Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'ndan flaş sözler: Süper Lig ekipleriyle görüştüm!
Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray Dergisi'nin şubat sayısına çok özel açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu kariyerinden, Marcao'yla arasında geçen kavgaya kadar birçok konuda konuştu. Kerem, Galatasaray'a gelmeden önce Süper Lig'de birçok kulüple görüştüğünü de söyledi.
Galatasaray'a 24 Erzincanspor'dan transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılı takımın vazgeçilmez isimleri arasına girdi. Gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen genç futbolcu, Galatasaray Dergisi'nin şubat sayısına konuştu. Kerem, kariyer başlangıcından Galatasaray'a geliş sürecine, Marcao ile kavgasından milli takıma geliş sürecine kadar birçok konuda samimi açıklamalar yaptı.
Futbola nasıl başladığını okurlarımıza kısaca özetler misin?
Aslında yazılan, çizilen çok şey var ama ben kendi ağzımdan bu hikayeyi çok anlatmadım o yüzden gerçekten anlatmak isterim. Öncelikle, ben Gölcükspor'da futbola başladım. Normalde elbette sokaklardaki her genç çocuk gibi ben de çok futbol oynadım. Futbol tutkusu, futbol aşkı çok fazlaydı içimde. Babam da bunu en iyi bilenlerdendi. Her zaman destek verenlerdendi. Mesela okul takımındayken bile her maçıma gelirdi.
Yani şehir şehir gelmişliği vardır. Şu anda bile geliyor. Düşünün en alttayken bile, düşük seviyedeyken bile geliyordu. Babam benim gerçekten en büyük destekçim. İnanılmaz, inanılmaz desteği olmuştur. Yani ben "Pes ettim" dediğim anda bile her zaman arkamda durmuştur. Futbola Gölcükspor'da başladım. Futbol okulunda oynuyorduk öncelikle. Orada güzel geçiyordu her şey benim için. Futbol okulları halı sahalarda oynanıyor biliyorsunuz. Ondan sonra biz kategori atladık; U16 seviyesine gelmiştik. Hocalarım o zaman beni değerlendirmiyordu, benim mevkiimde başka birini değerlendiriyordu.
Mevkiin neydi?
O zamanlar ben forvet arkası olarak oynuyordum. Forvet başladım ilk futbola. Sonra forvet arkası, sonra da kanat olarak evrildik. Ondan sonra babamla konuştuk. Bizim kendi mahallemizin, oturduğumuz yerin bir takımı var. Orada tanıdıklarımız falan vardı. Babam dedi ki; "Beraber buraya gidelim. Sen burada daha başarılı olursun. Burada sana daha çok şans verecekler. Burada sen daha çok maç oynayacaksın." Biraz şöyle bakılıyordu oraya geçtiğimde; attan inip eşeğe binmek gibi bakılıyordu. Çünkü Gölcükspor profesyonel bir kulüp, benim gittiğim kulüp amatör bir kulüptü ve alt yaş kategorilerde oynayacaktım. O sezon U16, U17, U19 A takımlarında dört kategoride de oynadım.
Sonra Başakşehir seçmeleri…
Evet, biz seçmelere gittik Başakşehir’e. 2014’te sanırım. Seçmeler de güzel geçmişti. Babamla oturuyorduk. Mustafa Sarıgül altyapı sorumlusuydu, dedi ki; “Kerem senle birlikte olmak isteriz, takımımızda görmek isteriz ama bizde kalacak yer yok. Altyapı tesisi yok. Ya gidip geleceksin ya da kendine bir yer bulacaksın. Başka türlü olmaz.”
Zor bir karar anıymış…
O gün “Tamam. Biz düşünelim” dedik babamla ve oradan çıktık. Ben o gün şunu söylemiştim, hatta babam her seferinde onu söyler, “Baba, benim önümü aç. İleride seni suçlamamı istemiyorsan bana bir şekilde yardımcı ol. Ben burada olmak istiyorum, burada oynamak istiyorum.” Hayallerime bir adım daha yaklaştığımı hissediyordum. Sonuçta süper lig takımı, onun altyapısında olacağım.
Ve…
İstanbul’da kalmaya karar verdik. Bayağı zorlandık bir yer bulmak için. Bir tane yurt gibi bir yer bulmuştuk. İstanbul’da 1 sene yurtta kaldım. Yurt Fatih’te, bizim tesisler Balat’taydı. Yakındı, her sabah kalkıyordum, okula gidiyordum. Okuldan sonra tesise gidiyordum. Bir sezon öyle geçti, U17’de oynadım, ardından ilk profesyonel imzayı attım Başakşehir’e.