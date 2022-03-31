Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
GalatasarayGalatasaray'da iki yıldız oyuncudan sakatlık şoku!
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da iki yıldız oyuncudan sakatlık şoku!
• 31 Mart 2022 - 16:18 • Son Güncelleme:

Galatasaray'da iki yıldız oyuncudan sakatlık şoku!

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Sofiane Feghouli’nin sol arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve yırtık tespit edildi. Sağ üst adale ön grupta ağrı ve kanaması bulunan Mostafa Mohamed’in durumu tetkikler sonrası netlik kazanacak." denildi.

• 31 Mart 2022 - 16:18 • Son Güncelleme:
1Galatasarayda iki yıldız oyuncudan sakatlık şoku
ABONE OL

Galatasaray'ın iki yıldızından gelen sakatlık haberi ekibi şoke etti.

2Galatasarayda iki yıldız oyuncudan sakatlık şoku

Galatasaray SK: "Sofiane Feghouli'nin sol arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve yırtık tespit edildi. Sağ üst adale ön grupta ağrı ve kanaması bulunan Mostafa Mohamed'in durumu tetkikler sonrası netlik kazanacak."

3BOEYİN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

BOEY'İN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Galatasaray'dan Boey açıklaması: "İzinli olduğu dönemde Fransa'ya giden ve burada yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıkan Sacha Boey, karantina dönemi yarın tamamlandıktan sonra Türkiye'ye dönecek..."

4Galatasarayda iki yıldız oyuncudan sakatlık şoku
5Galatasarayda iki yıldız oyuncudan sakatlık şoku
6Galatasarayda iki yıldız oyuncudan sakatlık şoku

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak resmen açıkladı! Başkanlığa adaylığını koyacak mı?

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak resmen açıkladı! Başkanlığa adaylığını koyacak mı?

Galatasaray'da iki yıldız oyuncudan sakatlık şoku!

Galatasaray'da iki yıldız oyuncudan sakatlık şoku!

Galatasaray'da kaos! Işıtan Gün yönetime verdiği gizli ve kişiye özel raporu yayınladı: Fatih Terim ve küfür iddiası...

Galatasaray'da kaos! Işıtan Gün yönetime verdiği gizli ve kişiye özel raporu yayınladı: Fatih Terim ve küfür iddiası...

Transferi gerçekleşirse Fenerbahçe'in tarihine geçecek! Attila Szalai rekor kırarak gidebilir...

Transferi gerçekleşirse Fenerbahçe'in tarihine geçecek! Attila Szalai rekor kırarak gidebilir...