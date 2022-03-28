Galatasaray'da Torrent'ten sonra ikinci ayrılık! Geri dönüş biletini çoktan kestirdi

Haberde ayrıca Katalan ekibinde Brezilyalı kaleci Neto'nun takımdan ayrılması beklenirken, Inaki Pena'nın Sarı-Kırmızılı ekipte gösterdiği başarılı performanslar ile Ter Stegen'e ciddi bir alternatif olarak değerlendirildiğinin altı çizildi.