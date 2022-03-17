• 17 Mart 2022 - 11:08 • Son Güncelleme:
Galatasaray - Barcelona maçı için ünlülerin tahminleri!
Galatasaray -Barcelona maçının heyecanı Türkiye'yi sardı. Spor, medya ve sanat dünyasından birçok ünlü isim Galatasaray'ın Barcelona karşısında turu geçeceğinden emin. İşte ünlülerin Galatasaray - Barcelona maçı tahminleri...
• 17 Mart 2022 - 11:08 • Son Güncelleme:
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Galatasaray bugün Barcelona karşısında sezonun en önemli maçına çıkıyor. Hürriyet, spor ve sanat dünyasından ünlü isimlere “Maçta beklentiniz nedir? Skor kaç kaç olur?” diye sordu. İşte cevaplar...