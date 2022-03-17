• 17 Mart 2022 - 23:22 • Son Güncelleme:
Galatasaray - Barcelona maçında tarihi anlar! Böylesi ilk kez oluyor, dönüm noktası oldu! Kerem Aktürkoğlu ve Pena...
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray Barcelona'yı konuk ederken, karşılaşmanın 49. dakikasında gelen gol maçın adeta dönüm noktası oldu. Kısa süreliğine 10 kişi oynamak zorunda kalan Galatasaray, Pena'nın kurtarışlarına rağmen topu kalesinde gördü. Galatasaray bu sezon Avrupa'da ilkleri yaşadı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
• 17 Mart 2022 - 23:22 • Son Güncelleme:
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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 0-0'ın rövanş mücadelesinde Barcelona ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma Barcelona'nın galibiyetiyle sona erdi. Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda eden Galatasaray bu sezon ilkleri yaşadı. İşte son dakika haberinin detayları...
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Marcao öne geçirdi
Heyecan dolu müsabakada dakikalar 28'i gösterdiğinde Galatasaray aradığı golü Marcao ile buldu.
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