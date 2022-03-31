• 31 Mart 2022 - 16:18 • Son Güncelleme:
Galatasaray'da iki yıldız oyuncudan sakatlık şoku!
Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Sofiane Feghouli’nin sol arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve yırtık tespit edildi. Sağ üst adale ön grupta ağrı ve kanaması bulunan Mostafa Mohamed’in durumu tetkikler sonrası netlik kazanacak." denildi.
• 31 Mart 2022 - 16:18 • Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın iki yıldızından gelen sakatlık haberi ekibi şoke etti.
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Galatasaray SK: "Sofiane Feghouli'nin sol arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve yırtık tespit edildi. Sağ üst adale ön grupta ağrı ve kanaması bulunan Mostafa Mohamed'in durumu tetkikler sonrası netlik kazanacak."
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BOEY'İN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Galatasaray'dan Boey açıklaması: "İzinli olduğu dönemde Fransa'ya giden ve burada yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıkan Sacha Boey, karantina dönemi yarın tamamlandıktan sonra Türkiye'ye dönecek..."