Galatasaray - Barcelona maçında ortalık karıştı! Bomba iddia: Hakemi tehdit etti

İspanyol basınından bomba iddia

İspanyol basınının önde gelen kuruluşlarından Sport'un haberine göre; Jordi Alba, Daniele Orsato'ya bacağına isabet eden bir madde sonrası tehditte bulundu. İspanyol futbolcunun, tecrübeli hakeme "Oynamam, oynamam" diyerek sahayı terk etmek istediği aktarıldı. Tecrübeli oyuncunun, Daniele Orsato'ya "Sahaya bir şey daha atılırsa maçı terk ederiz" dediği aktarıldı.