstünden atlayacaksın, Serdar sen vuracaksın' mı dedi."