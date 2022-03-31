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GalatasarayGalatasaray'da seçim öncesi yeni gelişme! Ortak aday bulundu!
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da seçim öncesi yeni gelişme! Ortak aday bulundu!
• 31 Mart 2022 - 11:06 • Son Güncelleme:

Galatasaray'da seçim öncesi yeni gelişme! Ortak aday bulundu!

Galatasaray'da Burak Elmas döneminin ibra edilmemesinin ardından çatı aday arayışına geçildi. Sarı-kırmızılı kulübün önde gelen isimleri, camianın yükünü kaldırabilecek başkan bulmak ve herkesi kucaklayan bir yönetim oluşturmak için harekete geçti. Aslan'da çatı aday için belirlenen ilk isim ise belli oldu.

• 31 Mart 2022 - 11:06 • Son Güncelleme:
1Galatasarayda seçim öncesi yeni gelişme Ortak aday bulundu
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Son iki başkanın yaşadığı ibrasızlık krizi Galatasaray'da başkan arayışlarını hızlandırdı. Başkan Burak Elmas'la ilgili son ibra oylamasının sonucunun açıklandığı dakikadan itibaren camianın ileri gelenleri görüşme üzerine görüşme yapıyor.

2Galatasarayda seçim öncesi yeni gelişme Ortak aday bulundu

Fotomaç'ın haberine göre, özellikle 'Derin Galatasaray' olarak lanse edilen liselilerin kanaat önderleri "Duruma el koyma vakti geldi" diyerek aday arayışına girdi.

3Galatasarayda seçim öncesi yeni gelişme Ortak aday bulundu

Son seçimde Eşref Hamamcıoğlu desteklenmişti. Ancak ne kendisi ne de oluşturduğu yönetim kurulu yeterli görülmediği için oy potansiyeli sınırlı kalmıştı. Şimdi herkesi kapsayacak bir yönetim kurulu oluşturulması planlanıyor.

4Galatasarayda seçim öncesi yeni gelişme Ortak aday bulundu

Galatasaray'ın kaybedecek zamanı olmadığını düşünen liseliler, zamanın da dar olması sebebiyle ilk teklifi herkes tarafından sevilen ve sayılan Ali Dürüst'e yaptı. Bir süredir aktif rol almayan Dürüst'e başkanlığa adaylığını koyması için baskılar başladı. Daha önce pek çok kez adaylığa 'hayır' diyen Dürüst'ün genel bir uzlaşma sağlanması halinde aday olmayı düşündüğü gelen haberler arasında...

5Galatasarayda seçim öncesi yeni gelişme Ortak aday bulundu

30 Nisan'da yapılacak seçim için şu ana kadar sadece Metin Öztürk adaylığını açıkladı. Eşref Hamamcıoğlu'nun da yarışa dahil olması bekleniyor. Ancak ortak bir aday çıkması halinde geri adım atması da sürpriz olmayacak.

6İŞTE KANAAT ÖNDERLERİNİN ARADIĞI BAZI ÖZELLİKLER:

İŞTE KANAAT ÖNDERLERİNİN ARADIĞI BAZI ÖZELLİKLER:

1- Camianın yükünü kaldırabilecek bir aday olacak. 2- Herkesi kucaklayan bir yönetim kurulu oluşturacak. 3- Başkan yumruğunu masaya vurduğu zaman ses getirecek. 4- Galatasaray'a kazanmaya değil kazandırmaya gelecek. 5- Kendini camianın üzerinde gören isimlerle çalışmayacak.

7AYSALDAN YEŞİL IŞIK

AYSAL'DAN YEŞİL IŞIK

Taraftarların yeniden başkan olarak görmek istediği Ünal Aysal, yakın çevresine başkan adaylığı için yeşil ışık yaktı. Aysal, cuma gününe kadar süre istedi.

8ÖZGÖRKEY NABIZ YOKLUYOR

ÖZGÖRKEY NABIZ YOKLUYOR

Eşref Hamamcıoğlu'nun ekibinden ayrılan Cemal Özgörkey destek bulması halinde başkan adayı olmak için nabız yokluyor.

9ÖZBEK DÜŞÜNMÜYOR

ÖZBEK DÜŞÜNMÜYOR

İki kez seçim kaybeden Dursun Özbek güçlü bir talep gelmediği sürece yeniden kongrede aday olmayı düşünmüyor.

10Galatasarayda seçim öncesi yeni gelişme Ortak aday bulundu

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Galatasaray'da seçim öncesi yeni gelişme! Ortak aday bulundu!

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