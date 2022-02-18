Galatasaray'a Pulgar'dan sonra bir Şilili daha! Bu da İtalya'dan...
Gelecek sezonun transfer yatırımlarına şimdiden başlayan Galatasaray'da Pulgar'dan sonra ikinci bir Şilili yıldız gündeme geldi. Sarı kırmızılı takımın peşine düştüğü dünyaca ünlü orta saha için Aston Villa, Tottenham ve Marsilya da devrede...
Başkan Burak Elmas'ın kararı sonrasında futbol takımında yeni bir yapılanmaya giden Galatasaray, gelecek sezon transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılıların transfer gündemine gelen yıldız futbolcuya dev kulübün talip olduğu belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...
Galatasaray Sportif Direktörü Pasquale Sensibile, sarı-kırmızılılarda olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Hepimiz ortak bir amaç için çalışacağız. Bunun içerisinde biz varız, yöneticilerimiz, sportif ekibimiz ve taraftarımız var. İçerisinde bulunduğumuz durumu hep birlikte düzelteceğiz" dedi.
Fotomaç Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray Kulübü, Inter ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arturo Vidal'i transfer etmek için girişimlerine başladı. Sarı-kırmızılılara bu transferde rakip çıktığı öğrenildi.