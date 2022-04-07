GenÃ§ yaÅŸta Ã¶len Ã¼nlÃ¼ler! Hepsi ani vedalarÄ± ile sevenlerine ÅŸok yaÅŸattÄ±

TUPAC

16 Haziran 1971 â€“ Ã¶. 13 EylÃ¼l 19967 EylÃ¼l 1996 tarihinde Tupac, Suge Knight ve Death Row Records grubu Las Vegas'ta bulunan MGM Grand Oteli'nde Mike Tyson - Bruce Seldon boks maÃ§Ä±nÄ± izlemeye gittiler. MaÃ§tan sonra grup, otelin lobisinde Crips Ã§etesinden Orlando Anderson'u gÃ¶rdÃ¼. Ã‡Ä±kan kavgada Death Row grubu Orlando Anderson'u feci ÅŸekilde dÃ¶vdÃ¼. Olaydan sonra Tupac ve Suge Knight eÄŸlenmek iÃ§in Club 662 isimli kulÃ¼be gitmek Ã¼zere hazÄ±rlandÄ±lar. Tupac, Suge Knight'Ä±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ BMW 750iL araÃ§ta Ã¶n koltukta oturuyordu ve arkalarÄ±nda da arkadaÅŸlarÄ±ndan ve korumalarÄ±ndan oluÅŸan uzun bir konvoy vardÄ±.Saat 23:15'te Suge Knight'Ä±n aracÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±klarda dururken aracÄ±n saÄŸÄ±ndan yaklaÅŸan beyaz bir Cadillac, Suge ve Tupac'Ä±n yanÄ±nda durdu ve arka koltukta oturan kimliÄŸi belirsiz biri tarafÄ±ndan mermi yaÄŸmuruna tutuldu. Tupac'a 4 adet mermi isabet etti. Mermilerin biri saÄŸ akciÄŸerine isabet etti. Suge Knight ise sadece baÅŸÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± sÄ±yrÄ±kla kurtuldu. Tupac derhal hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. BirÃ§ok ameliyata alÄ±ndÄ±. Ä°Ã§ kanamayÄ± durdurabilmek iÃ§in doktorlar son Ã§are olarak saÄŸ akciÄŸerini aldÄ±lar. Tupac'Ä±n durumu kritikliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ ve yaÅŸam destek Ã¼nitesine baÄŸlandÄ±.6 gÃ¼n sÃ¼ren mÃ¼cadeleden sonra Tupac'Ä±n vÃ¼cudu pes etti ve 13 EylÃ¼l 1996 tarihinde saat 16:03'de hayata veda etti. Resmi Ã¶lÃ¼m sebebi olarak birden fazla kurÅŸun yarasÄ±na baÄŸlÄ± solunum ve kalp yetmezliÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. Tupac'Ä±n vÃ¼cudu yakÄ±larak kÃ¼llerinin bir kÄ±smÄ± annesi tarafÄ±ndan Los Angeles'Ä±n Ã¼zerine serpiÅŸtirildi, bir kÄ±smÄ± da grubu Outlawz'un Ã¼yeleri tarafÄ±ndan uyuÅŸturucuya karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±larak Ã§ekildi.