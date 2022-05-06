Galatasaray'da yeni gelişmeler! Eşref Hamamcıoğlu duyurdu! Dünyaca ünlü isim 'evet' dedi!
Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak kongre öncesi adaylardan Eşref Hamamcıoğlu'nun seçimi kazandığı takdirde takımın başına getireceği isim belli oldu. Ünlü teknik adamla anlaşma sağlandı. Yardımcı antrenör de belli oldu. İşte detaylar...
Galatasaray'da 11 Haziran'daki kongre öncesi başkan adaylarının çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
1.5 MİLYON EURO İSPANYOL TEKNİK ADAMA
Gelecek sezonun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Galatasaray'da yeni gelecek yönetim 59 yaşındaki teknik adamın biletini keserse, 2 milyon 160 bin euro ödemek durumunda kalacak. Üstelik Torrent ve ekibi, 2022-23 sezonunda başka bir takım çalıştırsa da bu madde geçerli olacak. 2 milyon 160 bin euronun, 1.5 milyonluk kısmını Torrent’e, toplamda 660 bin euronun da yardımcılarına verileceği belirtildi.
RUDI GARCIA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Eşref Hamamcıoğlu'nun, seçilmesi halinde futbolun başına getirmeye hazırlandığı Cenk Ergün, yeni teknik direktör konusunda temaslarına devam ediyor. Ergün'ün son olarak, Fransız teknik adam Rudi Garcia ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Eşref Hamamcıoğlu'nun futbol aklı Cenk Ergün'ün, teknik direktör Rudi Garcia ile anlaştığı öğrenildi. Ergün'ün Avusturya'da kamp yeri baktığı da gelen haberler arasında...
TEKLİFİ KABUL ETTİ
Son olarak ülkesinde Lyon'u çalıştıran ve uzun süredir Hamamcıoğlu'nun gündeminde yer alan Garcia'nın, Galatasaray cephesinden gelen teklife, "Evet" cevabını verdiği bildirildi. Hatta bir de transfer listesi hazırlayan Ergün'ün, gündemdeki isimleri Rudi Garcia ile paylaştığı kaydedildi. Diğer taraftan Cenk Ergün'ün, Avusturya'da kamp yeri arayışında olduğu ve şimdiden bir yaz programı çıkardığı belirtiliyor.