Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'ndan flaş sözler: Süper Lig ekipleriyle görüştüm!

Futbola nasıl başladığını okurlarımıza kısaca özetler misin?

Aslında yazılan, çizilen çok şey var ama ben kendi ağzımdan bu hikayeyi çok anlatmadım o yüzden gerçekten anlatmak isterim. Öncelikle, ben Gölcükspor'da futbola başladım. Normalde elbette sokaklardaki her genç çocuk gibi ben de çok futbol oynadım. Futbol tutkusu, futbol aşkı çok fazlaydı içimde. Babam da bunu en iyi bilenlerdendi. Her zaman destek verenlerdendi. Mesela okul takımındayken bile her maçıma gelirdi.