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GalatasarayGalatasaray - Barcelona maçında ortalık karıştı! Bomba iddia: Hakemi tehdit etti
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray - Barcelona maçında ortalık karıştı! Bomba iddia: Hakemi tehdit etti
• 18 Mart 2022 - 02:32 • Son Güncelleme:

Galatasaray - Barcelona maçında ortalık karıştı! Bomba iddia: Hakemi tehdit etti

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Galatasaray ile Barcelona karşı karşıya geldi. Müsabakanın son anlarında yaşanan olaylar maçın önüne geçti. İspanyol basını, Barcelona'nın dünyaca ünlü futbolcusunun hakemi tehdit ettiğini iddia etti. İşte son dakika haberinin detayları...

• 18 Mart 2022 - 02:32 • Son Güncelleme:
1Galatasaray - Barcelona maçında ortalık karıştı Bomba iddia: Hakemi tehdit etti
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Barcelona'yı konuk etti. Heyecan dolu ve bol aksiyonlu maçın son dakikalarında saha alanı karıştı. İspanyollar, Barcelona'nın yıldızının maçın hakemi Daniele Orsato'yu tehdit ettiğini yazdı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

2Pique tribünleri kışkırttı

Pique tribünleri kışkırttı

Kritik maçta dakikalar 82'yi gösterdiğinde Xavi Hernandez oyuna iki müdahalede bulundu. Aubameyang ve Pique kenara gelirken, Pique zaman geçirmeye yönelik hareketelerde bulundu. Uzak taraftan dışarı çıkan İspanyol stoper, yeniden içeri girip kale arkasına doğru yönelince tribünlerden büyük tepki geldi.

3Alba taç atışını kullanmadı

Alba taç atışını kullanmadı

Barcelona'da Alba sol kanattan kazanılan taç atışını uzun süre kullanmayınca hem saha içinden hem de tribünlerden büyük tepki geldi. Dakikalar 86'yı gösterdiğinde oyun bu nedenle durakladı.

4Tribünlerden maddeler atıldı

Tribünlerden maddeler atıldı

Barcelona'da Jordi Alba bir kez daha taç çizgisine gitti. Tecrübeli sol bek zaman geçirmeye yönelik hareketlerde bulununca tribünlerden çeşitli maddeler atılmaya başladı. Hakem bu nedenle oyunu durdurup, dördüncü hakemden anons yapılmasını istedi.

5Topu tribünlere fırlattı, soyunma odasına yöneldi

Topu tribünlere fırlattı, soyunma odasına yöneldi

Jordi Alba kendisine atılan maddeler sonrasında elinde bulunan meşin yuvarlağı sert biçimde tribünlere gönderdi. Müsabakanın hakemi tecrübeli futbolcuya sarı kart gösterdi. İspanyol futbolcu bu arada arkadaşlarıyla birlikte soyunma odasına doğru hareketlendi.

6Hakemle konuştu, geri döndü

Hakemle konuştu, geri döndü

Saha alanında iki takım arasında tansiyon yükselirken, Jordi Alba maçın hakemi Daniele Orsato ile konuştu. Tecrübeli futbolcu daha sonra taç atışını kullanmak için geri döndü. Karşılaşma 4 dakika sonra yeniden hareketlendi.

7İspanyol basınından bomba iddia

İspanyol basınından bomba iddia

İspanyol basınının önde gelen kuruluşlarından Sport'un haberine göre; Jordi Alba, Daniele Orsato'ya bacağına isabet eden bir madde sonrası tehditte bulundu. İspanyol futbolcunun, tecrübeli hakeme "Oynamam, oynamam" diyerek sahayı terk etmek istediği aktarıldı. Tecrübeli oyuncunun, Daniele Orsato'ya "Sahaya bir şey daha atılırsa maçı terk ederiz" dediği aktarıldı.

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