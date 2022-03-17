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Şampiyonlar LigiGalatasaray - Barcelona maçına damga vurdu! Marcao sevinçten çıldırdı! Bayrağı kırdı
HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri Galatasaray - Barcelona maçına damga vurdu! Marcao sevinçten çıldırdı! Bayrağı kırdı
• 17 Mart 2022 - 22:12 • Son Güncelleme:

Galatasaray - Barcelona maçına damga vurdu! Marcao sevinçten çıldırdı! Bayrağı kırdı

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Galatasaray, Barcelona'yı konuk etti. Heyecan dolu müsabakanın ilk yarısında sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı savunmacısı Marcao'nun hareketi damga vurdu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

• 17 Mart 2022 - 22:12 • Son Güncelleme:
1Galatasaray - Barcelona maçına damga vurdu Marcao sevinçten çıldırdı Bayrağı kırdı
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 0-0'ın rövanşında Barcelona ile karşı karşıya geldi. Kritik mücadelenin ilk yarısında sarı-kırmızıl takımın tecrübeli oyuncusu Marcao'nun hareketi damga vurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

2Galatasaray - Barcelona maçına damga vurdu Marcao sevinçten çıldırdı Bayrağı kırdı

Galatasaray taraftarları, Barcelona maçına yoğun ilgi gösterdi. Dev maçın biletleri satışa çıktığından itibaren kısa zamanda tükendi. Mücadele için saatler öncesinde stat çevresinde toplanan taraftarlar, maç saatine yakın stada girdi. Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı.

3Marcao, G.Sarayı öne geçirdi

Marcao, G.Saray'ı öne geçirdi

Kritik karşılaşmada dakikalar 28'i gösterdiğinde Galatasaray köşe vuruşu kazandı. Savunmadan ileri çıkan Marcao, Cicaldau'nun ortaladığı meşin yuvarlağa düzgün bir kafa vuruşu yaparak rakip fileleri havalandırdı. Bu gol sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi.

4İnanılmaz bir sevinç yaşadı

İnanılmaz bir sevinç yaşadı

Galatasaray'da fileleri havalandıran Marcao doğrudan tribünlere koştu. Tüm takım halinde kale arkasında bulunan taraftarlara hareketlenen sarı-kırmızılılarda Brezilyalı savunmacı Marcao, korner direğini tekmeledi.

5Bayrağı onarmak istedi, kart gördü

Bayrağı onarmak istedi, kart gördü

Marcao'nun tekme attığı korner direği kırılınca, Marcao sevincinin ardından köşe gönderindeki hasarı onarmaya çalıştı. Mücadelenin hakemi Daniele Orsato, abartılı gol sevinci nedeniyle tecrübeli futbolcuya sarı kart gösterdi.

6Yeni bayrak getirildi

Yeni bayrak getirildi

Köşe gönderindeki hasar onarılamayınca maçın hakemi yeni bayrak istedi. Sorun çözüldükten sonra karşılaşma Barcelona'nın yaptığı santrayla yeniden başladı.

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