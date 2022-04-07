GenÃ§ yaÅŸta Ã¶len Ã¼nlÃ¼ler! Hepsi ani vedalarÄ± ile sevenlerine ÅŸok yaÅŸattÄ±

Genç yaÅŸta ölen ünlüler! Hepsi ani vedalarÄ± ile sevenlerine ÅŸok yaÅŸattÄ±
Ã–lÃ¼mleriyle milyonlarca insanÄ± gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸdular! BazÄ±larÄ± talihsiz bir kazaya kurban gitti bazÄ±larÄ± da amansÄ±z bir hastalÄ±ÄŸa yenik dÃ¼ÅŸtÃ¼. BirÃ§oÄŸu, hayatlarÄ±nÄ±n en gÃ¼zel, en canlÄ± dÃ¶nemlerinde hayata veda etti. Fakat kendileri bu dÃ¼nyadan gÃ¶Ã§Ã¼p gitseler de isimleri ve eserleri hep akÄ±llarda kaldÄ±. Ä°ÅŸte hayatÄ±nÄ±n baharÄ±ndan hayata veda eden Ã¼nlÃ¼ler...
GenÃ§ yaÅŸta hayata veda ettiler ama hiÃ§ unutulmadÄ±lar. GenÃ§liÄŸinin baharÄ±ndaydÄ±lar, aniden gelen Ã¶lÃ¼m haberleri sevenlerini kahretti. Ä°ÅŸte Defne Joy Fosterâ€™dan KazÄ±m Koyuncuâ€™ya, BarÄ±ÅŸ Akarsuâ€™dan Kerim Tekinâ€™e genÃ§ yaÅŸta hayata veda eden Ã¼nlÃ¼ler...
KERÄ°M TEKÄ°N
KarbeyazdÄ±r Ã¶lÃ¼mâ€¦ Bu ÅŸarkÄ±yla hafÄ±zalara kazÄ±nan Kerim Tekin, 1998â€™de konserinden sonra arkadaÅŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne giderken mÄ±cÄ±r Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± olan yolda bir sÃ¼t tankeri ve kÃ¶mÃ¼r kamyonu Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±, Tekin'in arabasÄ± devrilen sÃ¼t tankerinin altÄ±nda kaldÄ±. HenÃ¼z 23 yaÅŸÄ±nda olan Kerim Tekin, hayatÄ±nÄ± kaybetti.
UZAY HEPARI
Uzay HeparÄ± 1994 yÄ±lÄ±nda, henÃ¼z 25 yaÅŸÄ±ndayken hayatÄ±nÄ± kaybetti. KÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce aldÄ±ÄŸÄ± motoru ile KÃ¼fe Bar'daki programÄ±na giderken Demet AkbaÄŸ'Ä±n park halindeki arabasÄ±na Ã§arptÄ±. 11 gÃ¼n sÃ¼ren bitkisel hayatÄ±n ardÄ±ndan 31 MayÄ±s 1994'te hayatÄ±nÄ± kaybetti. EÅŸi Zeynep Tunuslu, HeparÄ± Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nde hamileydi.
BARIÅž AKARSU
BarÄ±ÅŸ Akarsu, yirmi sekizinci doÄŸum gÃ¼nÃ¼ olan 29 Haziran 2007 Cuma akÅŸamÄ± saat 22:30 civarÄ±nda, MuÄŸla ilinin Bodrum ilÃ§esine 5 kilometre mesafede olan Torba KavÅŸaÄŸÄ±'nda bir trafik kazasÄ± geÃ§irdi. Otomobilde bulunan Zeynep KoÃ§ak (24) ve Nalan Kahraman (37) olay yerinde vefat etti.
GÃ–KHAN SEMÄ°Z
Pop mÃ¼ziÄŸin sevilen gruplarÄ±ndan â€˜Grup Vitaminâ€™in Ã¼yelerinden GÃ¶khan Semiz, 1998'de BakÄ±rkÃ¶y'de geÃ§irdiÄŸi trafik kazasÄ±nda Ã¶ldÃ¼. Arka koltukta oturan GÃ¶khan Semiz araÃ§tan fÄ±rladÄ± ve yere dÃ¼ÅŸtÃ¼. KafasÄ±nÄ± kaldÄ±rÄ±m taÅŸÄ±na Ã§arpan sanatÃ§Ä±, aÄŸÄ±r yaralÄ± olarak International Hospital'a kaldÄ±rÄ±lÄ±rken yolda Ã¶ldÃ¼.
TUPAC
16 Haziran 1971 â€“ Ã¶. 13 EylÃ¼l 19967 EylÃ¼l 1996 tarihinde Tupac, Suge Knight ve Death Row Records grubu Las Vegas'ta bulunan MGM Grand Oteli'nde Mike Tyson - Bruce Seldon boks maÃ§Ä±nÄ± izlemeye gittiler. MaÃ§tan sonra grup, otelin lobisinde Crips Ã§etesinden Orlando Anderson'u gÃ¶rdÃ¼. Ã‡Ä±kan kavgada Death Row grubu Orlando Anderson'u feci ÅŸekilde dÃ¶vdÃ¼. Olaydan sonra Tupac ve Suge Knight eÄŸlenmek iÃ§in Club 662 isimli kulÃ¼be gitmek Ã¼zere hazÄ±rlandÄ±lar. Tupac, Suge Knight'Ä±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ BMW 750iL araÃ§ta Ã¶n koltukta oturuyordu ve arkalarÄ±nda da arkadaÅŸlarÄ±ndan ve korumalarÄ±ndan oluÅŸan uzun bir konvoy vardÄ±.Saat 23:15'te Suge Knight'Ä±n aracÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±klarda dururken aracÄ±n saÄŸÄ±ndan yaklaÅŸan beyaz bir Cadillac, Suge ve Tupac'Ä±n yanÄ±nda durdu ve arka koltukta oturan kimliÄŸi belirsiz biri tarafÄ±ndan mermi yaÄŸmuruna tutuldu. Tupac'a 4 adet mermi isabet etti. Mermilerin biri saÄŸ akciÄŸerine isabet etti. Suge Knight ise sadece baÅŸÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± sÄ±yrÄ±kla kurtuldu. Tupac derhal hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. BirÃ§ok ameliyata alÄ±ndÄ±. Ä°Ã§ kanamayÄ± durdurabilmek iÃ§in doktorlar son Ã§are olarak saÄŸ akciÄŸerini aldÄ±lar. Tupac'Ä±n durumu kritikliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ ve yaÅŸam destek Ã¼nitesine baÄŸlandÄ±.6 gÃ¼n sÃ¼ren mÃ¼cadeleden sonra Tupac'Ä±n vÃ¼cudu pes etti ve 13 EylÃ¼l 1996 tarihinde saat 16:03'de hayata veda etti. Resmi Ã¶lÃ¼m sebebi olarak birden fazla kurÅŸun yarasÄ±na baÄŸlÄ± solunum ve kalp yetmezliÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. Tupac'Ä±n vÃ¼cudu yakÄ±larak kÃ¼llerinin bir kÄ±smÄ± annesi tarafÄ±ndan Los Angeles'Ä±n Ã¼zerine serpiÅŸtirildi, bir kÄ±smÄ± da grubu Outlawz'un Ã¼yeleri tarafÄ±ndan uyuÅŸturucuya karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±larak Ã§ekildi.
AALÄ°YAH
Aaliyah-16 Ocak 1979 â€“ 25 AÄŸustos 2001 MÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nda hÄ±zla yÃ¼kselen Aaliyah 2001 yÄ±lÄ±nda Bahamalar'da bir uÃ§ak kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.
MARÄ°LYN MONROE
Marilyn Monroe - 1 Haziran 1926 - 5 AÄŸustos 1962ABD'li sinema oyuncusu, ÅŸarkÄ±cÄ± ve model. 20. yÃ¼zyÄ±lÄ±n en Ã¼nlÃ¼ sinema yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan, seks sembollerinden ve pop ikonlarÄ±ndan biriydi. YÃ¼ksek dozda sakinleÅŸtirici ilaÃ§ alarak 5 aÄŸustos 1962'de brentwood, los angeles'daki evinin yatak odasÄ±nda henÃ¼z 36 yaÅŸÄ±ndayken hayata veda etti.
ELVÄ°S PRESLEY
Elvis Presley-Â 8 Ocak 1935, Mississippi â€“ Â 16 AÄŸustos 1977,Â Mississippi1.82 m. boyundaki efsanevi ÅŸarkÄ±cÄ±, mÃ¼zisyen, aktÃ¶r. dÃ¼nya Ã§apÄ±nda Rock'n Roll'un kralÄ± ya da kÄ±saca kral olarak tanÄ±nÄ±r. Â 1973 yÄ±lÄ±nda eÅŸinden boÅŸanan Elvis Presley, 1977 yÄ±lÄ±nda Indianapolisâ€™deki son konserinden sonra 16 AÄŸustos 1977 tarihinde Ã¶ldÃ¼. Ã–lÃ¼mÃ¼nden sonra aÃ§Ä±klama yapan doktor, Ã¶lÃ¼mÃ¼ne kalp yetmezliÄŸinin neden olduÄŸunu sÃ¶yledi.
CLÄ°FF BURTON
Cliff Burton - 10 Åžubat 1962 â€“ 27 EylÃ¼l 1986Thrash/heavy metal grubu Metallica'nÄ±n ikinci bas gitaristidir. Gruba 1982 yÄ±lÄ±nda ron mcgovney'in yerine katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Heavy metal mÃ¼ziÄŸin en iyi basÃ§Ä±larÄ±ndan biri olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼r.Cliff, isveÃ§'te bir konserden dÃ¶nerken yolun buzlanmasÄ± nedeniyle kayan tur otobÃ¼sÃ¼nden dÄ±ÅŸarÄ± fÄ±rlayarak 27 eylÃ¼l 1986'da, 24 yaÅŸÄ±ndayken hayatÄ±nÄ± kaybetti.
JAMES DEAN
James Dean - 8 Åžubat 1931 - 30 EylÃ¼l 1955 KÄ±sa yaÅŸamÄ±na raÄŸmen asi genÃ§lik ve cennetin doÄŸusu gibi sinema klasiklerinde rol almÄ±ÅŸ ve henÃ¼z 24 yaÅŸÄ±ndayken gelen Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan efsaneleÅŸmiÅŸtir.30 EylÃ¼l 1955'de porsche 550 spyder ile yaptÄ±ÄŸÄ± kaza sonucunda hayata veda etti.
JANÄ°S JOPLÄ°N
Janis Joplin - 19 Ocak 1943, Port Arthur - 4 Ekim 1970, Los AngelesKazandÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ±larla birlikte artan stresini bastÄ±rmak isteyen Joplin, eroin kullanmaya baÅŸladÄ± ve kullandÄ±ÄŸÄ± diÄŸer uyuÅŸturucularÄ±n ve alkolÃ¼n miktarÄ±nÄ± gÃ¼n geÃ§tikÃ§e arttÄ±rdÄ±. 1969 yÄ±lÄ±nÄ±n sonunda bu gidiÅŸatÄ±nÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± farkederek tÃ¼m baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±klarÄ±na son verdi ve yeni bir baÅŸlangÄ±Ã§ yapmak iÃ§in "The Full Tilt Boogie Band" adlÄ± grubu kurdu.1969 yÄ±lÄ±nda, "Pearl" albÃ¼mÃ¼n kayÄ±tlarÄ± iÃ§in stÃ¼dyo Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ± ancak, ihtiyaÃ§ duyduÄŸu ilhamÄ± bulmak iÃ§in yeniden eroine baÅŸvurdu. 4 Ekim 1970 gÃ¼nÃ¼, henÃ¼z 27 yaÅŸÄ±ndayken, Los Angeles'taki Landmark Motor Hotel'de aÅŸÄ±rÄ± dozda eroin yÃ¼zÃ¼nden hayatÄ±nÄ± kaybetti.Ã–lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan yayÄ±nlanan albÃ¼mÃ¼nde yer alan "Me and Bobby McGee" ve "Mercedes Benz" gibi ÅŸarkÄ±larÄ± ile haftalarca listelerde Ã¼st sÄ±ralarda yer aldÄ±.
KURT COBAÄ°N
Kurt Cobain - 20 Åžubat 1967 - 5 Nisan 19948 Nisan 1994â€˜te Ã¼nlÃ¼ ismin cesedi, Seattle'daki evinin garajÄ±nÄ±n Ã¼zerindeki odada , alarm sistemi yerleÅŸtirmek iÃ§in gelen bir elektrikÃ§i tarafÄ±ndan bulundu. Kotunu, gÃ¶mleÄŸini ve ayakkabÄ±larÄ±nÄ± giymiÅŸ olan Kurt, gÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinde bir pompalÄ± tÃ¼fek ile sÄ±rt Ã¼stÃ¼ uzanmÄ±ÅŸ durumdaydÄ±. Cesedinin yanÄ±nda ise intihar mektubu bulunuyordu. (Milliyet-Posta)