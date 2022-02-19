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GalatasarayGalatasaray'da futbolun patronları Campos ve Sensibile'den transfer harekatı! 12 yıldızla ön görüşme yapıldı...
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da futbolun patronları Campos ve Sensibile'den transfer harekatı! 12 yıldızla ön görüşme yapıldı...
• 19 Şubat 2022 - 12:24 • Son Güncelleme:

Galatasaray'da futbolun patronları Campos ve Sensibile'den transfer harekatı! 12 yıldızla ön görüşme yapıldı...

Süper Lig'de tarihinin en kötü günlerini yaşayan Galatasaray'da yönetim, futbolun başına getirilen Campos ve Sensibile'nin, scout ekibiyle birlikte 40 oyuncu önerdiğini, bunların 12'siyle ön görüşme yapıldığını açıklarken gündemdeki bazı isimler ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar'ın ilk olarak Avrupa'da oynayan genç gurbetçilere yöneldiği öğrenildi.

• 19 Şubat 2022 - 12:24 • Son Güncelleme:
1Galatasarayda futbolun patronları Campos ve Sensibileden transfer harekatı 12 yıldızla ön görüşme yapıldı...
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Galatasaray'ı ve Türk futbolunu kurtaracak projenin ilk adımları olarak lanse edilen Sarı-Kırmızılı kulüpteki yeni sisteme dair ilk ipuçları ortaya çıktı.

2Galatasarayda futbolun patronları Campos ve Sensibileden transfer harekatı 12 yıldızla ön görüşme yapıldı...

Sportif Danışman olarak Luis Campos'la bir süredir çalışan, şimdi de Sportif Direktör olarak Pasquale Sensibile'yi futbolun başına getiren Galatasaray'da hedef, genç, yetenekli ve potansiyelli oyuncuları henüz patlama yapmadan Florya'ya getirebilmek.

3Galatasarayda futbolun patronları Campos ve Sensibileden transfer harekatı 12 yıldızla ön görüşme yapıldı...

Böylece bu oyuncuları geliştirerek hem sahada hem de kasada kazanmayı hedefleyen Galatasaray Yönetimi, tüm kaos dolu günlere rağmen şimdiden transfer çalışmaları doğrultusunda kolları sıvadı.

4Kesenin ağzı açılıyor

Kesenin ağzı açılıyor

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray Yönetimi, Campos ve Sensibile'nin scout ekibiyle beraber hazırladığı 40 oyunculuk havuzdan 12'siyle ön görüşme yapıldığını açıklamıştı. Türkiye'de giderek artan yerli oyuncu mecburiyeti sebebiyle, önceliğin Avrupa'da oynayan gurbetçilere verildiği öğrenildi. Gündemde hem tanıdık hem de keşfedilmeyi bekleyen bazı isimler bulunuyor. Yönetimin göreve devam etmesi halinde, yaz döneminde bu transferler için kesenin ağzını açacağı belirtiliyor.

5Doğana teklif hazırlığı

Doğan'a teklif hazırlığı

Kaleci konusunda listenin ilk sırasında, Kayserispor'dan Rennes'e transfer olan ve müthiş bir çıkış yakalayan 19 yaşındaki Doğan Alemdar var. Fransız kulübü, 3.5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı genç eldivenden kolay kolay vazgeçecek gibi görünmese de Galatasaray cephesi uygun bir teklif hazırlığı içerisinde.

6Galatasarayda futbolun patronları Campos ve Sensibileden transfer harekatı 12 yıldızla ön görüşme yapıldı...

Stoper konusunda ise daha önce de gündeme gelen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan, Gençlerbirliği'nin 23 yaşındaki savunmacısı Arda Kızıldağ ön planda.

716lık iki bek radarda

16'lık iki bek radarda

Sağ bekte en güçlü aday, Sassuolo'nun 22 yaşındaki Milli oyuncusu Mert Müldür. Sarı- Kırmızılılar, Mert için ciddi bir yatırım yapmayı planlıyor.

8Galatasarayda futbolun patronları Campos ve Sensibileden transfer harekatı 12 yıldızla ön görüşme yapıldı...

Schalke'nin 16 yaşındaki sağ beki Batuhan Yavuz da adaylar arasında ve sezon sonunda kontratı bitecek olan genç oyuncuyla şimdiden bir görüşme yapıldığı ifade ediliyor.

9Galatasarayda futbolun patronları Campos ve Sensibileden transfer harekatı 12 yıldızla ön görüşme yapıldı...

Sol bekte ise Kasımpaşa'nın 21 yaşındaki oyuncusu Eren Elmalı'nın yanı sıra Freiburg'un 16 yaşındaki yeteneği Berkay Yılmaz ismi öne çıkıyor. Gurbetçi oyuncunun transferine de yüksek ihtimal gözüyle bakılıyor.

10Bayern Kenanı bırakırsa...

Bayern Kenan'ı bırakırsa...

Orta saha için gündeme gelen 16 yaşındaki Kenan Yıldız ise potansiyeliyle iştah kabartıyor.

11Galatasarayda futbolun patronları Campos ve Sensibileden transfer harekatı 12 yıldızla ön görüşme yapıldı...

Bayern Münih forması giyen 1.85'lik orta saha oyuncusu her iki ayağını da kullanıyor, merkezde, forvet arkası ve kanatlarda görev yapabiliyor, sözleşmesi ise sezon sonunda bitiyor.

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Campos ve Sensibile'nin, 6 ve 8 numara ile kanatlar için daha çok yabancı yetenekler üzerinde durduğu da gelen haberler arasında.

13Golcü alternatifi çok

Golcü alternatifi çok

Forvet adaylarından biri, Bursaspor'dan ayrılıp Frankfurt'a giden ve Nijmegen'e kiralanan Ali Akman. 19 yaşındaki oyuncu için girişimlerin başladığı öğrenildi.

14Galatasarayda futbolun patronları Campos ve Sensibileden transfer harekatı 12 yıldızla ön görüşme yapıldı...

Watford'un 19 yaşındaki 1.96'lık kule santrforu Tiago Çukur da yakından takip ediliyor. U21 Türk Milli Takımı'nın formasını da giyen genç golcünün, İngiliz kulübündeki sözleşme opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı konusu, transfer sürecini doğrudan etkileyecek.

15Galatasarayda futbolun patronları Campos ve Sensibileden transfer harekatı 12 yıldızla ön görüşme yapıldı...

Hollanda'nın Alkmaar takımında yetişen 18 yaşındaki 1.82'lik forvet Yusuf Barasi, transfer gündemindeki bir diğer genç. Yusuf, Hollanda alt yaş takımlarında forma giydikten sonra tercihini Türkiye'den yana kullandı. Yusuf Barasi'den de önümüzdeki dönemde büyük bir patlama yapması bekleniyor.

16Galatasarayda futbolun patronları Campos ve Sensibileden transfer harekatı 12 yıldızla ön görüşme yapıldı...

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