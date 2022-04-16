Galatasaray'da Okan Buruk ve Nuri Şahin derken teknik direktörlüğe sürpriz isim! Anlaştılar...

Tudor dönemindeki gibi

Hamamcıoğlu ve Ergün ikilisinin tercihi ise yabancı teknik direktörden yana olacak. Fanatik'in haberine göre listenin 1 numarasında Rudi Garcia var. 58 yaşındaki Fransız teknik adam, son olarak ülkesinde Lyon'u çalıştırmış ve geçen sezonun sonunda görevinden ayrılmıştı. Lyon'dan önce Marsilya, Roma, Lille, Le Mans, Dijon ve St. Etienne'de görev yapan Garcia ile şimdiden anlaşma sağlandığı belirtiliyor. Cenk Ergün'ün de tıpkı Tudor döneminde olduğu gibi güçlü bir şampiyonluk kadrosu kurmak üzere kolları sıvadığı ve geniş bir transfer listesi hazırlandığı ifade ediliyor.