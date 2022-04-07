Galatasaray'da transfer gelişmesi! Kasımpaşa Galatasaray taraftarı olarak bilinen Umut Bozok'un fiyatını belirledi...

EN AZ 5 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralık olarak takıma kazandırılan Umut Bozok’un bonservisini de alan Paşa artık talipleri bekliyor. Lacivert-Beyazlılar, daha önce Trezeguet’yi de aynı şekilde satmıştı. Umut için de belirlenen bonservis bedelinin en az 5 milyon Euro olduğu ifade ediliyor.