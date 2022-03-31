Galatasaray'da seçim öncesi yeni gelişme! Ortak aday bulundu!
Galatasaray'da Burak Elmas döneminin ibra edilmemesinin ardından çatı aday arayışına geçildi. Sarı-kırmızılı kulübün önde gelen isimleri, camianın yükünü kaldırabilecek başkan bulmak ve herkesi kucaklayan bir yönetim oluşturmak için harekete geçti. Aslan'da çatı aday için belirlenen ilk isim ise belli oldu.
Son iki başkanın yaşadığı ibrasızlık krizi Galatasaray'da başkan arayışlarını hızlandırdı. Başkan Burak Elmas'la ilgili son ibra oylamasının sonucunun açıklandığı dakikadan itibaren camianın ileri gelenleri görüşme üzerine görüşme yapıyor.
Galatasaray'ın kaybedecek zamanı olmadığını düşünen liseliler, zamanın da dar olması sebebiyle ilk teklifi herkes tarafından sevilen ve sayılan Ali Dürüst'e yaptı. Bir süredir aktif rol almayan Dürüst'e başkanlığa adaylığını koyması için baskılar başladı. Daha önce pek çok kez adaylığa 'hayır' diyen Dürüst'ün genel bir uzlaşma sağlanması halinde aday olmayı düşündüğü gelen haberler arasında...
İŞTE KANAAT ÖNDERLERİNİN ARADIĞI BAZI ÖZELLİKLER:
1- Camianın yükünü kaldırabilecek bir aday olacak. 2- Herkesi kucaklayan bir yönetim kurulu oluşturacak. 3- Başkan yumruğunu masaya vurduğu zaman ses getirecek. 4- Galatasaray'a kazanmaya değil kazandırmaya gelecek. 5- Kendini camianın üzerinde gören isimlerle çalışmayacak.