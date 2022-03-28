Galatasaray'da Torrent'ten sonra ikinci ayrılık! Geri dönüş biletini çoktan kestirdi
Burak Elmas'ın ibra edilmeyerek başkanlık koltuğundan olması Galatasaray'da birçok dengenin değişmesine neden oldu. Sarı kırmızılı takımda Elmas'ın imza attırdığı teknik heyet ve futbolcuların yavaş yavaş toparlandığı ortaya çıkarken, takımda bir oyuncunun daha şimdiden eşyalarını topladığı öğrenildi.
Barcelona, ara transfer döneminde Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Inaki Pena'nın geleceği konusunda karar verdi. Katalan devinin, 23 yaşındaki file bekçisi konusundaki fikri belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...
Fernando Muslera'nın sakatlığı İsmail Çipe ile Fatih Öztürk'ün performansı sonrasında ara transfer döneminde kadrosuna bir kaleci takviye etmek isteyen Galatasaray, Inaki Pena'da karar kıldı. Sarı-kırmızılılar, Barcelona'dan genç eldiveni sezon sonuna kadar kiraladı. 23 yaşındaki file bekçisi bu sezon Galatasaray formasıyla 8 mücadelede şans buldu.
STEGEN'İN ARKASINDA 2. ADAM OLACAK!
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre takımın ilk kalecisi Marc-Andre ter Stegen'le rekabete girebilecek bir file bekçisi isteyen Barcelona, ara transfer döneminde Galatasaray'a kiralık ola5rak transfer olan Inaki Pena'yı gelecek sezon takımda tutmayı planlıyor.
Aynı zamanda ekonomik olarak dar boğazda olan Barcelona, kaleci transferi için para harcamaya sıcak bakmıyor. Barcelona teknik direktörü Xavi, takımının UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Galatasaray ile oynadığı maçlarda başarılı performans sergileyen 23 yaşındaki file bekçisine övgü dolu sözler sarf etmişti.
Galatasaray'da kongreden ibrasızlık çıkması Florya'daki yapılanmayı da etkileyecek. Yeni seçilecek başkanın, 1.5 senelik sözleşmesi bulunan Domenec Torrent'le yola devam etmesine ihtimal verilmiyor.