Galatasaray - Barcelona maçına damga vurdu! Marcao sevinçten çıldırdı! Bayrağı kırdı

Galatasaray taraftarları, Barcelona maçına yoğun ilgi gösterdi. Dev maçın biletleri satışa çıktığından itibaren kısa zamanda tükendi. Mücadele için saatler öncesinde stat çevresinde toplanan taraftarlar, maç saatine yakın stada girdi. Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı.