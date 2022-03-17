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GalatasarayGalatasaray - Barcelona maçında tarihi anlar! Böylesi ilk kez oluyor, dönüm noktası oldu! Kerem Aktürkoğlu ve Pena...
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray - Barcelona maçında tarihi anlar! Böylesi ilk kez oluyor, dönüm noktası oldu! Kerem Aktürkoğlu ve Pena...
• 17 Mart 2022 - 23:22 • Son Güncelleme:

Galatasaray - Barcelona maçında tarihi anlar! Böylesi ilk kez oluyor, dönüm noktası oldu! Kerem Aktürkoğlu ve Pena...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray Barcelona'yı konuk ederken, karşılaşmanın 49. dakikasında gelen gol maçın adeta dönüm noktası oldu. Kısa süreliğine 10 kişi oynamak zorunda kalan Galatasaray, Pena'nın kurtarışlarına rağmen topu kalesinde gördü. Galatasaray bu sezon Avrupa'da ilkleri yaşadı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

• 17 Mart 2022 - 23:22 • Son Güncelleme:
1Galatasaray - Barcelona maçında tarihi anlar Böylesi ilk kez oluyor, dönüm noktası oldu Kerem Aktürkoğlu ve Pena...
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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 0-0'ın rövanş mücadelesinde Barcelona ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma Barcelona'nın galibiyetiyle sona erdi. Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda eden Galatasaray bu sezon ilkleri yaşadı. İşte son dakika haberinin detayları...

2Galatasaray - Barcelona maçında tarihi anlar Böylesi ilk kez oluyor, dönüm noktası oldu Kerem Aktürkoğlu ve Pena...

Galatasaray'ın Barcelona'yla karşılaştığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında sarı-kırmızılıların yediği ikinci golde yaşananlar, mücadeleye damga vurmayı başardı.

3Galatasaray - Barcelona maçında tarihi anlar Böylesi ilk kez oluyor, dönüm noktası oldu Kerem Aktürkoğlu ve Pena...

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, takımının Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Beşiktaş ile oynadığı maçın ilk 11ine göre 4 değişikliğe gitti.

4Galatasaray - Barcelona maçında tarihi anlar Böylesi ilk kez oluyor, dönüm noktası oldu Kerem Aktürkoğlu ve Pena...

İspanyol çalıştırıcı, Omar Elabdellaoui yerine Sacha Boey'e, Emre Kılınç yerine Ryan Babel'e, Sofiane Feghouli yerine Alexandru Cicaldau'ya ve Mostafa Mohamed yerine ise Bafetimbi Gomis'e ilk 11'de görev verdi.

5FEGHOULI KADRODA YER ALMADI

FEGHOULI KADRODA YER ALMADI

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli, Barcelona maçının kadrosunda yer almadı. Beşiktaş maçında sakatlığından dolayı devre arasında oyundan alınan Feghouli, sakatlığının tam olarak geçmemesi nedeniyle Barcelona maçının kadrosuna alınmadı.

6Galatasaray - Barcelona maçında tarihi anlar Böylesi ilk kez oluyor, dönüm noktası oldu Kerem Aktürkoğlu ve Pena...

Galatasaray Teknik Direktörü Torrent, karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada, "Feghouli’yi kas ağrısı nedeniyle Beşiktaş maçında oyundan almak zorunda kalmıştık. Onunla konuştuk ve bu maçta oynamamasının daha iyi olacağını söyledi. Dolayısıyla böyle karar verdik" ifadelerini kullandı.

7Marcao öne geçirdi

Marcao öne geçirdi

Heyecan dolu müsabakada dakikalar 28'i gösterdiğinde Galatasaray aradığı golü Marcao ile buldu.

8Galatasaray - Barcelona maçında tarihi anlar Böylesi ilk kez oluyor, dönüm noktası oldu Kerem Aktürkoğlu ve Pena...

Kazanılan köşe vuruşunda öne çıkan Brezilyalı, Cicaldau'nun arka direğe ortasında düzgün bir kafa vuruşu yaparak sarı-kırmızılıları 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

9Pedri skora denge getirdi

Pedri skora denge getirdi

Barcelona'nın etkili paslaşmaları sonrasında De Jong, Ferran Torres'e derinlemesine bir pas gönderdi.

10Galatasaray - Barcelona maçında tarihi anlar Böylesi ilk kez oluyor, dönüm noktası oldu Kerem Aktürkoğlu ve Pena...

Ferran Torres'in pasında rakiplerini birer birer geçen Pedri, 37'ni dakikada skora dengeyi getirdi: 1-1.

11VAN AANHOLT OYUNA GİREMEDEN GOL GELDİ...

VAN AANHOLT OYUNA GİREMEDEN GOL GELDİ...

Maçın 48. dakikasında Galatasaray'da Patrick Van Aanholt, Sergino Dest ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı ve sağlık görevlileri sahaya girdi. Tedavisi yapılan Van Aanholt saha kenarına alındı ve oyuna girmek için hakemin işaretini bekledi.

12Aubameyang öne geçirdi

Aubameyang öne geçirdi

Kritik müsabakada dakikalar 49'u gösterdiğinde Barcelona'da Aubameyang sahneye çıktı.

13Galatasaray - Barcelona maçında tarihi anlar Böylesi ilk kez oluyor, dönüm noktası oldu Kerem Aktürkoğlu ve Pena...

Galatasaray ceza sahasında yaşanan karambol sonrasında De Jong'un kafayla içeri çevirdiği topa Aubameyang sağ ayağıyla dokundu ve Barcelona 2-1'lik üstünlüğü yakaldı.

14Bu sezon ilk kez gol yedi

Bu sezon ilk kez gol yedi

Opta'nın verilerine göre; Galatasaray, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde bir maçın ilk yarısında ilk kez gol yedi (Pedri).

15İlk kez geriye düştü

İlk kez geriye düştü

Opta'nın verilerine göre; Galatasaray, Avrupa kupalarında grup aşamasından bu yana ilk kez bir maçta geriye düştü.

16Aubameyang dördüncü futbolcu oldu

Aubameyang dördüncü futbolcu oldu

Aubameyang, Avrupa kupalarında Galatasaray'a konuk olduğu üst üste iki maçta gol atan dördüncü isim oldu. Daha önce bunu George Weah, Luis Enrique ve Cristiano Ronaldo başarmıştı.

17Galatasaray - Barcelona maçında tarihi anlar Böylesi ilk kez oluyor, dönüm noktası oldu Kerem Aktürkoğlu ve Pena...
18Galatasaray - Barcelona maçında tarihi anlar Böylesi ilk kez oluyor, dönüm noktası oldu Kerem Aktürkoğlu ve Pena...
19Galatasaray - Barcelona maçında tarihi anlar Böylesi ilk kez oluyor, dönüm noktası oldu Kerem Aktürkoğlu ve Pena...
20Galatasaray - Barcelona maçında tarihi anlar Böylesi ilk kez oluyor, dönüm noktası oldu Kerem Aktürkoğlu ve Pena...
21Galatasaray - Barcelona maçında tarihi anlar Böylesi ilk kez oluyor, dönüm noktası oldu Kerem Aktürkoğlu ve Pena...

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