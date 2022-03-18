Galatasaray - Barcelona maçında ortalık karıştı! Bomba iddia: Hakemi tehdit etti
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Galatasaray ile Barcelona karşı karşıya geldi. Müsabakanın son anlarında yaşanan olaylar maçın önüne geçti. İspanyol basını, Barcelona'nın dünyaca ünlü futbolcusunun hakemi tehdit ettiğini iddia etti. İşte son dakika haberinin detayları...
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Barcelona'yı konuk etti. Heyecan dolu ve bol aksiyonlu maçın son dakikalarında saha alanı karıştı. İspanyollar, Barcelona'nın yıldızının maçın hakemi Daniele Orsato'yu tehdit ettiğini yazdı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Pique tribünleri kışkırttı
Kritik maçta dakikalar 82'yi gösterdiğinde Xavi Hernandez oyuna iki müdahalede bulundu. Aubameyang ve Pique kenara gelirken, Pique zaman geçirmeye yönelik hareketelerde bulundu. Uzak taraftan dışarı çıkan İspanyol stoper, yeniden içeri girip kale arkasına doğru yönelince tribünlerden büyük tepki geldi.
Topu tribünlere fırlattı, soyunma odasına yöneldi
Jordi Alba kendisine atılan maddeler sonrasında elinde bulunan meşin yuvarlağı sert biçimde tribünlere gönderdi. Müsabakanın hakemi tecrübeli futbolcuya sarı kart gösterdi. İspanyol futbolcu bu arada arkadaşlarıyla birlikte soyunma odasına doğru hareketlendi.
İspanyol basınından bomba iddia
İspanyol basınının önde gelen kuruluşlarından Sport'un haberine göre; Jordi Alba, Daniele Orsato'ya bacağına isabet eden bir madde sonrası tehditte bulundu. İspanyol futbolcunun, tecrübeli hakeme "Oynamam, oynamam" diyerek sahayı terk etmek istediği aktarıldı. Tecrübeli oyuncunun, Daniele Orsato'ya "Sahaya bir şey daha atılırsa maçı terk ederiz" dediği aktarıldı.