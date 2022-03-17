• 17 Mart 2022 - 22:12 • Son Güncelleme:
Galatasaray - Barcelona maçına damga vurdu! Marcao sevinçten çıldırdı! Bayrağı kırdı
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Galatasaray, Barcelona'yı konuk etti. Heyecan dolu müsabakanın ilk yarısında sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı savunmacısı Marcao'nun hareketi damga vurdu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
• 17 Mart 2022 - 22:12 • Son Güncelleme:
1
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 0-0'ın rövanşında Barcelona ile karşı karşıya geldi. Kritik mücadelenin ilk yarısında sarı-kırmızıl takımın tecrübeli oyuncusu Marcao'nun hareketi damga vurdu. İşte son dakika haberinin detayları...
2
Galatasaray taraftarları, Barcelona maçına yoğun ilgi gösterdi. Dev maçın biletleri satışa çıktığından itibaren kısa zamanda tükendi. Mücadele için saatler öncesinde stat çevresinde toplanan taraftarlar, maç saatine yakın stada girdi. Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı.
3
4