• 24 Mart 2022 - 11:04 • Son Güncelleme:
Galatasaray'ın sevilen yıldızı Marcao İtalya'ya gitti! Teklifler bekleniyor
Galatasaray'ın yıldız ismi İtalya'da transfer görüşmelerine başladı. Sevilen oyuncu takımdan ayrılacak mı? Takıma verilen 4 günlük izni fırsat bilerek İtalya'ya giden Marcao'nun, burada transfer görüşmeleri yaptığı öğrenildi. Özellikle Napoli ve Roma'nın ilgilendiği Brezilyalı savunmacı için artık resmi teklifler bekleniyor.
• 24 Mart 2022 - 11:04 • Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, milli maçlar nedeniyle takıma verilen 4 günlük izni fırsat bilerek soluğu İtalya'da aldı. Ailesiyle birlikte tatil yapan 25 yaşındaki futbolcunun, burada aynı zamanda çeşitli transfer temaslarında bulunduğu ortaya çıktı.
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Bu arada Marcao'nun yaptığı görüşmelerden kulübün de haberdar olduğu, ancak temaslar henüz resmiyet aşamasına gelmediği için herhangi bir aksiyon alınmadığı belirtiliyor. Eğer Sarı-Kırmızılı oyuncu herhangi bir ön protokol yaparsa, artık kulüp resmi teklifin bedeline göre bir cevap vermek durumunda kalacak.