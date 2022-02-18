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GalatasarayGalatasaray'a Pulgar'dan sonra bir Şilili daha! Bu da İtalya'dan...
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'a Pulgar'dan sonra bir Şilili daha! Bu da İtalya'dan...
• 18 Şubat 2022 - 22:19 • Son Güncelleme:

Galatasaray'a Pulgar'dan sonra bir Şilili daha! Bu da İtalya'dan...

Gelecek sezonun transfer yatırımlarına şimdiden başlayan Galatasaray'da Pulgar'dan sonra ikinci bir Şilili yıldız gündeme geldi. Sarı kırmızılı takımın peşine düştüğü dünyaca ünlü orta saha için Aston Villa, Tottenham ve Marsilya da devrede...

• 18 Şubat 2022 - 22:19 • Son Güncelleme:
1Galatasaraya Pulgardan sonra bir Şilili daha Bu da İtalyadan...
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Başkan Burak Elmas'ın kararı sonrasında futbol takımında yeni bir yapılanmaya giden Galatasaray, gelecek sezon transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılıların transfer gündemine gelen yıldız futbolcuya dev kulübün talip olduğu belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...

2Galatasaraya Pulgardan sonra bir Şilili daha Bu da İtalyadan...

Sarı-kırmızılı takımda futbol takımına yapılan ilk hamle Domenec Torrent oldu. Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından Futbol A Takım teknik direktörlük görevine İspanyol çalıştırıcı getirildi.

3Galatasaraya Pulgardan sonra bir Şilili daha Bu da İtalyadan...

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ikinci hamlesini de kısa bir süre içerisinde yaptı. Dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos, sarı-kırmızılı takımda Başkan Burak Elmas'ın danışmanı olarak göreve başladı.

4Galatasaraya Pulgardan sonra bir Şilili daha Bu da İtalyadan...

Galatasaray Sportif Direktörü Pasquale Sensibile, sarı-kırmızılılarda olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Hepimiz ortak bir amaç için çalışacağız. Bunun içerisinde biz varız, yöneticilerimiz, sportif ekibimiz ve taraftarımız var. İçerisinde bulunduğumuz durumu hep birlikte düzelteceğiz" dedi.

5Galatasaraya Pulgardan sonra bir Şilili daha Bu da İtalyadan...

Başkan Burak Elmas'ın bu önemli hamleleri sonrasında Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılıların gündemine dünyaca ünlü futbolcunun geldiği belirtildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

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Fotomaç Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray Kulübü, Inter ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arturo Vidal'i transfer etmek için girişimlerine başladı. Sarı-kırmızılılara bu transferde rakip çıktığı öğrenildi.

7Galatasaraya Pulgardan sonra bir Şilili daha Bu da İtalyadan...

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Arturo Vidal'e Marsilya, Aston Villa ve Tottenham'ın da talip olduğu belirtildi. Tottenham Teknik Direktörü Antonio Conte'nin eski öğrencisini transfer etmek istediği vurgulandı.

8Galatasaraya Pulgardan sonra bir Şilili daha Bu da İtalyadan...

Colo Colo altyapısında futbola başlayan Arturo Vidal daha sonra Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Münih, Barcelona ve Inter formaları giydi. 34 yaşındaki oyuncunun Serie A ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

9Galatasaraya Pulgardan sonra bir Şilili daha Bu da İtalyadan...

Şili Milli Takımı'ndan 131 kez davet alan Arturo Vidal'in güncel piyasa değeri 2 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor. Tecrübeli futbolcu bu sezon 26 müsabakada forma şansı buldu. Arturo Vidal rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Tecrübeli orta saha 4 asist yaptı.

10Galatasaraya Pulgardan sonra bir Şilili daha Bu da İtalyadan...

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