Galatasaray, dünya yıldızı için hamlesini yaptı! Premier Lig devi de karşısında

Yeni sezon öncesi çok yoğun bir transfer arayışı içinde olan Galatasaray için flaş bir iddia geldi. Şili'de yayın yapan La Tercera'ya göre Sarı-Kırmızılılar, Inter formasını giyen Arturo Vidal'le ilgileniyor. Haberde, 34 yaşındaki Şilili futbolcuya Tottenham Hotspur'un da teklif yaptığı belirtildi.