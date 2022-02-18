Galatasaray'a Pulgar'dan sonra bir Şilili daha! Bu da İtalya'dan...

Galatasaray Sportif Direktörü Pasquale Sensibile, sarı-kırmızılılarda olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Hepimiz ortak bir amaç için çalışacağız. Bunun içerisinde biz varız, yöneticilerimiz, sportif ekibimiz ve taraftarımız var. İçerisinde bulunduğumuz durumu hep birlikte düzelteceğiz" dedi.