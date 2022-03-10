• 10 Mart 2022 - 16:58 • Son Güncelleme:
Galatasaray, dünya yıldızı için hamlesini yaptı! Premier Lig devi de karşısında
La Tercera'nın haberine göre Galatasaray ve Premier Lig devi Tottenham Hotspur, Inter ile sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncuya teklif yaptı. İtalyan ekibinden ayrılması kesinleşen orta alan oyuncusunun karar vermek için sezonun bitmesini bekleyeceği vurgulandı
• 10 Mart 2022 - 16:58 • Son Güncelleme:
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La Tercera'nın haberine göre, Galatasaray ve Premier Lig devi Tottenham Hotspur, Inter ile sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncuya teklif yaptı. İtalyan ekibinden ayrılması kesinleşen orta alan oyuncusunun karar vermek için sezonun bitmesini bekleyeceği belirtildi.
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Yeni sezon öncesi çok yoğun bir transfer arayışı içinde olan Galatasaray için flaş bir iddia geldi. Şili'de yayın yapan La Tercera'ya göre Sarı-Kırmızılılar, Inter formasını giyen Arturo Vidal'le ilgileniyor. Haberde, 34 yaşındaki Şilili futbolcuya Tottenham Hotspur'un da teklif yaptığı belirtildi.
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