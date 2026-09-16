Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündem'Gelenler tezgahlardan çok üzümlere bakıyor' Eylül ayında olgunlaşan salkımlar tarihi arastada kartpostallık görüntüler oluşturuyor
HaberlerGündem Haberleri 'Gelenler tezgahlardan çok üzümlere bakıyor' Eylül ayında olgunlaşan salkımlar tarihi arastada kartpostallık görüntüler oluşturuyor

'Gelenler tezgahlardan çok üzümlere bakıyor' Eylül ayında olgunlaşan salkımlar tarihi arastada kartpostallık görüntüler oluşturuyor

16.09.2026 - 11:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Çorum'da yaklaşık 70 yıldır hizmet veren ve "Dünyanın ticaret yapılan en dar sokakları"ndan biri olarak gösterilen Dikiciler Arastası, tavanını tamamen kaplayan asmalarda olgunlaşan üzüm salkımlarıyla ziyaretçilerine nostaljik bir atmosfer sunuyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1'Gelenler tezgahlardan çok üzümlere bakıyor' Eylül ayında olgunlaşan salkımlar tarihi arastada kartpostallık görüntüler oluşturuyor

İLGİLİ HABER

Van'da 3 bin rakımda keşfedildi! İlk gün 300 tane ortaya çıktı, sayı her geçen gün artıyor
Van'da 3 bin rakımda keşfedildi! İlk gün 300 tane ortaya çıktı, sayı her geçen gün artıyor

Çorum'da yaklaşık 70 yıldır hizmet veren Dikiciler Arastası'na (aynı işi yapan esnafın bir arada bulunduğu yer) gelen ziyaretçiler, asmalarda olgunlaşan üzüm salkımları altında dolaşıp alışveriş yapıyor.

Etrafında yer alan tarihi Saat Kulesi, Ulu Cami, Güpür Hamamı gibi yüzlerce yıllık geçmişe sahip eserlerle dikkati çeken Dikiciler Arastası, iki kişinin yan yana zor yürüyebileceği sokakları ile "Dünyanın ticaret yapılan en dar sokakları"ndan biri olarak gösteriliyor.

Kentin en işlek bölgelerinden Hürriyet Meydanı'na komşu olan 30 metre uzunluğunda bir ucu 1,5, diğer ucu 2 metre genişliğindeki arasta, 2022'de restore edilerek kent turizmine kazandırıldı.

2'Gelenler tezgahlardan çok üzümlere bakıyor' Eylül ayında olgunlaşan salkımlar tarihi arastada kartpostallık görüntüler oluşturuyor

İLGİLİ HABER

Samsun'da fındık ağaçlarını söküp diktiler! 400 tanesi 1 ton ürün verecek, 250 TL'den hepsi satıldı
Samsun'da fındık ağaçlarını söküp diktiler! 400 tanesi 1 ton ürün verecek, 250 TL'den hepsi satıldı

Her biri 1,5 metrekarelik 29 dükkandan oluşan, içinde hediyelik eşya satıcıları ve ayakkabı tamircilerinin yer aldığı arastanın restorasyonunda tarihi dokusunun yanı sıra asmalar da korundu.

İki uçtaki birer kökten yükselip arastanın çatısını kaplayan asma dalları, sokağın dekoratif ögeleri arasında gösteriliyor.

Sokak, taş döşemeli zemini, arastayla yaşıt asma dallarının sardığı tavanıyla özellikle kentin en çok ziyaret edilen mekanları arasında yer alıyor.

Eylül ayında olgunlaşan üzüm salkımları, nostaljik ögelerle dekore edilen arastada güzel görüntüler oluşturuyor.

3'Gelenler tezgahlardan çok üzümlere bakıyor' Eylül ayında olgunlaşan salkımlar tarihi arastada kartpostallık görüntüler oluşturuyor

ARASTAYI ZİYARET EDENLER ÜZÜMLERDEN DE ALIYOR

İLGİLİ HABER

Datça’da üreticilerin yüzü gülüyor! Hasat başladı, rekolte 3 bin tonu aştı
Datça’da üreticilerin yüzü gülüyor! Hasat başladı, rekolte 3 bin tonu aştı

Dikiciler Arastası esnafından Ömer Şahinbaş, AA muhabirine, asmaların yıllardır arastanın sokaklarını kapladığını söyledi.

Arastada 5 yıldır esnaflık yaptığını, 55 yıldır da Dikiciler Arastası'nı bildiğini belirten Şahinbaş, "Asmalar benim yaşımdan büyük. Ben kendimi bildim bileli bu asma var. İki kök var, bir uçtan bir uca komple kapattı hemen hemen. Gelenler şu an bu haliyle tezgahlara pek bakmıyor, üzüm salkımlarına bakarak gidiyorlar, çok beğeniyorlar." dedi.

Esnaf Nazife Taşcı da asmaların geçen yıla göre daha iyi durumda olduğunu dile getirerek, "Yaklaşık 9 aydır arastada esnaflık yapıyorum. Geçen seneden daha güzel asmalar olduğunu söylüyor buradaki komşularımız. Belediye bakım yapıyor, ilaçlıyor, elleri üstünde sürekli. Gelip giden müşterilerimiz yiyor. Sokağımız çok güzel." diye konuştu.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Samsun'da fiyatlara zam geldi! En düşüğü 2 bin 309 TL oldu

Samsun'da fiyatlara zam geldi! En düşüğü 2 bin 309 TL oldu

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Kimse bilmiyordu, şimdi tescillendi! Nevşehir’in sıra dışı lezzeti

Kimse bilmiyordu, şimdi tescillendi! Nevşehir’in sıra dışı lezzeti