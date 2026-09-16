'Gelenler tezgahlardan çok üzümlere bakıyor' Eylül ayında olgunlaşan salkımlar tarihi arastada kartpostallık görüntüler oluşturuyor

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Dikiciler Arastası esnafından Ömer Şahinbaş, AA muhabirine, asmaların yıllardır arastanın sokaklarını kapladığını söyledi.



Arastada 5 yıldır esnaflık yaptığını, 55 yıldır da Dikiciler Arastası'nı bildiğini belirten Şahinbaş, "Asmalar benim yaşımdan büyük. Ben kendimi bildim bileli bu asma var. İki kök var, bir uçtan bir uca komple kapattı hemen hemen. Gelenler şu an bu haliyle tezgahlara pek bakmıyor, üzüm salkımlarına bakarak gidiyorlar, çok beğeniyorlar." dedi.



Esnaf Nazife Taşcı da asmaların geçen yıla göre daha iyi durumda olduğunu dile getirerek, "Yaklaşık 9 aydır arastada esnaflık yapıyorum. Geçen seneden daha güzel asmalar olduğunu söylüyor buradaki komşularımız. Belediye bakım yapıyor, ilaçlıyor, elleri üstünde sürekli. Gelip giden müşterilerimiz yiyor. Sokağımız çok güzel." diye konuştu.