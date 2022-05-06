Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
GalatasarayGalatasaray'da yeni gelişmeler! Eşref Hamamcıoğlu duyurdu! Dünyaca ünlü isim 'evet' dedi!
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da yeni gelişmeler! Eşref Hamamcıoğlu duyurdu! Dünyaca ünlü isim 'evet' dedi!
• 06 Mayıs 2022 - 09:49 • Son Güncelleme:

Galatasaray'da yeni gelişmeler! Eşref Hamamcıoğlu duyurdu! Dünyaca ünlü isim 'evet' dedi!

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak kongre öncesi adaylardan Eşref Hamamcıoğlu'nun seçimi kazandığı takdirde takımın başına getireceği isim belli oldu. Ünlü teknik adamla anlaşma sağlandı. Yardımcı antrenör de belli oldu. İşte detaylar...

• 06 Mayıs 2022 - 09:49 • Son Güncelleme:
1Galatasarayda yeni gelişmeler Eşref Hamamcıoğlu duyurdu Dünyaca ünlü isim evet dedi
ABONE OL

Galatasaray'da 11 Haziran'daki kongre öncesi başkan adaylarının çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

2TORRENTLE YOLLARI AYIRMANIN BEDELİ AĞIR

TORRENT'LE YOLLARI AYIRMANIN BEDELİ AĞIR

Galatasaray’da tartışmaların odağındaki isim olan teknik direktör Domenec Torrent’le tazminatsız ayrılmanın planları yapılırken, Katalan çalıştırıcının bunu kabul etmemesi durumunda faturası ağır olacağı ortaya çıktı.

31.5 MİLYON EURO İSPANYOL TEKNİK ADAMA

1.5 MİLYON EURO İSPANYOL TEKNİK ADAMA

Gelecek sezonun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Galatasaray'da yeni gelecek yönetim 59 yaşındaki teknik adamın biletini keserse, 2 milyon 160 bin euro ödemek durumunda kalacak. Üstelik Torrent ve ekibi, 2022-23 sezonunda başka bir takım çalıştırsa da bu madde geçerli olacak. 2 milyon 160 bin euronun, 1.5 milyonluk kısmını Torrent’e, toplamda 660 bin euronun da yardımcılarına verileceği belirtildi.

4RUDI GARCIA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

RUDI GARCIA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Eşref Hamamcıoğlu'nun, seçilmesi halinde futbolun başına getirmeye hazırlandığı Cenk Ergün, yeni teknik direktör konusunda temaslarına devam ediyor. Ergün'ün son olarak, Fransız teknik adam Rudi Garcia ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Eşref Hamamcıoğlu'nun futbol aklı Cenk Ergün'ün, teknik direktör Rudi Garcia ile anlaştığı öğrenildi. Ergün'ün Avusturya'da kamp yeri baktığı da gelen haberler arasında...

5TEKLİFİ KABUL ETTİ

TEKLİFİ KABUL ETTİ

Son olarak ülkesinde Lyon'u çalıştıran ve uzun süredir Hamamcıoğlu'nun gündeminde yer alan Garcia'nın, Galatasaray cephesinden gelen teklife, "Evet" cevabını verdiği bildirildi. Hatta bir de transfer listesi hazırlayan Ergün'ün, gündemdeki isimleri Rudi Garcia ile paylaştığı kaydedildi. Diğer taraftan Cenk Ergün'ün, Avusturya'da kamp yeri arayışında olduğu ve şimdiden bir yaz programı çıkardığı belirtiliyor.

6TUĞBERK TANRIVERMİŞ YARDIMCI HOCA

TUĞBERK TANRIVERMİŞ YARDIMCI HOCA

Cenk Ergün'ün Rudi Garcia'ya yardımcı olarak İtalya'da büyük işler başaran ve koyu bir Galatasaraylı olan antrenör Tuğberk Tanrıvermiş'i düşündüğü ifade edildi. Riera ile Hakan Balta'nın da aynı ekiple yola devam etmesi planlanıyor.

7Galatasarayda yeni gelişmeler Eşref Hamamcıoğlu duyurdu Dünyaca ünlü isim evet dedi

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Galatasaray'da Başakşehir maçına saatler kala yeni teknik direktör! Domenec Torrent'in sözleşmesindeki tazminat detayı...

Galatasaray'da Başakşehir maçına saatler kala yeni teknik direktör! Domenec Torrent'in sözleşmesindeki tazminat detayı...

Galatasaray'da yeni gelişmeler! Eşref Hamamcıoğlu duyurdu! Dünyaca ünlü isim 'evet' dedi!

Galatasaray'da yeni gelişmeler! Eşref Hamamcıoğlu duyurdu! Dünyaca ünlü isim 'evet' dedi!

UEFA Avrupa Ligi'nde büyük heyecan! Almanya'da Eintracht Frankfurt-West Ham United maçında skandaldan dönüldü

UEFA Avrupa Ligi'nde büyük heyecan! Almanya'da Eintracht Frankfurt-West Ham United maçında skandaldan dönüldü

'Düşman Kardeşler' İstanbul'a geliyor! Akla hayale gelmeyecek iki yıldız için flaş teklif

'Düşman Kardeşler' İstanbul'a geliyor! Akla hayale gelmeyecek iki yıldız için flaş teklif