Gürcan Bilgiç Arda Güler'in geçirdiği ağır sakatlığı açıkladı Fenerbahçe camiası şok oldu
Dün akşam Alanya deplasmanında 71.dakikada oyuna giren ve 1 gol 1 asistlik performansıyla taraftarlarını büyüleyen Arda Güler'in geçirdiği sakatlık camiayı şok etti. İşte Fenerbahçe cephesine yakınlığıyla bilinen Gürcan Bilgiç'in o açıklamaları...
Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 5-2 mağlup ettiği maçı Tivibu Spor'da değerlendirdi.
"Arda Güler konusunda o kadar doluyum ki, ağız dolusu falan konuşasım ve içimdekileri boşaltasım var. Bir salın çocuğu oynasın. Tek söyleyeceğim şey bu. Bırakın oynasın. Korumak, koruma altına almak... Bunlar günümüzün işleri değil."
"Yaşlı-genç, deneyimli-deneyimsiz ayırmaktansa benim nazarımda hiç oralara bakmadan, iyi oyuncu vardır, kötü oyuncu vardır. Arda Güler her şeyi ile akıyor. Gol vuruşunda oraya yaptığı koş, pozisyonun içindeyken tek ayak üstünde sıçradıktan sonraki soğuk kanlılığı ve net bitirici vuruşu. Berisha'nın kafasına kestiği ayak içi pas. Adam futbolcuyum diye bağırıyor. Tek ihtiyacı olan şey süre alması. Daha fazla sahne alırsa gelişebilir."
"Futbolcuların özgüveniyle ilgili değişik şeyler duyuyoruz. Özgüvenimiz kırıldı diye. Özgüven tamamen bilgiyle doğru orantılıdır. Bir şeyi biliyorsan ve hakimsen özgüvenin kırılmaz. Bilgiyle doğru orantılıdır. Maçı kazanmanın özgüvenle alakası yoktur. Seni maçı kazandırmaya götüren şey özgüven değil, bilgidir."
"47. dakikada bir frikik oldu. Bir sol ayaklı oyuncunun çok sevebileceği bir nokta. Taraflı tarafsız herkes 'hadi Mesut' dedi. Alanyaspor'a gönül verenler Mesut kesin atar bunu demiştir. Mesut gelip topun üstünden atladı ve Serdar Dursun vurdu. Bu çalışılmış olabilir mi? Eğer böyle bir şey çalışılmışsa buna kim karar verdi? Mesut Özil'e İsmail hoca 'sen topun üstünden atlayacaksın, Serdar sen vuracaksın' mı dedi."
"Bu Mesut'un oyuna yaklaşımı, ismiyle ismini koruma sevdasından gelen bir iş. Mesut Özil, taşın altına elini sokmak istemiyor. Mesut için sorun değil orda vurup, vurmaması. Çok kötü bir sezon geçiriyor olsam da ve beklenti de yüksek ise, dağa taşa vuracağımı bilsem yine de o topa vururum. İsmim bu kadar büyük ise. Mesut bütün kariyerini Türkiye'de geçirmiş olsaydı, o baskıyı bileceğinden Serdar Dursun'a 'sen git antrenmanda vurursun' derdi."
Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 5-2 mağlup ettiği maçı A Spor'da değerlendirdi.
"Bu maç Mesut hiç ortalarda görünmedi gibi ama net bir gol kaçırdı, penaltı attı, penaltı öncesinde de 3 asistlik pas yaptı. İsmail hocanın hamlesi Mesut fizik olarak geriye düşünce geldi. Alanya takımı net baskı yaptı ve 2-2'yi sağladı. Ondan sonra Berisha'yı soktu oyuna ve öndeki presle rakibin baskısını kırmak istedi."
"Arda'yı soktu oyuna çünkü o dakikalarda alanya orta sahası da oyundan düştü. Çok fazla temaslı oyun olmayacağını düşündüğü için Arda'yı oyuna aldı. Böyle yetenekli bir oyuncu neden 11 başlamıyor diyebilirler ama belki de yeteneklerini bu kadar rahat göstermesinin nedeni rakip oyundan düştükten sonra oyuna başlamasıdır."
Arda Güler aslında daha erken A takım kadrosuna alınacaktı fakat oyuncunun karaciğer zarı yırtılınca süreç gecikti. Bu rahatsızlığının ardından Arda düzeliyor İsmail Kartal oyuncuyu çağırıyor alt yapı hocası Tayfun Seven 'bizde 1 maç oynasın durumunu görelim ona göre size gönderelim' diyor.