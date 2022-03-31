Galatasaray'da iki yıldız oyuncudan sakatlık şoku!

BOEY'İN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Galatasaray'dan Boey açıklaması: "İzinli olduğu dönemde Fransa'ya giden ve burada yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıkan Sacha Boey, karantina dönemi yarın tamamlandıktan sonra Türkiye'ye dönecek..."