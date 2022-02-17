Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'ndan flaş sözler: Süper Lig ekipleriyle görüştüm!

Mevkiin neydi?

O zamanlar ben forvet arkası olarak oynuyordum. Forvet başladım ilk futbola. Sonra forvet arkası, sonra da kanat olarak evrildik. Ondan sonra babamla konuştuk. Bizim kendi mahallemizin, oturduğumuz yerin bir takımı var. Orada tanıdıklarımız falan vardı. Babam dedi ki; "Beraber buraya gidelim. Sen burada daha başarılı olursun. Burada sana daha çok şans verecekler. Burada sen daha çok maç oynayacaksın." Biraz şöyle bakılıyordu oraya geçtiğimde; attan inip eşeğe binmek gibi bakılıyordu. Çünkü Gölcükspor profesyonel bir kulüp, benim gittiğim kulüp amatör bir kulüptü ve alt yaş kategorilerde oynayacaktım. O sezon U16, U17, U19 A takımlarında dört kategoride de oynadım.