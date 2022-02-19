Galatasaray'da futbolun patronları Campos ve Sensibile'den transfer harekatı! 12 yıldızla ön görüşme yapıldı...

Kesenin ağzı açılıyor

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray Yönetimi, Campos ve Sensibile'nin scout ekibiyle beraber hazırladığı 40 oyunculuk havuzdan 12'siyle ön görüşme yapıldığını açıklamıştı. Türkiye'de giderek artan yerli oyuncu mecburiyeti sebebiyle, önceliğin Avrupa'da oynayan gurbetçilere verildiği öğrenildi. Gündemde hem tanıdık hem de keşfedilmeyi bekleyen bazı isimler bulunuyor. Yönetimin göreve devam etmesi halinde, yaz döneminde bu transferler için kesenin ağzını açacağı belirtiliyor.