Galatasaray'da futbolun patronları Campos ve Sensibile'den transfer harekatı! 12 yıldızla ön görüşme yapıldı...
Süper Lig'de tarihinin en kötü günlerini yaşayan Galatasaray'da yönetim, futbolun başına getirilen Campos ve Sensibile'nin, scout ekibiyle birlikte 40 oyuncu önerdiğini, bunların 12'siyle ön görüşme yapıldığını açıklarken gündemdeki bazı isimler ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar'ın ilk olarak Avrupa'da oynayan genç gurbetçilere yöneldiği öğrenildi.
Galatasaray'ı ve Türk futbolunu kurtaracak projenin ilk adımları olarak lanse edilen Sarı-Kırmızılı kulüpteki yeni sisteme dair ilk ipuçları ortaya çıktı.
Sportif Danışman olarak Luis Campos'la bir süredir çalışan, şimdi de Sportif Direktör olarak Pasquale Sensibile'yi futbolun başına getiren Galatasaray'da hedef, genç, yetenekli ve potansiyelli oyuncuları henüz patlama yapmadan Florya'ya getirebilmek.
Böylece bu oyuncuları geliştirerek hem sahada hem de kasada kazanmayı hedefleyen Galatasaray Yönetimi, tüm kaos dolu günlere rağmen şimdiden transfer çalışmaları doğrultusunda kolları sıvadı.
Kesenin ağzı açılıyor
Fanatik'in haberine göre; Galatasaray Yönetimi, Campos ve Sensibile'nin scout ekibiyle beraber hazırladığı 40 oyunculuk havuzdan 12'siyle ön görüşme yapıldığını açıklamıştı. Türkiye'de giderek artan yerli oyuncu mecburiyeti sebebiyle, önceliğin Avrupa'da oynayan gurbetçilere verildiği öğrenildi. Gündemde hem tanıdık hem de keşfedilmeyi bekleyen bazı isimler bulunuyor. Yönetimin göreve devam etmesi halinde, yaz döneminde bu transferler için kesenin ağzını açacağı belirtiliyor.
Doğan'a teklif hazırlığı
Kaleci konusunda listenin ilk sırasında, Kayserispor'dan Rennes'e transfer olan ve müthiş bir çıkış yakalayan 19 yaşındaki Doğan Alemdar var. Fransız kulübü, 3.5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı genç eldivenden kolay kolay vazgeçecek gibi görünmese de Galatasaray cephesi uygun bir teklif hazırlığı içerisinde.
Campos ve Sensibile'nin, 6 ve 8 numara ile kanatlar için daha çok yabancı yetenekler üzerinde durduğu da gelen haberler arasında.