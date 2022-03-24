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GalatasarayGalatasaray'ın sevilen yıldızı Marcao İtalya'ya gitti! Teklifler bekleniyor
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'ın sevilen yıldızı Marcao İtalya'ya gitti! Teklifler bekleniyor
• 24 Mart 2022 - 11:04 • Son Güncelleme:

Galatasaray'ın sevilen yıldızı Marcao İtalya'ya gitti! Teklifler bekleniyor

Galatasaray'ın yıldız ismi İtalya'da transfer görüşmelerine başladı. Sevilen oyuncu takımdan ayrılacak mı? Takıma verilen 4 günlük izni fırsat bilerek İtalya'ya giden Marcao'nun, burada transfer görüşmeleri yaptığı öğrenildi. Özellikle Napoli ve Roma'nın ilgilendiği Brezilyalı savunmacı için artık resmi teklifler bekleniyor.

• 24 Mart 2022 - 11:04 • Son Güncelleme:
1Galatasarayın sevilen yıldızı Marcao İtalyaya gitti Teklifler bekleniyor
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Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, milli maçlar nedeniyle takıma verilen 4 günlük izni fırsat bilerek soluğu İtalya'da aldı. Ailesiyle birlikte tatil yapan 25 yaşındaki futbolcunun, burada aynı zamanda çeşitli transfer temaslarında bulunduğu ortaya çıktı.

2Galatasarayın sevilen yıldızı Marcao İtalyaya gitti Teklifler bekleniyor

Fanatik'te yer alan habere göre; Özellikle Napoli ve Roma'nın yakın ilgi gösterdiği Marcao'nun, temsilcisiyle birlikte her iki kulübün yetkilileriyle de bir araya geldiği öğrenildi.

3Galatasarayın sevilen yıldızı Marcao İtalyaya gitti Teklifler bekleniyor

Özellikle Avrupa Ligi'nde çok iyi bir sezon geçiren ve forma giydiği 8 maçın 7'sinde haftanın 11'ine seçilmeyi başaran Marcao'ya, sezon sonuna doğru çok ciddi tekliflerin gelmesi bekleniyor.

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Bu arada Marcao'nun yaptığı görüşmelerden kulübün de haberdar olduğu, ancak temaslar henüz resmiyet aşamasına gelmediği için herhangi bir aksiyon alınmadığı belirtiliyor. Eğer Sarı-Kırmızılı oyuncu herhangi bir ön protokol yaparsa, artık kulüp resmi teklifin bedeline göre bir cevap vermek durumunda kalacak.

5Galatasarayın sevilen yıldızı Marcao İtalyaya gitti Teklifler bekleniyor

Galatasaray Yönetimi'nin beklentisi kapının en az 15 milyon Euro civarında açılması. Galatasaray'ın İtalyan Sportif Direktörü Sensibile de ülkesindeki ilişkileri kullanarak bu rakamı daha da artırmaya çalışacak.

6Galatasarayın sevilen yıldızı Marcao İtalyaya gitti Teklifler bekleniyor

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Galatasaray'ın sevilen yıldızı Marcao İtalya'ya gitti! Teklifler bekleniyor

Galatasaray'ın sevilen yıldızı Marcao İtalya'ya gitti! Teklifler bekleniyor