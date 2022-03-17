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GalatasarayGalatasaray - Barcelona maçı için ünlülerin tahminleri!
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• 17 Mart 2022 - 11:08 • Son Güncelleme:

Galatasaray - Barcelona maçı için ünlülerin tahminleri!

Galatasaray -Barcelona maçının heyecanı Türkiye'yi sardı. Spor, medya ve sanat dünyasından birçok ünlü isim Galatasaray'ın Barcelona karşısında turu geçeceğinden emin. İşte ünlülerin Galatasaray - Barcelona maçı tahminleri...

• 17 Mart 2022 - 11:08 • Son Güncelleme:
1Galatasaray - Barcelona maçı için ünlülerin tahminleri
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Galatasaray bugün Barcelona karşısında sezonun en önemli maçına çıkıyor. Hürriyet, spor ve sanat dünyasından ünlü isimlere “Maçta beklentiniz nedir? Skor kaç kaç olur?” diye sordu. İşte cevaplar...

2MEHMET DEMİRKOL:

MEHMET DEMİRKOL:

Maç 0-0 biter, penaltılarla Galatasaray tur atlar

3BURCU ESMERSOY:

BURCU ESMERSOY:

Gollü olur ama kestirmek zor.

4CEYHUN YILMAZ:

CEYHUN YILMAZ:

1-0 Galatasaray

5PINAR ALTUĞ:

PINAR ALTUĞ:

Gönül kazanmamızdan yana

6İBRAHİM TORAMAN:

İBRAHİM TORAMAN:

Galatasaray 2-1 kazanır

7SİMGE AKÖZ:

SİMGE AKÖZ:

Galatasaray maçı 1-0 alır ve turu geçer

8BEHZAT UYGUR:

BEHZAT UYGUR:

Tur atlamak şahane olacak. Totem yapıyorum, bu nedenle skor veremem

9DEVRİM ÖZKAN:

DEVRİM ÖZKAN:

Zor bir maç olacak ama 3-2 Galatasaray kazanır

10CEM DAVRAN:

CEM DAVRAN:

1-0 Galatasaray

11GÖKDENİZ KARADENİZ:

GÖKDENİZ KARADENİZ:

Galatasaray formda, değil Barcelona değil kim çıksa yener. Skor tahminim 2-1

12MERT TURAK:

MERT TURAK:

Umudum hâlâ var. 2-0 Galatasaray kazanır

13BUSENAZ SÜRMENELİ:

BUSENAZ SÜRMENELİ:

Tabii ki Galatasaray’ı tutacağım ama gerçekten çok zor bir maç olacak. İnşallah kazanan Galatasaray olur

14FERHAT GÖÇER:

FERHAT GÖÇER:

Galatasaray, Barcelona karşısında 2-1 kazanır

15RIZA KAYAALP:

RIZA KAYAALP:

Maçta 90 dakikanın berabere biteceğini tahmin ediyorum. Uzatmalarda inşallah kazanan bizim takımımız olur

16OZAN ORHON:

OZAN ORHON:

Galatasaray maçı mutlaka kazanır: 1-0

17TAMER TUNA:

TAMER TUNA:

1-0 Galatasaray

18

ÇAĞLAYAN TOPALOĞLU:

Gerçekçi olmak lazım Barcelona rahat kazanır. Tahminim 3-1

19MUAZZEZ ABACI:

MUAZZEZ ABACI:

Penaltılara kalır. Kim kazanır sürpriz olur

20AHMET ÖZHAN:

AHMET ÖZHAN:

1-0 Galatasaray kazanır

21Galatasaray - Barcelona maçı için ünlülerin tahminleri

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