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GalatasarayGalatasaray, dünya yıldızı için hamlesini yaptı! Premier Lig devi de karşısında
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray, dünya yıldızı için hamlesini yaptı! Premier Lig devi de karşısında
• 10 Mart 2022 - 16:58 • Son Güncelleme:

Galatasaray, dünya yıldızı için hamlesini yaptı! Premier Lig devi de karşısında

La Tercera'nın haberine göre Galatasaray ve Premier Lig devi Tottenham Hotspur, Inter ile sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncuya teklif yaptı. İtalyan ekibinden ayrılması kesinleşen orta alan oyuncusunun karar vermek için sezonun bitmesini bekleyeceği vurgulandı

• 10 Mart 2022 - 16:58 • Son Güncelleme:
1Galatasaray, dünya yıldızı için hamlesini yaptı Premier Lig devi de karşısında
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La Tercera'nın haberine göre, Galatasaray ve Premier Lig devi Tottenham Hotspur, Inter ile sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncuya teklif yaptı. İtalyan ekibinden ayrılması kesinleşen orta alan oyuncusunun karar vermek için sezonun bitmesini bekleyeceği belirtildi.

2Galatasaray, dünya yıldızı için hamlesini yaptı Premier Lig devi de karşısında

Yeni sezon öncesi çok yoğun bir transfer arayışı içinde olan Galatasaray için flaş bir iddia geldi. Şili'de yayın yapan La Tercera'ya göre Sarı-Kırmızılılar, Inter formasını giyen Arturo Vidal'le ilgileniyor. Haberde, 34 yaşındaki Şilili futbolcuya Tottenham Hotspur'un da teklif yaptığı belirtildi.

3KESİN AYRILACAK

KESİN AYRILACAK

Sezon sonunda Inter ile sözleşmesi sona erecek olan Vidal'in şu ana kadar İtalyan devinden bir teklif almadığı ve büyük ihtimalle takımdan ayrılacağı ifade ediliyor.

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Şili basınına göre tecrübeli orta alan oyuncusu sezon sonuna kadar tüm teklifleri değerlendirdikten sonra kesin kararını verecek. Çok önemli bir kariyere sahip olan Vidal, Inter'den önce Barcelona, Bayern Münih ve Juventus formalarını giydi.

5Galatasaray, dünya yıldızı için hamlesini yaptı Premier Lig devi de karşısında

2020'den bu yana Milano'da kariyerini sürdüren yıldız futbolcu, Şili Milli Takımı'nda 131 kez görev yaparken 32 gol attı. Bu sezon Inter'de 31 maçta görev yapan Vidal 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

6ÇOK MÜCADELECİ

ÇOK MÜCADELECİ

6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayan Şilili futbolcu sert oyun karakteri, lider özellikleri ve mücadele gücüyle ön plana çıkıyor. Galatasaray adına Vidal'le görüşmeleri sportif direktör Pasquale Sensibile'nin yürüttüğü öğrenildi.

7Galatasaray, dünya yıldızı için hamlesini yaptı Premier Lig devi de karşısında

Çok istikrarlı bir futbolcu olan Arturo Vidal bu sezon Inter formasıyla 31 karşılaşmada görev yaptı. Vidal kariyeri boyunca Avrupa'nın en önemli kulüplerinde oynamış çok kariyerli bir futbolcu. (Takvim)

8Galatasaray, dünya yıldızı için hamlesini yaptı Premier Lig devi de karşısında

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