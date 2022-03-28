Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
GalatasarayGalatasaray'da Torrent'ten sonra ikinci ayrılık! Geri dönüş biletini çoktan kestirdi
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da Torrent'ten sonra ikinci ayrılık! Geri dönüş biletini çoktan kestirdi
• 28 Mart 2022 - 08:44 • Son Güncelleme:

Galatasaray'da Torrent'ten sonra ikinci ayrılık! Geri dönüş biletini çoktan kestirdi

Burak Elmas'ın ibra edilmeyerek başkanlık koltuğundan olması Galatasaray'da birçok dengenin değişmesine neden oldu. Sarı kırmızılı takımda Elmas'ın imza attırdığı teknik heyet ve futbolcuların yavaş yavaş toparlandığı ortaya çıkarken, takımda bir oyuncunun daha şimdiden eşyalarını topladığı öğrenildi.

• 28 Mart 2022 - 08:44 • Son Güncelleme:
1Galatasarayda Torrentten sonra ikinci ayrılık Geri dönüş biletini çoktan kestirdi
ABONE OL

Barcelona, ara transfer döneminde Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Inaki Pena'nın geleceği konusunda karar verdi. Katalan devinin, 23 yaşındaki file bekçisi konusundaki fikri belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

2Galatasarayda Torrentten sonra ikinci ayrılık Geri dönüş biletini çoktan kestirdi

Fernando Muslera'nın sakatlığı İsmail Çipe ile Fatih Öztürk'ün performansı sonrasında ara transfer döneminde kadrosuna bir kaleci takviye etmek isteyen Galatasaray, Inaki Pena'da karar kıldı. Sarı-kırmızılılar, Barcelona'dan genç eldiveni sezon sonuna kadar kiraladı. 23 yaşındaki file bekçisi bu sezon Galatasaray formasıyla 8 mücadelede şans buldu.

3Galatasarayda Torrentten sonra ikinci ayrılık Geri dönüş biletini çoktan kestirdi

Barcelona altyapısında yetişen Inaki Pena'nın Katalan deviyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek. 23 yaşındaki eldivenin güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.

4STEGENİN ARKASINDA 2. ADAM OLACAK

STEGEN'İN ARKASINDA 2. ADAM OLACAK!

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre takımın ilk kalecisi Marc-Andre ter Stegen'le rekabete girebilecek bir file bekçisi isteyen Barcelona, ara transfer döneminde Galatasaray'a kiralık ola5rak transfer olan Inaki Pena'yı gelecek sezon takımda tutmayı planlıyor.

5Galatasarayda Torrentten sonra ikinci ayrılık Geri dönüş biletini çoktan kestirdi

Haberde ayrıca Katalan ekibinde Brezilyalı kaleci Neto'nun takımdan ayrılması beklenirken, Inaki Pena'nın Sarı-Kırmızılı ekipte gösterdiği başarılı performanslar ile Ter Stegen'e ciddi bir alternatif olarak değerlendirildiğinin altı çizildi.

6Galatasarayda Torrentten sonra ikinci ayrılık Geri dönüş biletini çoktan kestirdi

Aynı zamanda ekonomik olarak dar boğazda olan Barcelona, kaleci transferi için para harcamaya sıcak bakmıyor. Barcelona teknik direktörü Xavi, takımının UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Galatasaray ile oynadığı maçlarda başarılı performans sergileyen 23 yaşındaki file bekçisine övgü dolu sözler sarf etmişti.

7Galatasarayda Torrentten sonra ikinci ayrılık Geri dönüş biletini çoktan kestirdi

Bu sezon Galatasaray formasıyla 8 maça çıkan Inaki Pena, kalesinde 11 gol görürken, 1 kez de kalesini gole kapatmayı başardı.

8Galatasarayda Torrentten sonra ikinci ayrılık Geri dönüş biletini çoktan kestirdi

Galatasaray'da kongreden ibrasızlık çıkması Florya'daki yapılanmayı da etkileyecek. Yeni seçilecek başkanın, 1.5 senelik sözleşmesi bulunan Domenec Torrent'le yola devam etmesine ihtimal verilmiyor.

9Galatasarayda Torrentten sonra ikinci ayrılık Geri dönüş biletini çoktan kestirdi

Bu durumda İspanyol teknik adam tazminatını alıp gidecek. Ayrıca Sportif Direktör Sensibile de yeni oluşumda görevine devam edemeyecek. Torrent gibi İtalyan futbol adamı da yolların ayrılması durumunda tazminatını alacak.

10
11Galatasarayda Torrentten sonra ikinci ayrılık Geri dönüş biletini çoktan kestirdi

 

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Valerien İsmael, Nevzat Demir'de ilk mesaisine başladı çıkardığı rapor yönetimi çok şaşırttı!

Valerien İsmael, Nevzat Demir'de ilk mesaisine başladı çıkardığı rapor yönetimi çok şaşırttı!

Herkes Joachim Löw geliyor diye beklerken... Ali Koç'tan yılın sürprizi! Yeni teknik direktör...

Herkes Joachim Löw geliyor diye beklerken... Ali Koç'tan yılın sürprizi! Yeni teknik direktör...

Galatasaray'da Torrent'ten sonra ikinci ayrılık! Geri dönüş biletini çoktan kestirdi

Galatasaray'da Torrent'ten sonra ikinci ayrılık! Geri dönüş biletini çoktan kestirdi

Galatasaray'da ayrılık! Burak Elmas ibra edilmeyince o da eşyalarını topladı

Galatasaray'da ayrılık! Burak Elmas ibra edilmeyince o da eşyalarını topladı